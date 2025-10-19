Language
    सुबह के समय वॉक करना फायदेमंद है या रात को डिनर के बाद? यहां पढ़ लें सवाल का सही जवाब

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 04:48 PM (IST)

    अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि वॉक करने के लिए सबसे अच्छा समय (Walk Best Timing) क्या है? कुछ लोग सुबह के समय वॉक करना पसंद करते हैं, तो वहीं कुछ डिनर के बाद टहलना पसंद करते हैं। अगर आप भी इस सवाल को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो आइए जानें कब वॉक करना है सबसे फायदेमंद। 

    Hero Image

    हेल्दी रहने के लिए वॉक करने का सही समय क्या है? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नियमित रूप से वॉक करना सेहत के लिए एक बेहतरीन आदत है। यह न सिर्फ वजन को कंट्रोल करने में मदद करता है, बल्कि मेंटल हेल्थ, हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी बीमारियों के जोखिम को भी कम करता है (Benefits of Walking)। लेकिन किस समय वॉक करना चाहिए, इसे लेकर अक्सर कन्फ्यूजन रहती है।

    एक बेहद ही सामान्य सा सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि सुबह के समय वॉक करना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा या रात को डिनर के बाद (Right Time to Walk)। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो आइए जानें वॉक करने का सही समय।

    walking benefits

    (Picture Courtesy: Freepik)

    सुबह की वॉक के फायदे

    • ताजी हवा और शांति- सुबह के समय वातावरण में प्रदूषण का स्तर सबसे कम होता है और ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। शोर-शराबे से दूर प्रकृति के बीच टहलना तनाव कम करने और दिमाग को तरोताजा करने में बहुत मददगार होता है।
    • मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना- खाली पेट की गई हल्की-फुल्की वॉक शरीर के मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट कर देती है। इससे पूरे दिन कैलोरी बर्न करने की प्रक्रिया तेज रहती है और वजन घटाने में मदद मिलती है।
    • दिनभर की एनर्जी- सुबह की सैर शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज करती है, जो आपको दिनभर एनर्जेटिक और पॉजिटिव महसूस करवाती है।

    खाने के बाद वॉक के फायदे

    • पाचन में सहायता- खाने के बाद टहलने से डाइजेशन एक्टिव होता है। यह खाने को अच्छे से पचाने और कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं से बचाने में मदद करती है
    • ब्लड शुगर कंट्रोल- यह खाने के बाद वॉक का सबसे बड़ा फायदा है। खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है और हल्की वॉक इसे कंट्रोल करने में मदद करती है। यह डायबिटीज के मरीजों के लिए खासतौर से फायदेमंद है।
    • नींद में सुधार- रात के खाने के बाद हल्की वॉक करने से नींद अच्छी आती है। यह शरीर और दिमाग को शांत करने का काम करती है।
    • हैवीनेस दूर करना- अक्सर खाने के बाद आलस और भारीपन महसूस होता है। थोड़ी देर की वॉक इस भारीपन को दूर करके आपको हल्का और एक्टिव महसूस करवा सकती है।

    दोनों में से ज्यादा बेहतर क्या है? 

    दोनों ही समय की वॉक के अपने-अपने फायदे हैं। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि कौन-सा समय बिल्कुल सही है। यह पूरी तरह से आपके पर्सनल गोल्स और रूटीन पर निर्भर करता है। अगर आपका लक्ष्य वजन कम करना, मेटाबॉलिज्म बढ़ाना और दिनभर एनर्जेटिक रहना है, तो सुबह की वॉक आपके लिए बेहतर हो सकती है। लेकिन

    अगर आप पाचन संबंधी समस्याओं, ब्लड शुगर कंट्रोल या रात में अच्छी नींद चाहते हैं, तो खाने के बाद की वॉक ज्यादा फायदेमंद रहेगी।

