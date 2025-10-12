Diwali 2025: दीवाली पर भी कंट्रोल में रहेगा ब्लड शुगर, 5 टिप्स को अपनाकर बेफिक्र मनाएं त्योहार

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का नाम सुनते ही मन में पटाखों की गूंज, जगमगाते दीयों की कतार और मुंह में पानी लाने वाली मिठाइयों की तस्वीर उभर आती है, लेकिन अगर आपको डायबिटीज है, तो शायद यह खुशी थोड़ी फीकी पड़ जाती है। जी हां, क्या आप भी हर साल यही सोचते हैं कि इस त्योहार में मीठे और पकवानों से कैसे बचें ताकि आपकी सेहत न बिगड़ जाए? तो अब इस चिंता को दूर फेंक दीजिए, क्योंकि इस दीवाली (Diwali 2025) आप भी बिना किसी डर के, दिल खोलकर जश्न मना सकते हैं। बस अपनाइए ये 5 आसान और असरदार टिप्स (Tips to Control Blood Sugar) और फिर देखिए कैसे आपकी दीवाली 'हैप्पी' के साथ-साथ 'हेल्दी' भी बन जाती है।

मिठाई के लिए हेल्दी विकल्प चुनें दीवाली पर मीठा खाना लगभग हर किसी की परंपरा होती है, लेकिन बाजार की मिठाइयों में चीनी और मैदा का इस्तेमाल ज्यादा होता है, जो ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकता है। इसकी जगह, आप घर पर ही ऐसी मिठाइयां बना सकते हैं जिनमें कम चीनी या प्राकृतिक मिठास हो।

ड्राई फ्रूट्स लड्डू: खजूर, अंजीर, और बादाम जैसी चीजों से बने लड्डू स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी होते हैं।

ओट्स या रागी की बर्फी: मैदे की जगह ओट्स या रागी का आटा इस्तेमाल करें। ये फाइबर से भरपूर होते हैं और शुगर को धीरे-धीरे रिलीज करते हैं।

स्टेविया या गुड़ का इस्तेमाल: अगर आप मीठा बनाना चाहते हैं, तो चीनी की जगह स्टेविया या गुड़ का यूज करें। पोर्शन कंट्रोल सबसे जरूरी मिठाइयों और पकवानों से पूरी तरह परहेज करना मुश्किल है। तो क्यों न इसे समझदारी से खाया जाए? जी हां, पोर्शन पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। एक बार में बहुत ज्यादा खाने के बजाय, पूरे दिन में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खाएं। उदाहरण के लिए, एक बड़ी मिठाई की जगह उसके छोटे-छोटे टुकड़े खाएं ताकि आपका मन भी खुश हो जाए और शुगर भी कंट्रोल में रहे।

फिजिकल एक्टिविटी को न भूलें त्योहारों में अक्सर हम अपने रूटीन को भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं, तो अपनी हल्की-फुल्की एक्सरसाइज को बिल्कुल न छोड़ें। टहलें: पकवान खाने के बाद 10-15 मिनट की हल्की वॉक जरूर करें। इससे शरीर में ब्लड शुगर बर्न करने में मदद मिलती है।

डांस करें: परिवार के साथ मिलकर डांस करें या कोई भी एक्टिविटी करें जो आपको पसंद हो। यह न सिर्फ आपकी सेहत के लिए अच्छा है, बल्कि त्योहार का मजा भी बढ़ाएगा। पर्याप्त पानी पिएं और हाइड्रेटेड रहें पानी शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है और शुगर लेवल को भी नियंत्रित रखता है। इसलिए, दिवाली के दौरान खूब पानी पिएं। मीठी ड्रिंक्स या शराब से बचें, क्योंकि इनमें शुगर और कैलोरी बहुत ज्यादा होती है। इसकी जगह, नींबू पानी या टमाटर के जूस जैसे बिना चीनी वाले ड्रिंक्स पिएं।