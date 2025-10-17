इस धनतेरस घर पर बनाएं मुंह में घुल जाने वाली बेसन की बर्फी, यहां पढ़ें आसान रेसिपी
धनतेरस का त्योहार इस साल 18 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस शुभ दिन पर, अगर घर पर बनी हुई बेसन की बर्फी का स्वाद मिल जाए, तो त्योहार का मजा दोगुना हो सकता है। जी हां, बेसन की बर्फी एक ऐसी मिठाई है जो हर किसी को पसंद आती है और इसे बनाना जितना मुश्किल लगता है, असल में यह उतनी ही आसान है। आइए जानें।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं कि धनतेरस की खरीदारी से ज्यादा मजा किस चीज में आता है? जब आपके घर से देसी घी और भुने बेसन की महक पूरे मोहल्ले को बता दे कि आज कुछ खास बनने वाला है।
जी हां, बाजार की मिलावटी और महंगी मिठाइयों की बजाय इस साल आप अपनी रसोई में ही कुछ स्पेशल बना सकते हैं। दरअसल, हम बात कर रहे हैं बेसन की बर्फी की, जो सिर्फ मुंह में नहीं घुलती, बल्कि सीधे दिल को छू जाती है।
इस आर्टिकल में हम आपके लिए लाए हैं वह सीक्रेट रेसिपी, जिससे आपकी बेसन बर्फी बनेगी एकदम परफेक्ट, दानेदार और मुंह में घुल जाने वाली। आइए बिना देर किए जानते हैं इसे बनाने की आसान रेसिपी।
बेसन की बर्फी बनाने के लिए सामग्री
- बेसन (बारीक) - 1 कप
- देसी घी - तीन चौथाई कप
- चीनी - 1 कप
- पानी - आधा कप
- इलायची पाउडर- आधा चम्मच
- सजावट के लिए - कटे हुए पिस्ता/बादाम
बेसन की बर्फी बनाने की विधि
- एक कड़ाही लें और उसमें घी डालकर हल्का गर्म करें। इसके बाद इसमें बेसन डालें और आंच को बिल्कुल धीमा कर दें।
- बेसन को धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए तब तक भूनें जब तक कि उसका रंग हल्का सुनहरा न हो जाए और उसमें से भीनी-भीनी खुशबू न आने लगे। बता दें, इसमें लगभग 10-15 मिनट लग सकते हैं।
- बेसन जब अच्छी तरह भुन जाए, तो इसे एक प्लेट में निकाल लें। ध्यान रहे कि यह ठंडा न हो।
- अब उसी कड़ाही में चीनी और पानी डालकर गर्म करें।
- इसे तब तक उबालें जब तक कि चीनी पूरी तरह घुल न जाए।
- हमें एक तार की चाशनी बनानी है। इसके लिए, थोड़ा-सा सिरप उंगली और अंगूठे के बीच लेकर देखें, अगर एक पतला तार बन रहा है, तो चाशनी तैयार है।
- अब इसमें इलायची पाउडर मिला दें। इसके बाद गैस बंद कर दें और तुरंत भुने हुए गरम बेसन को धीरे-धीरे चाशनी में मिलाएं।
- इसे जल्दी-जल्दी चलाते रहें ताकि गांठें न पड़ें। बता दें, यह मिश्रण कुछ ही देर में गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा।
- फिर एक थाली या ट्रे को हल्का-सा घी लगाकर चिकना कर लें।
- तैयार मिश्रण को चिकनी की हुई ट्रे में फैला दें और चम्मच से एकसार कर लें।
- ऊपर से कटे हुए पिस्ता या बादाम डालकर हल्के हाथ से दबा दें।
- जब मिश्रण हल्का गर्म हो, तभी चाकू से बर्फी के आकार में काट लें।
- इसे पूरी तरह ठंडा होने दें (कम से कम 2-3 घंटे)।
- ठंडा होने के बाद, बर्फी को टुकड़ों में निकालें और इस धनतेरस अपने परिवार को खिलाएं।
टिप: अगर आपकी चाशनी थोड़ी कड़ी हो जाए, तो मिश्रण को जमाते समय एक चम्मच दूध डालकर अच्छे से मिला लें, इससे बर्फी नरम बनेगी।
