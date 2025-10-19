सुबह के समय वॉक करना फायदेमंद है या रात को डिनर के बाद? यहां पढ़ लें सवाल का सही जवाब

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नियमित रूप से वॉक करना सेहत के लिए एक बेहतरीन आदत है। यह न सिर्फ वजन को कंट्रोल करने में मदद करता है, बल्कि मेंटल हेल्थ, हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी बीमारियों के जोखिम को भी कम करता है (Benefits of Walking)। लेकिन किस समय वॉक करना चाहिए, इसे लेकर अक्सर कन्फ्यूजन रहती है।

एक बेहद ही सामान्य सा सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि सुबह के समय वॉक करना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा या रात को डिनर के बाद (Right Time to Walk)। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो आइए जानें वॉक करने का सही समय।