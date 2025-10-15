त्योहार पर मीठे में बनाना चाहते हैं कुछ हटके, तो इस आसान रेसिपी से बनाएं केले का हलवा
दीवाली अब बस कुछ ही दिन दूर है और घरों में इसकी तैयारियां जोरो-शोरों से शुरू हो चुकी हैं। त्योहार के खास मौके पर कुछ न कुछ मीठा जरूर पकाया जाता है। अगर आप भी इस बार त्योहार के मौके पर कुछ टेस्टी बनाना चाहते हैं, तो केले का हलवा जरूर ट्राई करें। आइए जानें इसकी रेसिपी।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। त्योहार के मौके पर घर में कुछ न कुछ मीठा तो बनता ही है। आमतौर पर मीठे के नाम पर घर पर खीर या हलवा बनाते हैं। लेकिन बार-बार एक ही तरह का हलवा खाकर बोरियत होने लगती है। ऐसे में इस बार क्यों न त्योहार पर मुंह मीठा करने के लिए आप सूजी या आटे की जगह केले का हलवा बनाएं?
जी हां, केले का भी हलवा बनाया जाता है, जो काफी स्वादिष्ट होता है। मीठा खाने के शौकीन लोगों के लिए यह एक अच्छा डेजर्ट साबित हो सकता है, खासकर अगर आप सूजी या आटे का हलवा से हटकर कुछ ट्राई करना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि केले का हलवा आसानी से कम समय में भी बनाया जा सकता है। अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन केले का हलवा ट्राई करना चाहते हैं, तो आइए जानें इसकी रेसिपी।
केले का हलवा बनाने के लिए सामग्री-
- 2 पके केले (मैश किए हुए)
- 1कप सूजी
- 1 कप चीनी (स्वादानुसार)
- 1/2 कप घी
- 1 लीटर दूध
- 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर
- 1 बड़ा चम्मच किशमिश
- 1 बड़ा चम्मच बादाम, बारीक कटे हुए
- 1 बड़ा चम्मच काजू, बारीक कटे हुए
- 1 छोटा चम्मच केसर के धागे
बनाने की विधि-
- सबसे पहले केलों को छीलकर एक कटोरी में निकाल लें। अब इन्हें कांटे या हाथों की मदद से अच्छी तरह मैश कर लें, ताकि इनमें गुठली न रह जाए। ध्यान रहे, केले पूरी तरह पके हुए होने चाहिए, इससे हलवे का स्वाद और मिठास बढ़ जाती है।
- अब एक भारी तले की कड़ाही में घी गर्म करें। अब इसमें सूजी डालकर मध्यम आंच पर भूनना शुरू कर दें। सूजी को लगातार चलाते रहें, ताकि यह जले नहीं। जब सूजी हल्की सुनहरी हो जाए और इससे सुगंध आने लगे, तो इसे कड़ाही से निकालकर एक अलग प्लेट में रख दें।
- उसी कड़ाही में थोड़ा और घी डालें और मैश किए हुए केले डाल दें। केले को लगभग 4-5 मिनट तक मध्यम आंच पर भूनें, जब तक कि इसका रंग हल्का भूरा न हो जाए और इसकी सुगंध आने लगे। अब इसमें भुनी हुई सूजी डालकर अच्छी तरह मिला लें।
- इस मिश्रण में धीरे-धीरे दूध डालें, लगातार चलाते रहें ताकि कोई गांठ न बने। चीनी और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अगर केसर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे एक बड़े चम्मच दूध में भिगोकर थोड़ा मसल लें और हलवे में डाल दें।
- हलवे को मध्यम आंच पर लगभग 8-10 मिनट तक पकने दें, जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए और सूजी पूरी तरह पक न जाए। इसे लगातार चलाते रहें ताकि यह तले की तरफ न चिपके।
- जब हलवा कड़ाही का पेंदा छोड़ने लगे और घी अलग दिखाई देने लगे, तो इसका मतलब है कि हलवा तैयार है। अब इसमें किशमिश और कुछ ड्राई फ्रूट्स डालकर मिला दें।
- केले का हलवा तैयार है! इसे एक कटोरे में निकाल लें। ऊपर से बचे हुए बारीक कटे बादाम और काजू से सजाएं और सर्व करें।
