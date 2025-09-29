ब्रेकफास्ट सीरियल से लेकर सॉस तक... इन 5 चीजों के जरिए आपके शरीर में पहुंच रही है सबसे ज्यादा चीनी
आप दिन की शुरुआत ब्रेकफास्ट सीरियल के साथ करते हैं या फिर शाम को स्नैक्स के साथ केचप का मजा लेते हैं। ऐसे में अगर आपको लगता है कि आप हेल्दी खा रहे हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। जी हां इसे ही Hidden Sugar कहते हैं जो सेहत के लिए जहर का काम करती है। डॉक्टर तरंग कृष्णा बता रहे हैं ऐसे 5 फूड्स के बारे में।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कई लोग सोचते हैं कि हम अपने खाने-पीने में ज्यादा चीनी नहीं लेते। पर सच यह है कि बहुत-सी चीजें, जिन्हें हम रोज नॉर्मल और हेल्दी मानकर खाते-पीते हैं, उनमें छिपी होती है ढेर सारी चीनी। जी हां, यही Hidden Sugar धीरे-धीरे हमारे शरीर पर बुरा असर डालती है। आइए, डॉक्टर तरंग कृष्णा से जानते हैं वे 5 चीजें (Foods With High Sugar Content) जो हमारी रोजमर्रा की डाइट को हाई शुगर कंटेंट में बदल रही हैं।
View this post on Instagram
ब्रेकफास्ट सीरियल
सुबह का नाश्ता हेल्दी माना जाता है, और ज्यादातर लोग सीरियल खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, एक कटोरी दिखने में हेल्दी लगने वाले सीरियल में 3 से 4 चम्मच तक चीनी होती है। यानी नाश्ते के साथ ही दिनभर की शक्कर की खुराक मिल जाती है।
फ्लेवर्ड दही
दही शरीर के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन बाजार से खरीदे गए फ्लेवर्ड योगर्ट की असलियत कुछ और है। इसका मीठा स्वाद दरअसल शक्कर से भरा होता है। इतना कि इसे किसी डेजर्ट के बराबर माना जा सकता है।
केचप
समोसे या पकौड़े के साथ हम अक्सर टमाटर का केचप लेते हैं, लेकिन यह मीठा लाल सॉस स्वाद तो बढ़ाता है, पर इसके साथ हम अनजाने में काफी शक्कर भी खा जाते हैं। यही हाल अलग-अलग पैकेज्ड सॉस का भी है।
पैकेज्ड फ्रूट जूस
बाज़ार में मिलने वाले जूस पर अक्सर लिखा होता है- “100% फ्रूट जूस,” लेकिन हकीकत यह है कि इनमें स्वाद बनाए रखने के लिए चीनी मिलाई जाती है। फल का नाम देकर हम वास्तव में शुगरी ड्रिंक पी रहे होते हैं।
चाय और कॉफी
सुबह-शाम की चाय या कॉफी ज्यादातर लोगों की आदत है, लेकिन इसमें डाली गई 2-3 चम्मच चीनी ही शरीर में शुगर लेवल को काफी बढ़ा देती है। यही रोज का छोटा-सा एडिशन लंबी अवधि में सेहत बिगाड़ सकता है।
क्यों जरूरी है ध्यान रखना?
ज्यादा चीनी का सेवन मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ाता है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने खान-पान पर नजर रखें और हिडेन शुगर की पहचान करें।
क्या करें?
- पैकेज्ड फूड और ड्रिंक की जगह घर के बने विकल्प चुनें।
- लेबल पढ़कर ही सामान खरीदें।
- धीरे-धीरे चाय और कॉफी में चीनी कम करने की आदत डालें।
- मीठे स्नैक्स की जगह फल खाएं।
यह भी पढ़ें- दिनभर में कितनी चीनी है सेहत के लिए सही? पहचानें वो फूड्स जो बढ़ा रहे हैं आपका Sugar Intake
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।