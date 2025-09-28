खाने-पीने से जुड़ी ये 4 आम आदतें बढ़ा देती है हार्ट अटैक का रिस्क, वक्त रहते कर लें सुधार

क्या आप जानते हैं आपकी खान-पान से जुड़ी कुछ छोटी-छोटी आदतें भी हार्ट अटैक (Heart Attack) के रिस्क को बढ़ा देती हैं। जी हां अक्सर हम इस ओर ध्यान नहीं देते हैं लेकिन धीरे-धीरे इनसे दिल को नुकसान पहुंचता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता जाता है। आइए जानें खान-पान की किन आदतों से दिल को नुकसान होता है।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दिल की बीमारियां दुनियाभर में मौत का प्रमुख कारण बन गई हैं। हालांकि, इसके पीछे हमारी लाइफस्टाइल की काफी अहम भूमिका है। हमारी खान-पान की आदतों (Eating Habits Which Cause Heart Attack) में कई ऐसे बदलाव आ गए हैं, जिनका सीधा असर हमारे दिल पर पड़ता है।

आमतौर पर लोग खान-पान की इन आदतों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर इनमें वक्त पर सुधार न किया जाए, तो हार्ट अटैक का रिस्क (Heart Attack) काफी बढ़ जाता है। आइए जानें खाने-पीने की किन आदतों से दिल की बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है।

रात को देर से खाना आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में देर रात तक जागना और देर से रात का खाना खाना एक सामान्य सी बात हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आदत आपके दिल के लिए कितनी नुकसानदेह है? जब हम देर रात को खाना खाते हैं, तो खाने को पचाने का काम हमारे शरीर को सोते समय भी करना पड़ता है। इससे न केवल नींद प्रभावित होती है, बल्कि ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बिगड़ सकता है। इसलिए देर रात खाना खाने वाले लोगों में दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

ज्यादा रिफाइंड कार्ब्स खाना मैदा, चावल, चीनी और इनसे बनी चीजों में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होते हैं। ये कार्ब्स शरीर में तेजी से शुगर में बदल जाते हैं, जिससे ब्लड शुगर स्तर अचानक बढ़ जाता है। समय के साथ, ज्यादा रिफाइंड कार्ब्स खाना मोटापा, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है, जो सभी दिल की बीमारियों के अहम रिस्क फैक्टर हैं।