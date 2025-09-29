ब्रेकफास्ट सीरियल से लेकर सॉस तक... इन 5 चीजों के जरिए आपके शरीर में पहुंच रही है सबसे ज्यादा चीनी

आप दिन की शुरुआत ब्रेकफास्ट सीरियल के साथ करते हैं या फिर शाम को स्नैक्स के साथ केचप का मजा लेते हैं। ऐसे में अगर आपको लगता है कि आप हेल्दी खा रहे हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। जी हां इसे ही Hidden Sugar कहते हैं जो सेहत के लिए जहर का काम करती है। डॉक्टर तरंग कृष्णा बता रहे हैं ऐसे 5 फूड्स के बारे में।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कई लोग सोचते हैं कि हम अपने खाने-पीने में ज्यादा चीनी नहीं लेते। पर सच यह है कि बहुत-सी चीजें, जिन्हें हम रोज नॉर्मल और हेल्दी मानकर खाते-पीते हैं, उनमें छिपी होती है ढेर सारी चीनी। जी हां, यही Hidden Sugar धीरे-धीरे हमारे शरीर पर बुरा असर डालती है। आइए, डॉक्टर तरंग कृष्णा से जानते हैं वे 5 चीजें (Foods With High Sugar Content) जो हमारी रोजमर्रा की डाइट को हाई शुगर कंटेंट में बदल रही हैं।

फ्लेवर्ड दही दही शरीर के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन बाजार से खरीदे गए फ्लेवर्ड योगर्ट की असलियत कुछ और है। इसका मीठा स्वाद दरअसल शक्कर से भरा होता है। इतना कि इसे किसी डेजर्ट के बराबर माना जा सकता है।

केचप समोसे या पकौड़े के साथ हम अक्सर टमाटर का केचप लेते हैं, लेकिन यह मीठा लाल सॉस स्वाद तो बढ़ाता है, पर इसके साथ हम अनजाने में काफी शक्कर भी खा जाते हैं। यही हाल अलग-अलग पैकेज्ड सॉस का भी है।