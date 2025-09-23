ब्लॉक आर्टरीज का इशारा करते हैं हाथों में दिखने वाले 5 लक्षण, अनदेखा करने से बढ़ जाएगी परेशानी

दिल की बीमारियों की एक बड़ी वजह आर्टरीज ब्लॉक होना है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से आर्टरीज में प्लाक जमा हो जाता है और ये संकरी होने लगती है। इसका अगर वक्त पर पता न चले तो हार्ट अटैक या हार्ट डैमेज का रिस्क बढ़ जाता है। हाथों में दिखने वाले कुछ लक्षणों (Blocked Arteries Signs) से ब्लॉक आर्टरीज का पता लगा सकते हैं।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दिल से जुड़ी बीमारियां के पीछे एक बड़ी वजह ब्लॉक आर्टरीज (Block Arteries) हैं। दरअसल, आर्टरीज ब्लॉक होने के कारण ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है और हार्ट डैमेज का रिस्क रहता है। इसलिए आर्टरीज ब्लॉक होने का वक्त रहते पता लगाना जरूरी है।

आर्टरीज ब्लॉक होने के कुछ संकेत (Signs of Block Arteries) हमारे हाथों में भी दिखाई देते हैं। हालांकि, हम इन्हें छोटी-मोटी समस्या मानकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर इन लक्षणों को वक्त पर पहचान लिया जाए, तो समस्या को बढ़ने से रोका जा सकता है। आइए जानें आर्टरीज ब्लॉक होने पर हाथों में कैसे लक्षण दिखाई देते हैं।

हाथों में अचानक तेज दर्द सबसे पहला और अहम लक्षण है हाथ या बांह में अचानक तेज या चुभने वाला दर्द होना। यह दर्द आराम के समय भी हो सकता है और कई बार फिजिकल एक्टिविटीज के तौर और भी तेज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रुकी हुई या संकरी आर्टरीज के कारण मांसपेशियों को काम करने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इस कंडीशन को इस्किमिया कहते हैं। दर्द अक्सर बांह के पिछले हिस्से या हाथ में महसूस होता है और आराम करने पर थोड़ा बेहतर हो सकता है।

हाथों में क्रैम्प दर्द के साथ-साथ हाथों की मांसपेशियों में अकड़न और ऐंठन महसूस होना भी इसका संकेत है। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हाथों का जोर लगता है, जैसे लिखना, टाइपिंग करना, बर्तन धोना या वजन उठाना, तो मांसपेशियों को ज्यादा खून की जरूरत होती है। अगर आर्टरीज ब्लॉक हैं, तो खून की सप्लाई ठीक से नहीं हो पाती, जिससे मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और क्रैम्प होता है।

मांसपेशियों में कमजोरी ब्लॉक आर्टरीज का एक सामान्य लक्षण हाथों में असामान्य कमजोरी महसूस होना है। हाथ भारी लगना, चीजें बार-बार गिरना, या पहले की तरह मजबूती से पकड़ न बना पाना इसके लक्षण हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मांसपेशियों को सही मात्रा में ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं मिल पाता है। यह कमजोरी धीरे-धीरे बढ़ सकती है और रोजमर्रा के छोटे-छोटे कामों को भी मुश्किल बना सकती है।

उंगलियों का रंग बदलना यह एक गंभीर लक्षण है। उंगलियों या हाथ का रंग बदलना, जैसे कि पीला या नीला होना, इस बात का संकेत है कि उस हिस्से में ब्लड फ्लो प्रभावित हुआ है। कई बार ठंड के कारण यह लक्षण और साफ हो जाता है। उंगलियां सफेद या नीली पड़ सकती हैं और बाद में सामान्य होने पर लाल होकर सुन्न पड़ सकती हैं।