मलाइका अरोड़ा ने बताए टोन्ड और फ्लेक्सिबल बॉडी के लिए 6 आसान स्ट्रेचेस, आप भी करें वर्कआउट में शामिल

मलाइका अरोड़ा 51 साल की उम्र में भी अपनी फिटनेस के लिए जानी जाती हैं। वे अक्सर अपने वर्कआउट रूटीन की झलक भी सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। इसी में उन्होंने 6 स्ट्रेचेस (Soothing Stretching Exercises) भी बताए हैं जिससे बॉडी टोन्ड और फ्लेक्सिबल बनती है। आइए जानें इन स्ट्रेचेस के बारे में।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। यूं तो मलाइका अरोड़ा अक्सर अपनी फिटनेस और ग्लैमरस लुक से सुर्खियां बटोरती रहती हैं, लेकिन 51 साल की उम्र में भी उनका टोन्ड और फ्लेक्सिबल फिगर लाखों लोगों को फिट रहने के लिए प्रेरित करता है। मलाइका की फिटनेस रूटीन में योग और स्ट्रेचिंग (Stretching Exercises) की काफी अहम भूमिका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वैसे तो वे अपने वर्कआउट रूटीन की छोटी-मोटी झलक सोशल मीडिया पर अक्सर शेयर करती है, लेकिन हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसे योगासन और स्ट्रेचेस बताएं हैं, जिसे वे अपनी टोन्ड और फ्लेक्सिबल बॉडी का राज बताती हैं। आइए जानें फ्लेक्सिबल और टोन्ड बॉडी के लिए कौन-से स्ट्रेचेस (Soothing Stretches for Toned Body) करने चाहिए।

कैट एंड काउ स्ट्रेच यह आसन किसी भी योग सेशन की शुरुआत के लिए बेहतरीन माना जाता है। यह आसन रीढ़ की हड्डी के लिए को स्ट्रेच करता है और पीठ की जकड़न और स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। यह फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाता है।

90-90 हिप स्ट्रेच जैसा कि नाम से पता चलता है, यह आसन कूल्हों को खोलने के लिए बहुत असरदार है। यह हिप्स और निचले शरीर के फ्लेक्सिबलिटी को बढ़ाता है, जिससे रोज के काम करने में आसानी होती है। यह उन लोगों के लिए शानदार है जो लंबे समय तक बैठे रहते हैं।

पिजन फॉर्वाड स्ट्रेच अर्ध कपोतासन के नाम से भी जाना जाने वाला यह आसन हिप ओपनिंग के लिए बहुत जरूरी है। यह आसन कूल्हों की मांसपेशियों में खिंचाव लाकर उनकी जकड़न को दूर करता है, जिससे शरीर का निचला हिस्सा फ्लेक्सिबल बनता है और तनाव कम होता है।

कोबरा स्ट्रेच यह एक क्लासिक बैकबेंड है जिसे मलाइका अपने रूटीन में नियमित रूप से शामिल करती हैं। यह रीढ़ की हड्डी को मजबूत और फ्लेक्सिबल बनाता है, पोश्चर में सुधार करता है और पेट की चर्बी कम करने में भी मदद करता है। यह छाती और कंधों को खोलने के लिए भी बेहतरीन आसान है।