तंबाकू, शराब और नमक... हर मिनट 8 जान ले रहीं ये चीजें, WHO ने जताई चिंता

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने दक्षिण-पूर्व एशिया में दिल के रोगों के बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की है। इस क्षेत्र में हर मिनट आठ लोगों की मौत दिल के रोगों से होती है जिसका मुख्य कारण हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह का अनियंत्रित होना है। डब्ल्यूएचओ ने हृदय रोगों से निपटने के लिए तंबाकू और शराब से दूर रहने जैसे उपायों पर जोर दिया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण-पूर्व एशिया में हर मिनट दिल के रोगों से आठ लोगों की मौत हो जाती है। विश्व हृदय दिवस से पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इस क्षेत्र में दिल के रोगों के बढ़ते खतरे को लेकर चिंता जताई।

डब्ल्यूएचओ ने कहा कि दक्षिण-पूर्व एशिया में दिल के रोग मृत्यु के प्रमुख कारण हैं। विश्व हृदय दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। इस उद्देश्य दिल के रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा? डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्व एशिया की प्रभारी अधिकारी डा. कैथरीना बोहेम ने कहा, दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में हर मिनट आठ लोगों की दिल के रोगों (सीवीडी) के कारण मौत होती है। इस क्षेत्र में हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह से पीडि़त 85 प्रतिशत लोगों की स्थिति नियंत्रण में नहीं है। वृद्ध होती आबादी और बढ़ते शहरीकरण के साथ स्वास्थ्य प्रणालियों पर दबाव बढ़ रहा है, जो पहले से ही संसाधनों की कमी से जूझ रही हैं।

उन्होंने अपर्याप्त वित्तीय और विनियामक उपायों, नीतियों का सही तरीके से लागू न हो पाने, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं की मार्के¨टग, पैके¨जग और विज्ञापन प्रतिबंधों की खराब निगरानी जैसी कमियों का भी उल्लेख किया। दिल के रोगों से निपटने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान जन जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए डा. कैथरीना ने दिल के रोगों से निपटने के लिए समग्र ²ष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, तंबाकू और शराब के सेवन, नमक और वसा से भरपूर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक आहार और शारीरिक निष्कि्रयता से हृदय रोगों का जोखिम बढ़ जाता है।