    रोज सुबह 15 दिनों तक खाली पेट पिएं मेथी का पानी, शरीर में दिखेंगे 7 कमाल के बदलाव

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 09:10 AM (IST)

    क्या आपको पता है अगर आप 15 दिनों तक रोज सुबह खाली पेट मेथी का पानी पिएंगे तो क्या होगा? मेथी में कई ऐसे गुण मौजूद होते हैं, जो आपकी सेहत की काया पलट सकते हैं। इसलिए खाली पेट मेथी का पानी पीना सेहत के लिए फायदेमंद (Methi Water Benefits) साबित हो सकता है। 

    खाली पेट मेथी का पानी पीने से क्या होगा? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मेथी हमारी रसोई में इस्तेमाल होने वाला एक साधारण मसाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपकी सेहत के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है? जी हां, मेथी में कई ऐसे गुण हैं, जो सेहत को बेहतर बनाते हैं। इसलिए रोज सुबह खाली पेट मेथी का पानी आपके शरीर में कई सुधार (Methi Water Health Benefits) ला सकता है। 

    अगर आप 15 दिनों तक लगातार सुबह खाली पेट मेथी का पानी पीना शुरू कर दें, तो आपको हैरान करने वाले बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानें मेथी का पानी आपके शरीर पर क्या प्रभाव (Benefits of Drinking Methi Water) डाल सकता है। 

    (Picture Courtesy: Freepik)

    पाचन तंत्र में सुधार 

    मेथी का पानी फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। यह कब्ज की समस्या को दूर करके पेट साफ रखता है। 15 दिनों में आपको पेट की जलन, एसिडिटी और गैस जैसी समस्याओं में कमी महसूस होगी। यह एक नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक की तरह काम करके आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है।

    वजन घटाने में सहायक 

    यह उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो वजन कम करना चाहते हैं। मेथी में मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे आपको बार-बार भूख नहीं लगती और कैलोरी इनटेक कम हो जाता है। साथ ही, यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके फैट बर्न करने की प्रक्रिया को तेज करता है।

    ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करना 

    मेथी में सॉल्यूबल फाइबर की मौजूदगी शरीर में कार्बोहाइड्रेट और शुगर के अब्जॉर्प्शन को धीमा कर देता है। यह इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे टाइप-2 डायबिटीज के मरीजों को ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। 

    कोलेस्ट्रॉल कम करना 

    मेथी का पानी शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। यह आर्टरीज में प्लाक के जमाव को रोककर दिल को स्वस्थ रखता है और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करता है।

    त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद 

    मेथी में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण त्वचा को अंदर से साफ करते हैं। इससे मुंहासे, दाग-धब्बे और झुर्रियों की समस्या कम होती है। साथ ही, यह बालों के झड़ने की समस्या को रोकने और उन्हें मजबूत बनाने में भी कारगर है।

    इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना 

    मेथी विटामिन-सी, पोटैशियम और आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसका पानी रोज पीने से शरीर की इम्युनिटी बढ़ती है, जिससे आप सर्दी-जुकाम और दूसरे इन्फेक्शन से बचे रहते हैं।

    शरीर की सूजन कम करना 

    मेथी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो जोड़ों के दर्द और शरीर की अन्य सूजन को कम करने में मददगार साबित होते हैं।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।