सर्दी के लिए बेस्ट हैं केरल मशहूर केले के चिप्स, इन आसान रेसिपी से करें तैयार

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। का मौसम आते ही खाने-पीने के शौकीनों का मन कुछ खास और गरमा-गरम ट्राई करने का करता है। ऐसे में अगर आप ट्रेडिशनल स्वाद के साथ कुछ अलग और हेल्दी ट्राई करना चाहते हैं, तो केरल की फेमस डिश "पज़म पोरि" यानी केले के पकौड़े आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं।

ये पकौड़े खासतौर पर पके हुए केले से बनाए जाते हैं, जो दक्षिण भारत में काफी लोकप्रिय हैं। ये पकौड़े मीठे, क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, और इन्हें चाय या फिल्टर कॉफी के साथ परोसना स्वाद को और भी खास बना देता है। यहां दो अलग-अलग स्टाइल में केले के पकौड़े बनाने की आसान रेसिपी की जानकारी दी गई है आइए जानते हैं इनके बारे में-

ट्रेडिशनल केरल स्टाइल पजम पोरि सामग्री पके हुए रॉबस्टा केले- 2 (लंबाई में पतले स्लाइस में कटे हुए)

मैदा- 1 कप

चावल का आटा- 2 टेबलस्पून (क्रिस्पी बनाने के लिए)

हल्दी पाउडर- 1/4 टीस्पून

चीनी- 2 टेबलस्पून (स्वाद अनुसार)

नमक- एक चुटकी

पानी- आवश्यकतानुसार (गाढ़ा घोल बनाने के लिए)

तेल- डीप फ्राई के लिए बनाने का तरीका इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में मैदा, चावल का आटा, हल्दी, चीनी और नमक मिलाएं। धीरे-धीरे पानी डालकर बिना गांठों वाला गाढ़ा घोल तैयार करें। अब केले के स्लाइस को घोल में अच्छे से डुबोएं। गरम तेल में मीडियम फ्लेम पर सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलें। गरमा गरम पकौड़े को चाय या फिल्टर कॉफी के साथ सर्व करें।