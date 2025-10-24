हेल्दी समझकर आप भी खाते हैं ये 5 चीजें, तो संभल जाएं; दिल को बीमार बना रहे हैं ये फूड्स

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दिल की बीमारियों (Heart Disease) के बढ़ते मामलों के बीच हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अक्सर हम डॉक्टर के पास जाकर, एक्सरसाइज करके और तनाव कम करके दिल की सेहत सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी प्लेट में रोजाना जो चीजें आ रही हैं, वही हमारे दिल के सबसे बड़े दुश्मन साबित हो रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जी हां, ऐसी कई चीजें हम रोज अपनी डाइट में शामिल करते हैं, जिन्हें हम हेल्दी समझते हैं, लेकिन असल में होते नहीं हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 फूड्स (Foods Which Cause Heart Disease) के बारे में जिन्हें अवॉइड करके आप अपने हार्ट को लंबी उम्र तक हेल्दी रख सकते हैं।

सीड ऑयल्स (सोयाबीन, कॉर्न, कैनोला) आजकल लगभग हर पैकेट बंद चीज और रेस्तरां में खाना बनाने के लिए सीड ऑयल्स का इस्तेमाल होता है। ये तेल ओमेगा-6 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। जबकि शरीर के लिए थोड़ी मात्रा में ओमेगा-6 जरूरी है, लेकिन आज की डाइट में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है और ओमेगा-3 का अनुपात बहुत कम। यह असंतुलन शरीर में सूजन पैदा करता है, जो आर्टरीज को नुकसान पहुंचाकर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाकर और हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनकर हार्ट डिजीज के खतरे को बढ़ा देता है। इनकी जगह सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल या देसी घी जैसे ऑप्शन को चुनना ज्यादा फायदेमंद है।

वेजिटेबल चिप्स सुनने में यह बहुत हेल्दी लगता है क्योंकि इसमें "वेजिटेबल" नाम जुड़ा है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उल्टा है। ज्यादातर वेजिटेबल चिप्स आलू, मक्का या टैपिओका के स्टार्च से बने होते हैं, जिनमें सब्जियों का पाउडर या रंग मिला दिया जाता है। इन्हें डीप फ्राई करने के लिए ऊपर बताए गए हानिकारक सीड ऑयल्स का ही इस्तेमाल होता है। इनमें सोडियम की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है। यह कॉम्बिनेशन बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और हार्ट के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है।

फ्लेवर्ड योगर्ट योगर्ट प्रोबायोटिक्स का अच्छा सोर्स माना जाता है, लेकिन जैसे ही इसमें "फ्लेवर" शब्द जुड़ता है, यह हेल्दी से अनहेल्दी में बदल जाता है। फ्लेवर्ड योगर्ट में छिपी हुई चीनी की मात्रा चौंकाने वाली होती है। एक छोटी सी पॉट में भी 4-5 चम्मच तक चीनी मिली हो सकती है। नियमित रूप से एक्स्ट्रा चीनी खाना मोटापा, डायबिटीज, हाई ट्राइग्लिसराइड्स और हार्ट डिजीज के खतरे को सीधे तौर पर बढ़ाता है। बेहतर है कि सादा दही खाएं और उसमें ताजे फल या शहद मिलाएं।

प्रोटीन बार्स फिटनेस का ट्रेंड बन चुके प्रोटीन बार्स अक्सर हेल्दी स्नैक्स का ऑप्शन लगते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो। कई प्रोटीन बार्स ज्यादा प्रोसेस्ड होते हैं और इनमें शुगर, कॉर्न सिरप, आर्टिफिशियल स्वीटनर और अनहेल्दी ऑयल्स की भरमार होती है। ये चीजें ब्लड शुगर लेवल में उतार-चढ़ाव पैदा करती हैं और शरीर में सूजन को बढ़ावा देती हैं, जो दिल की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए नेचुरल सोर्स जैसे दाल, अंडे, नट्स और दही को चुनें।