तेज दिमाग और बेहतरीन फोकस के लिए सुबह उठते ही करें ये 4 काम, स्ट्रेस और एंग्जायटी भी रहेंगे दूर
हमारा दिमाग पूरे दिन बिना रुके काम करता है। इसलिए इसकी सेहत का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। रोज का स्ट्रेस, भाग-दौड़ और नींद की कमी दिमाग को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने रूटीन में कुछ ऐसे बदलाव (Tips for Healthy Brain) करें, जो दिमाग को हेल्दी बनाए रखने में मदद करें।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की तेज-रफ्तार दुनिया में दिमाग की सेहत (Brain Health) का ध्यान रखना काफी जरूरी है। दरअसल, स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट की वजह से हमारे दिमाग को काफी नुकसान पहुंचता है। इसके कारण याददाश्त कमजोर होना, फोकस न कर पाने जैसी कई समस्याएं होती हैं।
इसलिए इन परेशानियों से बचने के लिए हमें अपने मॉर्निंग रूटीन (Morning Routine for Healthy Brain) में कुछ ऐसे बदलाव करने चाहिए, जिससे दिमाग की सेहत दुरुस्त रहे। आइए जानें दिमाग को हेल्दी रखने के सुबह उठते ही क्या करना चाहिए।
उठते ही पानी पीकर खुद को हाइड्रेट करें
रात भर की नींद के दौरान हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। सुबह उठते ही, सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वह है एक से दो गिलास पानी पीना। ऐसा करने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे पूरे शरीर और दिमाग का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। हाइड्रेशन से स्ट्रेस कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है, जिससे आप पूरे दिन तरोताजा और फोक्स्ड महसूस करते हैं। इसलिए सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना चाहिए।
मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज
डिजिटल दुनिया और भाग-दौड़ से भरे दिन की शुरुआत करने से पहले सुबह कुछ मिनट मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। सुबह-सुबह मोबाइल देखने या काम के बारे में सोचने के बजाय शांत बैठें। इससे फोकस बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है और प्रोडक्टिविटी में भी सुधार होता है।
शरीर को एक्टिव करें
फिजिकल एक्टिविटी केवल शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि दिमाग के लिए भी उतनी ही जरूरी है। सुबह की ताजी हवा में मॉर्निंग वॉक, हल्का योग या स्ट्रेचिंग करें। कम से कम 20-30 मिनट की हल्की एक्सरसाइ भी काफी असरदार होती है। इससे दिमाग का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जो आपके मूड को अच्छा रखते हैं और डिप्रेशन व एंग्जायटी को कम करने में मदद करते हैं।
हेल्दी नाश्ता जरूर करें
सुबह का नाश्ता पूरे दिन आपके दिमाग के लिए ईंधन का काम करता है। इसलिए अपने नाश्ते में ऐसे फूड आइटम्स शामिल करें जो दिमाग के लिए फायदेमंद हों। विटामिन-बी, विटामिन-सी, और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर डाइट आपकी याददाश्त को मजबूत करता है और फोकस बढ़ाता है। इसलिए बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, हरी पत्तेदार सब्जियां और बेरीज को अपनी डाइट में शामिल करें।
