सर्दी के लिए बेस्ट हैं केरल मशहूर केले के चिप्स, इन आसान रेसिपी से करें तैयार
मॉनसून सीजन में गरमा गरम और कुछ मीठा कुरकुरा खाने का मन हो तो केरल स्टाइल में बने केले के पकौड़े जरूर ट्राई करें। पके हुए केले से बने ये पकौड़े बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होते हैं। ट्रेडिशनल पज़म पोरि में केले को मैदे के घोल में डुबोकर डीप फ्राई किया जाता है, जबकि एक और वेरिएशन में गुड़ और नारियल मिलाकर स्वाद को और भी खास बना दिया जाता है। ये पकौड़े चाय या फिल्टर कॉफी के साथ लाजवाब लगते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। का मौसम आते ही खाने-पीने के शौकीनों का मन कुछ खास और गरमा-गरम ट्राई करने का करता है। ऐसे में अगर आप ट्रेडिशनल स्वाद के साथ कुछ अलग और हेल्दी ट्राई करना चाहते हैं, तो केरल की फेमस डिश "पज़म पोरि" यानी केले के पकौड़े आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं।
ये पकौड़े खासतौर पर पके हुए केले से बनाए जाते हैं, जो दक्षिण भारत में काफी लोकप्रिय हैं। ये पकौड़े मीठे, क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, और इन्हें चाय या फिल्टर कॉफी के साथ परोसना स्वाद को और भी खास बना देता है। यहां दो अलग-अलग स्टाइल में केले के पकौड़े बनाने की आसान रेसिपी की जानकारी दी गई है आइए जानते हैं इनके बारे में-
ट्रेडिशनल केरल स्टाइल पजम पोरि
सामग्री
- पके हुए रॉबस्टा केले- 2 (लंबाई में पतले स्लाइस में कटे हुए)
- मैदा- 1 कप
- चावल का आटा- 2 टेबलस्पून (क्रिस्पी बनाने के लिए)
- हल्दी पाउडर- 1/4 टीस्पून
- चीनी- 2 टेबलस्पून (स्वाद अनुसार)
- नमक- एक चुटकी
- पानी- आवश्यकतानुसार (गाढ़ा घोल बनाने के लिए)
- तेल- डीप फ्राई के लिए
बनाने का तरीका
इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में मैदा, चावल का आटा, हल्दी, चीनी और नमक मिलाएं। धीरे-धीरे पानी डालकर बिना गांठों वाला गाढ़ा घोल तैयार करें। अब केले के स्लाइस को घोल में अच्छे से डुबोएं। गरम तेल में मीडियम फ्लेम पर सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलें। गरमा गरम पकौड़े को चाय या फिल्टर कॉफी के साथ सर्व करें।
गुड़ और नारियल वाले केले के पकौड़े
सामग्री
- पके केले- 2 (अच्छे से मैश किए हुए)
- कद्दूकस किया हुआ ताजा नारियल- 1/2 कप
- गेहूं का आटा- 1 कप
- गुड़- 1/2 कप (पिघला या कद्दूकस किया हुआ)
- इलायची पाउडर- 1/2 टीस्पून
- बेकिंग सोडा- एक चुटकी
- घी या तेल- तलने के लिए
बनाने का तरीका
एक बाउल में मैश किया हुआ केला, नारियल, गुड़ और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसमें गेहूं का आटा और बेकिंग सोडा मिलाकर थोड़ा गाढ़ा मिक्सचर तैयार करें। अब इस मिक्सचर से छोटे-छोटे पकौड़े बनाएं और मीडियम फ्लेम पर तलें। ये पकौड़े अंदर से सॉफ्ट और बाहर से हल्के क्रिस्पी होते हैं, बच्चों को भी बेहद पसंद आते हैं।
इन दोनों रेसिपीज को आप बहुत कम इंग्रीडिएंट्स और समय में घर पर बना सकते हैं। चाहे हल्की भूख हो या मेहमानों के लिए कुछ मीठा और खास बनाना हो, ये पकौड़े हर मौके पर फिट बैठते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।