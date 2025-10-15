Diwali 2025: दीवाली के मौके पर घर को नहीं ला रहे नकली ड्राई फ्रूट्स, इस तरह कर लें पहचान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का त्योहार खुशियों, रोशनी और स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम है। इस मौके पर मिठाइयों और ड्राई फ्रूट्स की खूब खरीदारी की जाती है। हालांकि, त्योहार के मौके पर बाजार में मिलावटी सामान की भी खूब भरमार होती है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स (Adulterated Dry Fruits) भी शामिल हैं।

ये नकली मेवे सेहत के लिए काफी हानिकारक हो सकते हैं। ऐसे में, जरूरी है कि हम असली और नकली ड्राई फ्रूट्स की पहचान जरूर कर लें, ताकि नकली ड्राई फ्रूट्स के कारण त्योहार का मजा न किरकिरा हो जाए। आइए जानते हैं नकली ड्राई फ्रूट्स की पहचान कैसे करें (How to Identify Fake Dry FruitsO ।

(Picture Courtesy: Freepik) रंग पर गौर करें असली ड्राई फ्रूट्स का रंग नेचुरल और हल्का होता है। पुराने या खराब मेवों को आकर्षक बनाने के लिए कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल करते हैं। रुमाल या कॉटन के कपड़े पर मेवे रगड़ें। अगर रंग निकलने लगे, तो समझ जाएं कि ये नकली हैं।

काजू- असली काजू का रंग हल्का बेज या क्रीमी होता है। चमकीले सफेद या पीले रंग के काजू से सावधान रहें।

किशमिश- नेचुरल किशमिश का रंग भूरा या काला होता है। एक समान चमकदार पीले रंग की किशमिश में केमिकल्स मिले हो सकते हैं।

पिस्ता- असली पिस्ते का रंग हल्का भूरा-हरा होता है। ज्यादा हरे रंग के पिस्ते में आर्टिफिशियल रंग मौजूद हो सकते हैं। आकार और बनावट देखें प्राकृतिक मेवों का आकार और आकृति एक जैसी नहीं होती।