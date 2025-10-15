प्रीडायबिटीज को रिवर्स करने के लिए अपनाएं ये 6 टिप्स, लापरवाही के कारण हो सकती है शुगर की बीमारी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। प्रीडायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जब ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से ज्यादा होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि उसे टाइप 2 डायबिटीज का नाम दिया जाए। हालांकि, अच्छी बात यह है कि प्रीडायबिटीज को रिवर्स (How to Reverse Prediabetes) किया जा सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसलिए अगर प्रीडायबिटीज स्टेज पर व्यक्ति कुछ सावधानियां बरतनी शुरू कर दें, तो शुगर की बीमारी से बचने में काफी मदद मिल सकती है। आइए जानें ऐसे ही 6 असरदार टिप्स (Tips to Reverse Prediabetes), जो प्रीडायबिटीज को रिवर्स करने में मददगार साबित हो सकते हैं।

वजन घटाएं अगर आपका वजन ज्यादा है, तो थोड़ा सा वजन कम करने से भी आपकी सेहत पर गहरा असर पड़ सकता है। शरीर के वजन का सिर्फ 7% हिस्सा घटाने से टाइप 2 डायबिटीज के होने का खतरा 58% तक कम हो जाता है। वजन कम होने से शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार होता है, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल रहती है। वजन घटाने के लिए हेल्दी डाइट और नियमित एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल करें।

नियमित एक्सरसाइज रोज एक्सरसाइज करने से ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं, तो आपकी मांसपेशियों को एनर्जी के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर कम होता है। मीडियम इंटेंसिटी की एक्सरसाइज के एक सेशन से भी ग्लूकोज का इस्तेमाल 40% तक बढ़ सकता है। सप्ताह में पांच दिन एक्सरसाइज करने का गोल सेट करें।

डाइट में बदलाव खान-पान में बदलाव लाकर प्रीडायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। अपनी डाइट से आर्टिफिशियल शुगर और सिंपल कार्बोहाइड्रेट (जैसे मैदा, चावल) को हटाकर उनकी जगह पर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट (जैसे साबुत अनाज, दालें) और हरी सब्जियों को शामिल करें। फाइबर से भरपूर फूड्स ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मददगार साबित होते हैं। अपने डॉक्टर या डाइटीशियन से सलाह लेकर एक डाइट प्लान बनाएं।