    सुबह की इस एक गलती से बढ़ जाता है दिल की बीमारियों का खतरा, आर्टरीज में बढ़ जाता है ब्लॉकेज का रिस्क

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 01:06 PM (IST)

    दिल की बीमारियों (Heart Disease) के बढ़ते मामलों के पीछे हमारी लाइफस्टाइल की अहम भूमिका है। हमारी रोजमर्री की कुछ आदतें चुपके-चुपके हमारे दिल को नुकसान पहुंचाती हैं और इस ओर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। ऐसी ही सुबह की एक आदत हमारे दिल के लिए घातक साबित हो सकती है। आइए जानें इस बारे में।  

    सुबह की आदत पहुंचाती है दिल को नुकसान (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सुबह की भागदौड़, ऑफिस जल्दी पहुंचने की होड़, या फिर नींद के कुछ और पलों के चक्कर में क्या आप भी अक्सर नाश्ता छोड़ देते हैं? अगर हां, तो सावधान हो जाने की जरूरत है। यह छोटी सी आदत आपके दिल की सेहत पर भारी पड़ सकती है (Heart Disease)।

    जी हां, आज के दौर में जहां हार्ट अटैक और कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, वहां सुबह का नाश्ता न करना एक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम बन चुका है (Morning Habit Which Damage Heart)। आइए जानें सुबह ब्रेकफास्ट न करने से आपके दिल की सेहत को क्या नुकसान पहुंचता है। 

    शरीर पर क्या होता है असर?

    जब आप सुबह उठते हैं, तो लगभग 8-10 घंटे की फास्टिंग के बाद आपके शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है। ब्रेकफास्ट इसी 'फास्ट' को तोड़ता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। लेकिन ब्रेकफास्ट न करने से शरीर को एनर्जी के लिए रिजर्व में जमा ग्लूकोज और फैट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल अनियमित हो सकता है। साथ ही, शरीर में स्ट्रेस हार्मोन 'कोर्टिसोल' का स्तर बढ़ जाता है, जो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को प्रभावित करता है।

    Reasons of heart disease

    दिल के लिए क्यों है खतरनाक?

    • कोलेस्ट्रॉल पर असर- ब्रेकफास्ट स्किप करने से शरीर में 'खराब' कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है। यह आर्टरीज में प्लाक जमा करके ब्लड फ्लो को रोकता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है।
    • हार्ट ब्लड प्रेशर- लंबे समय तक खाली पेट रहने से शरीर में स्ट्रेस बढ़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर हाई रह सकता है। यह दिल पर एक्स्ट्रा दबाव डालता है।
    • इंसुलिन रेजिस्टेंस- नाश्ता न करने से शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो सकती है। इससे ब्लड शुगर अनियंत्रित होता है और टाइप-2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है, जो हार्ट डिजीज का एक अहम रिस्क फैक्टर है।
    • वजन बढ़ना- नाश्ता छोड़ने से वजन घटने के बजाय बढ़ सकता है। सुबह भूखे रहने से दिन में बाद में अनहेल्दी और ज्यादा कैलोरी वाले फूड्स खाने की इच्छा बढ़ जाती है। इसके कारण मोटापा भी दिल की बीमारियों का एक बड़ा कारण है।
    • सूजन की समस्या- नाश्ता न करने वालों के शरीर में सूजन बढ़ने के मार्कर देखे गए हैं, जो आर्टरीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

    क्या करें? 

    • रोज ब्रेकफास्ट करें- सुबह कम से कम 15-20 मिनट का समय निकालकर नाश्ता जरूर करें।
    • पोषण पर ध्यान दें- अपने नाश्ते में प्रोटीन (दूध, दही, अंडे, पनीर), फाइबर (दलिया, साबुत अनाज, फल) और हेल्दी फैट्स (नट्स, सीड्स) को शामिल करें।

