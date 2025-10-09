Language
    टेस्टी पोहे को बनाएं High Protein नाश्ता! बस ये 10 चीजें मिलाएं और देखें कमाल

    By Digital DeskEdited By: Harshita Saxena
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 09:16 AM (IST)

    पोहा एक लाइट और टेस्टी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है, लेकिन इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। इसे हाई प्रोटीन बनाने के लिए आप इसमें अंकुरित मूंग, टोफू या पनीर के टुकड़े, सोया ग्रैन्यूल्स, उबले अंडे, भुने चने, मूंगफली, क्विनोआ, मिक्स दालें, चिया सीड्स या अलसी पाउडर मिला सकते हैं। साथ ही पोहे को दही या दूध के साथ खाएं।

    Hero Image

    इन तरीके से बनाएं हेल्दी पोहा (Picture Credit- Canva)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। पोहा हमारे ब्रेकफास्ट में बनने वाला एक झटपट और टेस्टी ऑप्शन है। हल्का, सुपाच्य और स्वाद से भरपूर पोहा आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा और प्रोटीन में कम होता है। लेकिन कुछ आसान बदलावों से हम इसे प्रोटीन से भरपूर और पोषणयुक्त बना सकते हैं।

    इससे यह दिन की शानदार शुरुआत के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बन जाए, क्योंकि प्रोटीन हमारी मसल्स, एनर्जी और सेहत के लिए जरूरी है। आइए जानें कैसे आप अपने नॉर्मल से के पोहे को हाई प्रोटीन डिश में बदल सकते हैं।

    अंकुरित मूंग मिलाएं

    अंकुरित मूंग प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है। हल्के उबाले हुए स्प्राउट्स को पोहे में मिलाकर उसे सुपरहेल्दी और क्रंची बनाया जा सकता है।

    टोफू या पनीर के टुकड़े मिलाएं

    लो-फैट पनीर या टोफू के छोटे टुकड़े पोहे में डालने से यह स्वाद में भी समृद्ध बनता है और प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ती है। टोफू खासतौर पर वीगन्स के लिए अच्छा ऑप्शन है।

    दूध या दही के साथ सेवन करें

    दही या दूध के साथ पोहा खाने से इसकी पौष्टिकता कई गुना बढ़ जाती है। दही न केवल प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, बल्कि पाचन में भी मदद करता है।

    भुने चने मिलाएं

    भुने हुए काले चने में प्रोटीन और फाइबर दोनों होते हैं। इन्हें पोहे में मिलाकर स्वाद और पौष्टिकता बढ़ाई जा सकती है।

    मूंगफली

    मूंगफली में प्रोटीन और हेल्दी फैट पाया जाता है। पोहे में थोड़ी ज़्यादा मात्रा में भुनी मूंगफली डालें, इससे न केवल टेक्सचर बढ़ेगा बल्कि यह पेट भरने वाला भी होगा।

    सोया ग्रैन्यूल्स

    सोया में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। भीगे और हल्के से पके हुए सोया ग्रैन्यूल्स पोहे में मिलाने से यह एक ताकतवर नाश्ता बन जाता है।

    उबले अंडे या एग भुर्जी

    अगर आप एगेटेरियन हैं तो पोहे में उबले अंडों के टुकड़े या एग भुर्जी मिलाकर इसका स्वाद और पोषण दोनों बढ़ा सकते हैं।

    मिक्स दालें

    भिगोई हुई मूंग, मसूर या चना दाल को हल्का उबालकर पोहे में मिलाएं। इससे यह एक परफेक्ट प्रोटीन रिच मील बन जाएगा।

    चिया सीड्स या अलसी पाउडर

    एक चम्मच चिया सीड्स या अलसी पाउडर डालें। इनमें प्रोटीन के साथ-साथ ओमेगा-3 फैटी एसिड भी होता है।

    क्विनोआ पोहा

    अब अपने ट्रेडिशनल पोहे की जगह या उसके साथ क्विनोआ मिलाएं। यह ग्लूटन-फ्री और हाई प्रोटीन सुपरफूड पोहे को नया ट्विस्ट देता है। थोड़े से स्मार्ट ट्विस्ट्स के साथ पोहे को एक टेस्टी और हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट में बदला जा सकता है।

