सुबह की इस एक गलती से बढ़ जाता है दिल की बीमारियों का खतरा, आर्टरीज में बढ़ जाता है ब्लॉकेज का रिस्क

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सुबह की भागदौड़, ऑफिस जल्दी पहुंचने की होड़, या फिर नींद के कुछ और पलों के चक्कर में क्या आप भी अक्सर नाश्ता छोड़ देते हैं? अगर हां, तो सावधान हो जाने की जरूरत है। यह छोटी सी आदत आपके दिल की सेहत पर भारी पड़ सकती है (Heart Disease)।

जी हां, आज के दौर में जहां हार्ट अटैक और कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, वहां सुबह का नाश्ता न करना एक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम बन चुका है (Morning Habit Which Damage Heart)। आइए जानें सुबह ब्रेकफास्ट न करने से आपके दिल की सेहत को क्या नुकसान पहुंचता है।