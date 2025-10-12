Diwali 2025: त्योहारों की मस्ती में भी फिटनेस रहेगी बरकरार, ओवरईटिंग से बचाएंगे ये 5 स्मार्ट टिप्स

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Diwali 2025: अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो दीवाली के बाद बढ़े हुए वजन से परेशान हो जाते हैं, तो ये 5 आसान और असरदार टिप्स आपके लिए ही हैं। जी हां, अक्सर फेस्टिव सीजन के दौरान हम अपने पसंदीदा व्यंजनों का स्वाद लेते-लेते ओवरईटिंग कर जाते हैं, जिसका असर हमारी सेहत पर पड़ता है। इसलिए, इस आर्टिकल में बताए गए टिप्स (How To Avoid Overeating) अपनाकर आप ओवरईटिंग से बचेंगे और त्योहार की चमक आपकी सेहत पर भी नजर आएगी। आइए जानते हैं।

(Image Source: AI-Generated) सोच-समझकर खाएं यह सबसे जरूरी टिप है। जब आप कुछ खाएं, तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें। मोबाइल या टीवी देखते हुए खाना न खाएं। अपने खाने को धीरे-धीरे चबाएं और उसके स्वाद का मजा लें। इससे आपका दिमाग आपके पेट को जल्दी भर जाने का संकेत देगा और आप जरूरत से ज्यादा खाने से बच जाएंगे।

पानी है आपका सबसे बड़ा दोस्त अक्सर हम प्यास और भूख के बीच भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए, जब भी आपको भूख लगे, पहले एक गिलास पानी पिएं। खाने से 20-30 मिनट पहले एक गिलास पानी पीने से आप कम खाना खाएंगे। यह पाचन को बेहतर बनाने और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी मदद करता है।

छोटी प्लेट का इस्तेमाल करें यह एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक है जो बहुत काम करती है। एक छोटी प्लेट में खाना लेने से आपका दिमाग यह मानता है कि आपने ज्यादा खाना लिया है। इससे आप अपनी खाने की मात्रा को आसानी से नियंत्रित कर पाएंगे।

हेल्दी विकल्पों को अपनाएं पार्टियों में सिर्फ तले हुए पकवानों और ज्यादा चीनी वाली मिठाइयों पर ही निर्भर न रहें। घर पर आप कुछ हेल्दी विकल्प बना सकते हैं, जैसे भुने हुए मखाने, भुना चना, या फ्रूट सलाद। पारंपरिक मिठाइयों में भी आप चीनी की जगह गुड़ या मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके स्वाद को भी संतुष्ट करेगा और सेहत का भी ध्यान रखेगा।

खाने के बाद टहलना न भूलें दीवाली की दावत के बाद थोड़ी देर टहलना बहुत फायदेमंद होता है। सिर्फ 10-15 मिनट की सैर भी आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाती है और भारीपन महसूस नहीं होने देती। आप अपने परिवार के साथ मिलकर थोड़ी देर टहल सकते हैं, इससे खाना जल्दी पच जाएगा और आप एक्टिव भी रहेंगे।