सुबह उठते ही महसूस होती है ब्लोटिंग, तो हेल्दी गट के लिए ट्राई करें ये 5 ब्रेकफास्ट ऑप्शन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। एक अच्छे दिन की शुरुआत अगर हेल्दी और लाइट ब्रेकफास्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। अक्सर रात में देर से खाने या देर से सोने की वजह से सुबह पेट भारी महसूस है। ऐसे में सुबह का नाश्ता इसमें अहम भूमिका निभाता है। आप सुबह नाश्ते में जो भी खाते हैं, वह दिनभर अहम भूमिका निभाता है। अक्सर लोग सुबह के समय पूरी-सब्जी या छोले-भटूरे जैसे ऑप्शन चुनते हैं, लेकिन ये फूड्स शरीर की थकान बढ़ाते हैं।

इसलिए जरूरी है कि दिनभर एनर्जेटिक रहने के लिए रहने के लिए हेल्दी नाश्ता चुनें। ऐसे में फाइबर, प्रोटीन और प्रोबायोटिक से भरपूर नाश्ता आपके लिए परफेक्ट साबित होगा। अच्छी बात यह है कि इन ब्रेकफास्ट रेसिपीज को घर पर बनाना बेहद आसान है। आज इस आर्टिकल में हम इन्हीं रेसिपीज के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं कैसे तैयार करें नाश्ते के लिए गट फ्रेंडली ब्रेकफास्ट-

ओट्स-सीड्स और बेरी अगर आपके पास सुबह ज्यादा समय नहीं रहता, तो आप ओट्स- सीड्स और बेरी को अपन नाश्ता बना सकते हैं। इसके लिए आपको बस रात में ओट्स, दूध, चिया सीड्स और शहद को एक साथ मिलाकर फ्रिज में रखना होगा। फिर सुबह ताजे फल डालकर इसे खाएं। इससे आपको दिनभर एनर्जी मिलेगी।

ब्रेड-बटर और केले सुबह के नाश्ते के लिए ब्रेड-बटर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन ध्यान रखें कि ब्रेड के साथ पीनट बटर का इस्तेमाल करें। ब्रेड को टोस्ट करने के बाद इसके ऊपर पीनट बटर लगाएं और इस पर केले के टुकड़े रखकर इसे खाएं। फाइबर से भरपूर यह ब्रेकफास्ट आपके गट के लिए काफी हेल्दी और फायदेमंद होगा।

फ्रूट चाट भी है बेस्ट ऑप्शन नाश्ते के तौर पर आप सेब, पपीता, कीवी और संतरे जैसे फलों को भी खा सकते हैं। आप चाहें तो इसमें पंपकिन, अलसी और सूरजमुखी के बीज भी मिला सकते हैं। इसमें नींबू और काला नमक डालकर खाने से स्वाद और बढ़ जाएगा। साथ ही इससे पाचन भी बेहतर होगा।

टोफू और पालक सुबह के नाश्ते के लिए आप टोफू और पालक को भी खा सकते हैं। इन दोनों को मिक्स करके खाने से शरीर में आयरन व फाइबर की पूर्ति होती है। इसे तैयार करने के लिए टोफू में कड़ाही में हल्का भूनें और फिर इसमें पालक, प्याज और मिर्च डालें।