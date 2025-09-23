Language
    सिर्फ 10 मिनट में Joy Workout से बदलें अपना मूड, गायब होगी उदासी और चेहरा खिल उठेगा

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 12:22 PM (IST)

    क्या आप जानते हैं कि रोजाना सिर्फ 10 मिनट की एक्सरसाइज आपके मूड को पूरी तरह बदल सकती है? जी हां वैज्ञानिक इसे फील-बेटर इफेक्ट कहते हैं। शोध बताते हैं कि कुछ खास तरह के मूवमेंट्स करने से हैप्पीनेस अपने आप बढ़ जाती है। इसे ही जॉय वर्कआउट कहा जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में।

    10 मिनट का 'जॉय वर्कआउट' मूड को बना देगा हैप्पी (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मूड को अच्छा बनाए रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। स्ट्रेस, काम का दबाव और स्क्रीन पर बिताया समय हमारे दिमाग पर सीधा असर डालता है (Mood-Lifting Exercise), लेकिन अगर आप रोजाना सिर्फ 10 मिनट का समय खुद को दें, तो हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी आपके रूटीन का हिस्सा बन सकती है। इसका आसान तरीका है- Joy Workout!

    जॉय वर्कआउट एक ऐसी एक्सरसाइज है, जिसमें आपको जिम जाकर पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। जी हां, सही पढ़ा आपने! इसमें आप ऐसे मजेदार मूवमेंट्स करते हैं, जो आपके शरीर और दिमाग को इंस्टेंट रिफ्रेशमेंट कर देते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 6 आसान मूवमेंट्स के बारे में।

    क्या है जॉय वर्कआउट?

    वैज्ञानिकों के मुताबिक, शरीर को एक खास तरीके से हिलाने-डुलाने से दिमाग में ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो हमें तुरंत खुश कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को नाम दिया गया है- जॉय वर्कआउट। यानी यह कोई भारी-भरकम एक्सरसाइज नहीं, बल्कि मजेदार मूवमेंट्स का ऐसा सेट है जिसे करने पर आप हल्का, एनर्जेटिक और पॉजिटिव महसूस करेंगे।

    जॉय वर्कआउट के आसान मूवमेंट्स

    रीच (Reach)

    दोनों हाथ ऊपर उठाइए, जैसे आप आसमान को छूने की कोशिश कर रहे हों। यह मूवमेंट शरीर को खींचता है और मसल्स को एक्टिव करता है।

    स्वे (Sway)

    हल्का म्यूजिक चलाइए और पूरे शरीर को दाएं-बाएं झुलाइए। यह मूवमेंट दिमाग को शांत करता है और मूड हल्का करता है।

    बाउंस (Bounce)

    जगह पर खड़े होकर हल्के-हल्के उछलिए। शुरुआत में 5 से 10 बार करें। यह शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज करता है।

    शेक (Shake)

    पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और हाथ-पैर तेजी से हिलाइए। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपने अंदर की सारी टेंशन झाड़ रहे हों।

    जंप फॉर जॉय (Jump for Joy)

    बच्चों की तरह ऊपर-नीचे कूदिए। जितनी एनर्जी आप चाहें, उतनी लगाइए। यह मूवमेंट सीधे तौर पर खुशी का अहसास कराता है।

    सेलिब्रेट (Celebrate)

    हाथों को घुमाते हुए ऐसे मूवमेंट कीजिए जैसे आप हवा में रंग-बिरंगे कॉन्फेटी उछाल रहे हों। यह खुशी का इज़हार करने का सबसे मजेदार तरीका है।

    क्यों है ये वर्कआउट खास?

    • इसे करने के लिए किसी जिम या उपकरण की जरूरत नहीं।
    • 10 मिनट में ही शरीर और दिमाग दोनों पर असर दिखने लगता है।
    • स्ट्रेस कम करने और कॉन्फिडेंस बढ़ाने का आसान उपाय।
    • हर उम्र का व्यक्ति इसे आराम से कर सकता है।

    जॉय वर्कआउट सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, बल्कि एक प्लेफुल रूटीन है जो आपको रोजाना थोड़ी-सी मेहनत में ढेर सारी पॉजिटिविटी दे सकता है। इसलिए, अगली बार जब आपका मूड डाउन हो, तो जॉय वर्कआउट की इन छह आसान स्टेप्स को अपनाइए और देखिए कैसे 10 मिनट में उदासी गायब होकर चेहरा खिल उठता है।

