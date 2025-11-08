इतना भी हेल्दी नहीं होते ये ब्रेकफास्ट सीरियल्स, इन ऑप्शन से आज ही कर दें रिप्लेस
हेल्दी का टैग लगाकर बाजार में बिकने वाले ज्यादातर ब्रेकफास्ट सीरियल शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से भरे होते हैं। इसकी वजह से ब्रेकफास्ट के बाद ब्लड शुगर का लेवल एकदम से बढ़ जाता है। इस तरह के खतरे से बचने के लिए ब्रेकफास्ट के लिए साबुत अनाज वाले सीरियल या फिर घर पर तैयार होने वाले नाश्ते का ऑप्शन चुनें।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सुबह-सुबह की भागदौड़ में दूध के साथ एक बाउल सीरियल खा लेना लोगों को सबसे हेल्दी और बेहतर ऑप्शन लगता है। लेकिन क्या आपको पता है बाजार में मिलने वाले जिन ज्यादातर सीरियल्स को आप हेल्दी मानकर खा रहे हैं या अपने बच्चों को खिला रहे हैं वो एक बार में 300 से भी ज्यादा कैलोरी देते हैं।
इससे कॉन्स्टिपेशन, मोटापा जैसी समस्याएं होने लगती हैं। ऐसे में ब्रेकफास्ट के लिए क्या किया जाए कि समय भी कम लगे और ज्यादा सेहतमंद भी हो,आइए जानते हैं।
इस तरह चुनें सीरियल्स के हेल्दी विकल्प
ब्रेकफास्ट में आप अपना नाश्ता झटपट चाहते हैं तो फ्रूट्स और नट्स के साथ ओट्स का विकल्प काफी सेहतमंद है। इसके अलावा आप अंडे, दही के साथ फ्रूट्स या होलग्रेन टोस्ट के साथ पीनट या आमंड बटर ले सकते हैं। यदि आप ब्रेकफास्ट सीरियल्स के दीवाने हैं तो डिब्बे के ऊपर लिखे पोषक तत्वों के बारे में पढ़कर हेल्दी ऑप्शन चुन सकते हैं:-
- साबुत अनाज से बना हो।
- प्रति सर्विंग फाइबर की मात्रा 2.5 से 5 से कम न हो।
- एडेड शुगर या सोडियम न हो।
- हर सर्विंग 150 कैलोरी से ज्यादा न दे।
- सीरियल में कम से कम सामग्री का इस्तेमाल किया गया हो, जो पैकेट पर साफ शब्दों में लिखा हो।
स्वाद और सेहत से भरपूर ब्रेकफास्ट के ये हैं हेल्दी विकल्प
किनुआ डोसा
इसमें चावल की जगह किनुआ का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे बनाने में 40-45 मिनट का समय लगता है, बस इसे थोड़ा पहले पानी में भिगोकर रखना होता है।
सेहतमंद उत्तपम
यह चावल और दाल से तैयार होने वाला एक तरह का पैनकेक है। इसमें आप अपनी मनपसंद सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बनाना आसान है और यह ग्लूटन फ्री भी है।
चिया सीड पुडिंग
इस पुडिंग को बनाने के लिए आप कोकोनट मिल्क या आमंड मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने फेवरेट फ्रूट्स भी इसमें काटकर मिला सकते हैं।
बेसन चीला
यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ प्रोटीन और फाइबर से भरपूर नाश्ता है। बेसन चीले को आप सीजनल सब्जियों के साथ 10 से 15 मिनट में तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही आप मूंग दाल से भी टेस्टी चीला बना सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।