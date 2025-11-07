शाम की भूख का बेस्ट इलाज हैं क्रंची स्वीट कॉर्न कटलेट, इस आसान रेसिपी से झटपट करें तैयार
शाम होते ही हल्की-फुल्की भूख लगना आम बात है। ऐसे में, मन करता है कि कुछ ऐसा खाया जाए जो कुरकुरा, चटपटा और बनाने में आसान हो। अगर आप भी रोजाना के समोसे या पकौड़े खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार जरूर ट्राई करें स्वीट कॉर्न कटलेट, जो बाहर से एकदम क्रंची और अंदर से सॉफ्ट-फ्लेवरफुल होते हैं। खास बात है कि यह बच्चों से लेकर बड़ों तक, सबको बहुत पसंद आते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपको भी शाम 4 बजते ही रसोई की ओर कदम बढ़ाने का मन करता है, लेकिन समझ नहीं आता कि आज क्या खास बनाया जाए? बाहर का तला-भुना खाकर या रोजाना के समोसे-कचौड़ी से अगर आप ऊब चुके हैं, तो यह रेसिपी सिर्फ आपके लिए है। कुरकुरे, सुनहरे और अंदर से हल्के मीठे और फ्लेवरफुल... जी हां, ये हैं हमारे स्वीट कॉर्न कटलेट, जो हल्की-फुल्की भूख मिटाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इस इवनिंग स्नैक को तैयार करने के लिए आपको सिर्फ 15 मिनट निकालने की ही जरूरत है।
(Image Source: AI-Generated)
स्वीट कॉर्न कटलेट बनाने के लिए सामग्री
- स्वीट कॉर्न के दाने: 1 कप (उबले हुए)
- आलू: 2 मध्यम आकार के (उबले और मसले हुए)
- बारीक कटी प्याज: 1 छोटी
- अदरक-लहसुन का पेस्ट: 1/2 छोटा चम्मच
- हरी मिर्च: 1 (बारीक कटी, स्वादानुसार)
- हरा धनिया: 2 चम्मच (बारीक कटा)
- नमक: स्वादानुसार
- चाट मसाला: 1/2 छोटा चम्मच
- कॉर्न फ्लोर या चावल का आटा: 2 बड़े चम्मच (बाइंडिंग के लिए)
- ब्रेड क्रम्ब्स: ऊपर से कोटिंग के लिए
- तेल: तलने या शैलो फ्राई करने के लिए
स्वीट कॉर्न कटलेट बनाने की विधि
- सबसे पहले एक बड़े बाउल में मसले हुए आलू लें। अब इसमें उबले हुए स्वीट कॉर्न के दाने, बारीक कटी प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, हरा धनिया और सारे मसाले (नमक, चाट मसाला) डाल दें।
- अब मिश्रण में कॉर्न फ्लोर या चावल का आटा मिलाएं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि एक गाढ़ा और चिकना मिश्रण तैयार हो जाए। यह बाइंडिंग कटलेट को तेल में टूटने से बचाएगी।
- अब इस मिश्रण की छोटी-छोटी लोई लें और उन्हें मनचाहा आकार (गोल टिक्की या ओवल) दें। आप चाहें तो इन्हें थोड़ा पतला भी बना सकते हैं ताकि ये ज्यादा क्रिस्पी बनें।
- तैयार कटलेट को ब्रेड क्रम्ब्स में अच्छी तरह लपेट लें। इससे कटलेट बाहर से एकदम करारे बनेंगे और तेल भी कम सोखेंगे। आप चाहें तो इन्हें 10 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, जिससे ये फ्राई करते समय और भी बेहतर बनेंगे।
- एक पैन में तेल गरम करें। कटलेट को मध्यम आंच पर सुनहरा भूरा और क्रिस्पी होने तक तलें। अगर आप हेल्दी विकल्प चाहते हैं, तो इन्हें कम तेल में शैलो फ्राई भी कर सकते हैं।
- गरमा गरम, क्रंची स्वीट कॉर्न कटलेट को हरे धनिये की चटपटी चटनी या टोमैटो कैचप के साथ परोसें। यकीन मानिए, इनका लाजवाब स्वाद आपके शाम के नाश्ते को सुपर हिट बना देगा। ये कटलेट फटाफट बन जाते हैं और पेट को हल्का रखते हुए आपकी छोटी-मोटी भूख को पल भर में मिटा देते हैं।
यह भी पढ़ें- बोरिंग खाने को भी मजेदार बना देगा तीखा-खट्टा सांभर, यहां पढ़ें स्टेप-बाय-स्टेप इसकी आसान रेसिपी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।