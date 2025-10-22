सिर्फ दो महीने तक रोजाना चलें 7 हजार स्टेप्स, शरीर में दिखाई देंगे ये 6 बड़े बदलाव

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आपको रोजाना वॉक जरूर करनी चाहिए। जी हां, वॉक करना हेल्दी रहने का सबसे आसान और असरदार तरीका है। उस पर भी अगर आप दो महीने तक रोजाना 7 हजार स्टेप्स चलना (Benefits of Walking 7k Steps) शुरू कर दें।

रोज 7 हजार स्टेप्स चलने से सिर्फ दो महीने में आपके शरीर में कई ऐसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिन्हें देखकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। आइए जानते हैं कि रोज 7 हजार स्टेप्स चलने से आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर क्या असर (Walking Health Benefits) पड़ सकता है।

वजन कम करने में मदद 7 हजार कदम चलना लगभग 5-6 किलोमीटर के बराबर और 300-400 कैलोरी बर्न करने के बराबर होता है। दो महीने तक लगातार ऐसा करने से आपकी बॉडी लगभग 16-18 हजार एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न कर चुकी होती है। यह लगभग 2-2.5 किलो फैट कम करने के बराबर है। यह वजन कमी धीरे-धीरे और हेल्दी तरीके से होती है, जिससे वजन वापस बढ़ने का खतरा कम रहता है।

(Picture Courtesy: Freepik) दिल की सेहत में सुधार चलना दिल का सबसे अच्छा दोस्त है। रोजाना 7 हजार कदम चलने से आपका दिल मजबूत होता है। यह बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। दो महीने बाद आप महसूस करेंगे कि सीढ़ियां चढ़ने या तेज चलने पर आपकी सांस नहीं फूलती और आपका दिल स्वस्थ तरीके से काम कर रहा है।

मेंटल हेल्थ में सुधार चलना सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि दिमाग के लिए भी वरदान है। यह एक तरह की मेडिटेशन है। तनाव और एंग्जायटी पैदा करने वाले हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर चलने से कम होता है, जबकि 'फील गुड' हार्मोन एंडोर्फिन का लेवल बढ़ता है। दो महीने के अंदर ही आप अपने मूड में सुधार महसूस करेंगे। नींद अच्छी आने लगेगी और मानसिक थकान कम होगी।

एनर्जी में बढ़ोतरी यह उल्टा लग सकता है, लेकिन एनर्जी खर्च करने से ही एनर्जी बढ़ती है। रोजाना की यह फिजिकल एक्टिविटी शरीर के हर सेल तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का संचार बेहतर करती है। दो महीने बाद आप पाएंगे कि दिन भर सुस्ती महसूस नहीं होती और आप पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव व एनर्जेटिक महसूस करते हैं।