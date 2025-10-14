ब्रेकफास्ट के लिए नहीं है ज्यादा समय, तो इस तरीके से झटपट बनाएं हेल्दी और टेस्टी
क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सुबह की जल्दबाजी में अपना नाश्ता कुर्बान कर देते हैं? अलार्म बंद करना, कपड़े पहनना और फिर भागमभाग... इन सब के बीच, पेट को कुछ हेल्दी देने का टाइम ही नहीं मिलता। ऐसे में, क्या हो अगर हम आपसे कहें कि आपके पास सिर्फ 10 मिनट हैं और आप इन्हीं 10 मिनट में प्रोटीन से भरपूर ब्रेकफास्ट तैयार कर सकते हैं?
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में नाश्ता अक्सर छूट जाता है, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं होता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रेकफास्ट दिन का सबसे जरूरी मील है, जो हमें पूरे दिन एक्टिव और एनर्जेटिक रखता है?
अगर आप भी सुबह की हड़बड़ी में रहते हैं, तो पीनट बटर टोस्ट एक ऐसा ऑप्शन है जो न सिर्फ झटपट बन जाता है, बल्कि बहुत हेल्दी और टेस्टी भी है। यह प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है, जो आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता। आइए, जानते हैं इसे मिनटों में और भी ज्यादा स्वादिष्ट कैसे बनाया जाए।
पीनट बटर टोस्ट बनाने के लिए सामग्री
- 2 ब्रेड स्लाइस (ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड ज्यादा बेहतर रहेगी)
- 2 चम्मच पीनट बटर (बिना चीनी वाला)
- एक केला, स्लाइस किया हुआ
- कुछ कटे हुए बादाम या अखरोट
- थोड़ी सी चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स (अलसी के बीज)
- एक चम्मच शहद (ऑप्शनल)
पीनट बटर टोस्ट बनाने का तरीका
स्टेप 1: ब्रेड को टोस्ट करें
सबसे पहले, ब्रेड स्लाइस को टोस्टर या तवे पर हल्का सुनहरा और कुरकुरा होने तक टोस्ट करें। ध्यान रखें कि ब्रेड जले नहीं।
स्टेप 2: पीनट बटर लगाएं
जब ब्रेड टोस्ट हो जाए, तो उस पर तुरंत पीनट बटर की एक मोटी परत फैलाएं। आप अपनी पसंद के अनुसार ज्यादा या कम लगा सकते हैं।
स्टेप 3: टॉपिंग डालें
अब टोस्ट के ऊपर केले की स्लाइस को अच्छे से सजाएं। इसके बाद, कटे हुए बादाम या अखरोट और चिया सीड्स/फ्लैक्स सीड्स को ऊपर से छिड़कें। अगर आपको हल्का मीठा पसंद है, तो ऊपर से थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं।
आपका सुपर-हेल्दी और टेस्टी पीनट बटर टोस्ट सिर्फ 5 मिनट में तैयार है। यह आपको दिन की शानदार शुरुआत देगा और पूरे दिन एनर्जी बनाए रखेगा। इसलिए, अगली बार जब नाश्ते के लिए समय न हो, तो इस आसान और मजेदार रेसिपी को जरूर ट्राई करें।
