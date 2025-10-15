त्योहार पर मीठे में बनाना चाहते हैं कुछ हटके, तो इस आसान रेसिपी से बनाएं केले का हलवा

सबसे पहले केलों को छीलकर एक कटोरी में निकाल लें। अब इन्हें कांटे या हाथों की मदद से अच्छी तरह मैश कर लें, ताकि इनमें गुठली न रह जाए। ध्यान रहे, केले पूरी तरह पके हुए होने चाहिए, इससे हलवे का स्वाद और मिठास बढ़ जाती है।

अब एक भारी तले की कड़ाही में घी गर्म करें। अब इसमें सूजी डालकर मध्यम आंच पर भूनना शुरू कर दें। सूजी को लगातार चलाते रहें, ताकि यह जले नहीं। जब सूजी हल्की सुनहरी हो जाए और इससे सुगंध आने लगे, तो इसे कड़ाही से निकालकर एक अलग प्लेट में रख दें।

उसी कड़ाही में थोड़ा और घी डालें और मैश किए हुए केले डाल दें। केले को लगभग 4-5 मिनट तक मध्यम आंच पर भूनें, जब तक कि इसका रंग हल्का भूरा न हो जाए और इसकी सुगंध आने लगे। अब इसमें भुनी हुई सूजी डालकर अच्छी तरह मिला लें।

इस मिश्रण में धीरे-धीरे दूध डालें, लगातार चलाते रहें ताकि कोई गांठ न बने। चीनी और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अगर केसर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे एक बड़े चम्मच दूध में भिगोकर थोड़ा मसल लें और हलवे में डाल दें।

हलवे को मध्यम आंच पर लगभग 8-10 मिनट तक पकने दें, जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए और सूजी पूरी तरह पक न जाए। इसे लगातार चलाते रहें ताकि यह तले की तरफ न चिपके।

जब हलवा कड़ाही का पेंदा छोड़ने लगे और घी अलग दिखाई देने लगे, तो इसका मतलब है कि हलवा तैयार है। अब इसमें किशमिश और कुछ ड्राई फ्रूट्स डालकर मिला दें।