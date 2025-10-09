Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चुपके-चुपके नसों को ब्लॉक कर देते हैं ये 5 फूड्स, समय के साथ बन सकते हैं हार्ट अटैक की वजह

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 11:42 AM (IST)

    हमारा खाना हमारे दिल को सीधेतौर से प्रभावित करता है। अनजाने में ही हम अपने खाने में कई ऐसी चीजों को शामिल करते हैं, जिनके कारण आर्टरीज ब्लॉक होने लगती हैं। अगर इन फूड्स (Foods Which Clog Arteries) को डाइट से बाहर न किया जाए, तो हार्ट अटैक का रिस्क काफी बढ़ जाता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    आर्टरीज को ब्लॉक होने से बढ़ता है हार्ट अटैक का रिस्क (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं हमारी खान-पान की गलत आदतों की वजह से दिल की बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जी हां, हम रोज अपनी खाने की थाली में कई ऐसी चीजों को शामिल करते हैं, जो धीरे-धीरे हमारी आर्टरीज को ब्लॉक (Blocked Arteries) करके दिल को नुकसान पहुंचाते हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसलिए इन फूड्स को अपनी डाइट से बाहर करना जरूरी है। ऐसा न करना हार्ट अटैक और स्ट्रोक की वजह बन सकता है। आइए जानते हैं कौन-से ऐसे फूड्स (Foods Which Block Arteries) हैं, जो धीरे-धीरे हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हैं।

    ट्रांस फैट से भरपूर फूड्स

    ट्रांस फैट न केवल खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाता है, बल्कि गुड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। डीप फ्राइड फूड्स जैसे समोसे, कचौरी, भजिया, फास्ट फूड, मार्जरीन, बेकरी प्रोडक्ट्स और प्रोसेस्ड स्नैक्स ट्रांस फैट्स से भरपूर होते हैं। इनसे सूजन होती है और प्लाक जमने लगता है, जिससे आर्टरीज संकरी और कठोर हो जाती हैं।

     ज्यादा शुगरी फूड्स

    सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स, पैक्ड जूस और स्वीट ड्रिंक्स न केवल मोटापा और डायबिटीज का कारण बनते हैं, बल्कि ये हार्ट डिजीज के जोखिम को भी काफी हद तक बढ़ा देते हैं। ज्यादा शुगर खाने से ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर पर असर डालता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ा देता है। इनके कारण भी प्लाक जमा होने लगता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है

    Food for heart

    हाई सोडियम वाले फूड्स

    ज्यादा नमक खाना भी हाई ब्लड प्रेशर का अहम कारण है, जिससे हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड्स जैसे चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, कैन्ड सूप, प्रोसेस्ड मीट और अचार में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा नमक खाने से ब्लड वेसल्स पर दबाव बढ़ाता है और वे डैमेज हो सकती है, जिससे आर्टरीज में प्लाक जमा होने लगता है।

    रेड मीट और हाई-फैट डेयरी प्रोडक्ट्स

    रेड मीट और फुल-फैट डेयरी प्रोडक्ट्स ट्रांस फैट का सोर्स है।  ज्यादा ट्रांस फैट शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है, जो आर्टरीज की दीवारों से चिपककर प्लाक बनाता है। यह प्लाक धीरे-धीरे जमता रहता है और आर्टरीज को संकरा या पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है।

    रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट 

    सफेद ब्रेड, सफेद चावल, पास्ता, मैदा से बने प्रोडक्ट्स और अन्य रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट शरीर में तेजी से शुगर रिलीज करते हैं। इससे इंसुलिन का लेवल बढ़ता है और शरीर में सूजन बढ़ने लगती है। लंबे समय तक इन्हें खाने से मोटापा, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगता है और आर्टरीज का सख्त होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जो सभी हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर हैं।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।