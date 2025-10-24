Language
    हेल्दी समझकर आप भी खाते हैं ये 5 चीजें, तो संभल जाएं; दिल को बीमार बना रहे हैं ये फूड्स

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 09:23 AM (IST)

    क्या आप जानते हैं रोजाना आप ऐसी कई चीजें खाते हैं, जो धीरे-धीरे आपके दिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं? जी हां, हम रोज ऐसी कई चीजों को अपनी प्लेट में शामिल करते हैं, जो हमें हेल्दी लगती हैं। लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। इन फूड्स में ऐसी कई चीजें छिपी होती हैं, जो दिल (Heart Health) को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आइए जानें किन फूड्स से परहेज करना चाहिए। 

    दिल की बीमारियों का कारण बन सकते हैं ये फूड्स (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दिल की बीमारियों (Heart Disease) के बढ़ते मामलों के बीच हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अक्सर हम डॉक्टर के पास जाकर, एक्सरसाइज करके और तनाव कम करके दिल की सेहत सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी प्लेट में रोजाना जो चीजें आ रही हैं, वही हमारे दिल के सबसे बड़े दुश्मन साबित हो रही हैं। 

    जी हां, ऐसी कई चीजें हम रोज अपनी डाइट में शामिल करते हैं, जिन्हें हम हेल्दी समझते हैं, लेकिन असल में होते नहीं हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 फूड्स (Foods Which Cause Heart Disease) के बारे में जिन्हें अवॉइड करके आप अपने हार्ट को लंबी उम्र तक हेल्दी रख सकते हैं।

    सीड ऑयल्स (सोयाबीन, कॉर्न, कैनोला)

    आजकल लगभग हर पैकेट बंद चीज और रेस्तरां में खाना बनाने के लिए सीड ऑयल्स का इस्तेमाल होता है। ये तेल ओमेगा-6 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। जबकि शरीर के लिए थोड़ी मात्रा में ओमेगा-6 जरूरी है, लेकिन आज की डाइट में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है और ओमेगा-3 का अनुपात बहुत कम। यह असंतुलन शरीर में सूजन पैदा करता है, जो आर्टरीज को नुकसान पहुंचाकर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाकर और हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनकर हार्ट डिजीज के खतरे को बढ़ा देता है। इनकी जगह सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल या देसी घी जैसे ऑप्शन को चुनना ज्यादा फायदेमंद है।

    वेजिटेबल चिप्स

    सुनने में यह बहुत हेल्दी लगता है क्योंकि इसमें "वेजिटेबल" नाम जुड़ा है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उल्टा है। ज्यादातर वेजिटेबल चिप्स आलू, मक्का या टैपिओका के स्टार्च से बने होते हैं, जिनमें सब्जियों का पाउडर या रंग मिला दिया जाता है। इन्हें डीप फ्राई करने के लिए ऊपर बताए गए हानिकारक सीड ऑयल्स का ही इस्तेमाल होता है। इनमें सोडियम की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है। यह कॉम्बिनेशन बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और हार्ट के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है।

    Food for heart

    फ्लेवर्ड योगर्ट

    योगर्ट प्रोबायोटिक्स का अच्छा सोर्स माना जाता है, लेकिन जैसे ही इसमें "फ्लेवर" शब्द जुड़ता है, यह हेल्दी से अनहेल्दी में बदल जाता है। फ्लेवर्ड योगर्ट में छिपी हुई चीनी की मात्रा चौंकाने वाली होती है। एक छोटी सी पॉट में भी 4-5 चम्मच तक चीनी मिली हो सकती है। नियमित रूप से एक्स्ट्रा चीनी खाना मोटापा, डायबिटीज, हाई ट्राइग्लिसराइड्स और हार्ट डिजीज के खतरे को सीधे तौर पर बढ़ाता है। बेहतर है कि सादा दही खाएं और उसमें ताजे फल या शहद मिलाएं।

    प्रोटीन बार्स

    फिटनेस का ट्रेंड बन चुके प्रोटीन बार्स अक्सर हेल्दी स्नैक्स का ऑप्शन लगते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो। कई प्रोटीन बार्स ज्यादा प्रोसेस्ड होते हैं और इनमें शुगर, कॉर्न सिरप, आर्टिफिशियल स्वीटनर और अनहेल्दी ऑयल्स की भरमार होती है। ये चीजें ब्लड शुगर लेवल में उतार-चढ़ाव पैदा करती हैं और शरीर में सूजन को बढ़ावा देती हैं, जो दिल की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए नेचुरल सोर्स जैसे दाल, अंडे, नट्स और दही को चुनें।

    डाइट/जीरो शुगर प्रोडक्ट्स

    "शुगर-फ्री" या "डाइट" लिखा देखकर हम इन चीजों को सेहतमंद समझने की भूल कर बैठते हैं। इन प्रोडक्ट्स में से चीनी को हटाकर उसकी जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर (जैसे एस्पार्टेम, सुक्रालोज) मिलाए जाते हैं। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर शरीर के मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं और लंबे समय में वजन बढ़ने का कारण बन सकते हैं। ये सभी फैक्टर हार्ट डिजीज के जोखिम को बढ़ाते हैं।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।