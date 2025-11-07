शाम की भूख का बेस्ट इलाज हैं क्रंची स्वीट कॉर्न कटलेट, इस आसान रेसिपी से झटपट करें तैयार

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपको भी शाम 4 बजते ही रसोई की ओर कदम बढ़ाने का मन करता है, लेकिन समझ नहीं आता कि आज क्या खास बनाया जाए? बाहर का तला-भुना खाकर या रोजाना के समोसे-कचौड़ी से अगर आप ऊब चुके हैं, तो यह रेसिपी सिर्फ आपके लिए है। कुरकुरे, सुनहरे और अंदर से हल्के मीठे और फ्लेवरफुल... जी हां, ये हैं हमारे स्वीट कॉर्न कटलेट, जो हल्की-फुल्की भूख मिटाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इस इवनिंग स्नैक को तैयार करने के लिए आपको सिर्फ 15 मिनट निकालने की ही जरूरत है।