    इस Diwali गेहूं के आटे से बनाएं सुपर टेस्टी मालपुआ, जबरदस्त स्वाद की गारंटी है ये रेसिपी

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 12:47 PM (IST)

    क्या आप जानते हैं कि दीवाली की आधी रौनक तो घर में बनी मिठाइयों से आती है? जी हां, इस बार बाजार की पैकेज्ड स्वीट्स को कहिए बाय-बाय। इस आर्टिकल में हम आपके लिए लाए हैं, गेहूं के आटे से बनने वाले ऐसे लाजवाब, रसीले मालपुओं की सीक्रेट रेसिपी, जिसे खाकर हर कोई पूछेगा- "यह कहां से मंगवाया?"

    Diwali 2025: मालपुआ बनाने के लिए फॉलो करें ये रेसिपी (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का त्योहार हो और घर में कुछ मीठा न बने, ऐसा हो ही नहीं सकता! इस बार हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी पारंपरिक मिठाई की रेसिपी, जिसे खाकर हर कोई आपकी तारीफ करेगा- गेहूं के आटे का मालपुआ।

    जी हां, अक्सर मालपुआ मैदे से बनाया जाता है, लेकिन गेहूं के आटे से बने ये मालपुए न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होते हैं, बल्कि थोड़े हेल्दी भी होते हैं। इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं इसकी जबरदस्त रेसिपी।

    Atta Malpua Recipe

    (Image Source: AI-Generated) 

    मालपुआ बनाने के लिए सामग्री

    • गेहूं का आटा: 1 कप
    • सूजी : 2 बड़े चम्मच
    • चीनी : आधा कप (घोल के लिए) + 1 कप (चाशनी के लिए)
    • दूध : 1 कप (या बैटर के लिए जरूरी अनुसार)
    • इलायची पाउडर : आधा छोटा चम्मच (स्वाद के लिए)
    • सौंफ : 1 छोटा चम्मच
    • तलने के लिए तेल/घी
    • पानी : 1 कप (चाशनी के लिए)

    मालपुआ बनाने की विधि

    मालपुए का घोल तैयार करें

    • एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा, सूजी, 1/2 कप चीनी, इलायची पाउडर और सौंफ डालें।
    • अब इसमें थोड़ा-थोड़ा दूध मिलाते हुए एक गाढ़ा और चिकना घोल तैयार करें। ध्यान रहे, घोल में गुठलियां नहीं पड़नी चाहिए।
    • घोल की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि वह चम्मच से आसानी से गिरे, न बहुत पतला न बहुत गाढ़ा।
    • इस घोल को ढककर कम से कम 30 मिनट के लिए रख दें। इससे सूजी फूल जाएगी और मालपुआ क्रिस्पी बनेगा।

    चाशनी बनाएं

    • एक पैन में 1 कप चीनी और 1 कप पानी डालकर गर्म करें।
    • चीनी के पूरी तरह घुलने तक इसे पकाएं।
    • हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, बस हल्की चिपचिपी चाशनी काफी है। चाशनी को साइड में रख दें।

    मालपुए तलें

    • एक चौड़े और गहरे पैन में तेल या घी गरम करें।
    • जब घी मध्यम गरम हो जाए, तो एक गोल चम्मच से घोल लें और धीरे से गरम घी में डालें।
    • यह अपने आप गोल आकार ले लेगा। एक बार में पैन में जगह के अनुसार 3 से 4 मालपुए तलें।
    • मध्यम आंच पर मालपुए को दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक तलें।

    चाशनी में डुबोएं और परोसें

    • तले हुए मालपुए को तेल से निकालें और हल्के गरम चाशनी में 5 से 10 मिनट के लिए डुबो दें।
    • इसके बाद मालपुओं को चाशनी से निकाल लें।
    • गरमा-गरम मालपुए को कटे हुए बादाम, पिस्ता या केसर से गार्निश करें।

    तैयार है गेहूं के आटे के सुपर टेस्टी मालपुए। इस दीवाली इस रेसिपी को ट्राई करके आप भी अपने परिवार और रिश्तेदारों को खुश कर सकते हैं।

