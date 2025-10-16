रोज सुबह 15 मिनट वॉक करने मिलेंगे 6 फायदे, बीपी कंट्रोल करने से लेकर वेट लॉस तक में मिलेगी मदद
क्या आप जानते हैं हेल्दी रहने के लिए आपको घंटों एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास समय कम है, तो सिर्फ 15 मिनट की वॉक से भी सेहत में बड़े बदलाव (15 Minute Walk Benefits) देखने को मिल सकते हैं। जी हां, रोज सुबह सिर्फ 15 मिनट वॉक करने से आपके शरीर को कई फायदे मिल सकते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कहते हैं कि छोटी-छोटी कोशिशों से बड़े बदलाव आ सकते हैं। यह बात सेहत के मामले में बिल्कुल सच साबित होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए जिम जाना या घंटों कसरत करना जरूरी है। लेकिन रोजाना सिर्फ 15 मिनट वॉक करके आप अपनी सेहत में हैरान करने वाले बदलाव (Walking Benefits) ला सकते हैं।
यह न सिर्फ आपके दिन की शुरुआत को एनर्जी से भर देता है, बल्कि इससे कई लॉन्ग टर्म फायदे मिलते हैं। आइए जानते हैं रोज सुबह सिर्फ 15 मिनट वॉक (Health Benefits of 15 Minute Walk) करने के 6 कमाल के फायदे।
(Picture Courtesy: Freepik)
ब्लड प्रेशर को करे कंट्रोल
हाई ब्लड प्रेशर आजकल एक आम समस्या बन गई है। नियमित रूप से 15 मिनट की वॉक इसको कंट्रोल करने में काफी मदद मिलती है। जब आप टहलते हैं, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और आर्टरीज पर पड़ने वाला दबाव कम होता है। दिल को स्वस्थ रखने का यह एक नेचुरल तरीका है। रोजाना की यह आदत आपके सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों को ही कम करने में मददगार साबित होती है।
वजन घटाने में सहायक
वजन कम करना हो तो सिर्फ डाइटिंग काफी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी जरूरी है। 15 मिनट की तेज चाल से आप लगभग 50-70 कैलोरी बर्न कर सकते हैं। यह संख्या छोटी लग सकती है, लेकिन अगर इसे रोजाना दोहराया जाए, तो एक महीने में आप 1500-2100 कैलोरी तक बर्न कर सकते हैं, जो धीरे-धीरे और स्वस्थ तरीके से वजन कम करने में मदद करती है। यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी को घटाने का काम करती है।
स्ट्रेस कम होता है
सुबह-सुबह ताजी हवा और प्रकृति के बीच टहलना मेंटल हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है। यह शरीर में हैप्पी हार्मोन्स जैसे एंडोर्फिन को बढ़ाता है, जिससे स्ट्रेस, एंग्जायटी और डिप्रेशन की भावना कम होती है। यह 15 मिनट का समय आप खुद को दे रहे होते हैं, जो दिनभर की भागदौड़ से पहले एक तरह का मेडिटेशन भी है। इससे मूड अच्छा रहता है।
एनर्जी बढ़ती है
अक्सर लोग सुबह उठकर भी थका-थका सा महसूस करते हैं। ऐसे में 15 मिनट की वॉक एक कप कॉफी से ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। टहलने से शरीर के हर अंग में ऑक्सीजन वाले ब्लड का फ्लो बढ़ता है, जिससे सेल्स को ज्यादा एनर्जी मिलती है। इससे आप पूरे दिन एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करते हैं।
पाचन तंत्र को बनाए मजबूत
सुबह की सैर पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में भी बहुत फायदेमंद है। यह आंतों को एक्टिव बनाता है, जिससे कब्ज की समस्या दूर होती है और खाने का पाचन बेहतर तरीके से होता है। नियमित रूप से टहलने से पेट संबंधी समस्याएं जैसे एसिडिटी, गैस आदि में भी राहत मिलती है।
हड्डियों और जोड़ों के लिए फायदेमंद
चलना एक लो-इम्पैक्ट एक्सरसाइज है, जो हड्डियों और जोड़ों के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है। यह हड्डियों की डेंसिटी को बनाए रखने में मदद करती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम होता है। साथ ही, यह जोड़ों में अकड़न और दर्द से भी बचाव करता है।
यह भी पढ़ें- ज्यादा कैलोरी बर्न करने का आसान तरीका है Nordic Walking, इस तरीके से तेजी से कम होगा वजन
यह भी पढ़ें- रोज सुबह खाली पेट टहलने से मिलते हैं कई फायदे, सिर से लेकर पेट तक पूरा शरीर रहेगा दुरुस्त
Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।