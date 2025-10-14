Language
    मिनटों में कीवी से बनाएं ये 5 टेस्टी डिशेज, स्वाद के साथ सेहत में भी हैं बेमिसाल

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 03:52 PM (IST)

    कीवी को डाइट में शामिल करने के 5 आसान और स्वादिष्ट तरीके (Image Source: Freepik) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपको पता है कि यह छोटा-सा हरा फल जिसे हम कीवी कहते हैं, सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि ढेर सारे गुणों का खजाना भी है? जब भी हम इसे देखते हैं, तो बस छीलकर खा लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आपकी रसोई का सीक्रेट सुपरस्टार बन सकता है?

    जी हां, कीवी विटामिन-C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स का पावरहाउस है, जो आपकी त्वचा को चमकाने से लेकर पाचन को सुपर-फास्ट बनाने तक में कमाल करता है। इसलिए, आप कीवी को सिर्फ यूं ही खाने के बजाय, उससे कुछ तूफानी और मजेदार भी बना सकते हैं। आइए जानते हैं मिनटों में तैयार होने वाली 5 ऐसी लाजवाब डिशेज, जो आपके खाने को बना देंगी और भी खास।

    कीवी स्मूदी

    अगर आप सुबह जल्दी में होते हैं और हेल्दी नाश्ता करना चाहते हैं, तो कीवी स्मूदी आपके लिए एकदम सही है। इसे बनाने के लिए, बस एक कीवी, आधा केला, थोड़ा दही (या बादाम का दूध) और एक चम्मच शहद को ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह पीस लें। आपकी ताजगी भरी स्मूदी तैयार है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पेट को भी लंबे समय तक भरा रखती है।

    कीवी सालसा

    क्या आपने कभी सोचा है कि कीवी का इस्तेमाल एक मजेदार सालसा में भी हो सकता है? कीवी सालसा आपके चिप्स या टैकोस का स्वाद कई गुना बढ़ा देगा। इसे बनाने के लिए, बारीक कटी हुई कीवी, लाल प्याज, जलपीनो (अगर तीखा पसंद हो), धनिया और नींबू का रस मिलाकर 10 मिनट के लिए रख दें। लीजिए, आपका चटपटा कीवी सालसा तैयार है।

    कीवी पॉप्सिकल

    गर्मी के दिनों में कुछ ठंडा खाने का मन करे तो कीवी पॉप्सिकल से बेहतर कुछ नहीं। यह बच्चों और बड़ों, दोनों को बहुत पसंद आएगी। कीवी को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, उसमें थोड़ा नींबू का रस और शहद मिलाकर पॉप्सिकल मोल्ड्स में डालें। 4-5 घंटे के लिए फ्रीजर में रखें और आपकी ठंडी-ठंडी पॉप्सिकल तैयार है।

    कीवी और पुदीने की शिकंजी

    नींबू की शिकंजी तो आपने बहुत पी होगी, लेकिन कीवी और पुदीने का कॉम्बिनेशन इसे एक नया ही ट्विस्ट देगा। एक ब्लेंडर में कुछ कीवी के टुकड़े, पुदीने की पत्तियां, काला नमक, भुना हुआ जीरा और थोड़ा ठंडा पानी डालकर ब्लेंड करें। इसे छानकर गिलास में डालें और बर्फ के साथ परोसें। यकीन मानिए, इसका स्वाद आपको तुरंत तरोताजा कर देगा।

    कीवी और स्ट्रॉबेरी सलाद

    यह सलाद न केवल आंखों को भाता है, बल्कि स्वाद में भी लाजवाब है। कटे हुए कीवी और स्ट्रॉबेरी को एक बाउल में मिलाएं। ऊपर से कुछ भुने हुए बादाम, कद्दूकस किया हुआ पनीर और शहद-नींबू की ड्रेसिंग डालकर मिलाएं। यह एक हल्का, स्वादिष्ट और पौष्टिक सलाद है जो किसी भी खाने को खास बना देगा।

