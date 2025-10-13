Language
    Diwali 2025: त्योहारों का मजा खराब न कर दे मिलावटी मावा! इन 5 तरीकों से पहचानें असली है नहीं

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 10:46 AM (IST)

    भारतीय मिठाइयों की जान मावा (खोया) ही है, लेकिन दीवाली (Diwali 2025) के दिनों में मुनाफाखोर बेखौफ होकर मिलावटी मावा बेचना शुरू कर देते हैं। जी हां, यह नकली मावा न सिर्फ आपकी मिठाइयों का स्वाद खराब करता है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें अक्सर स्टार्च, मैदा और यहां तक कि डिटर्जेंट जैसी चीजों की मिलावट की जाती है।

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के समय बाजार में नकली मावा की बाढ़ आ जाती है। यह मिलावटी खोया स्टार्च, सिंथेटिक दूध और हानिकारक केमिकल्स से बना होता है, जो न केवल आपकी मिठाई का स्वाद बिगाड़ता है, बल्कि आपकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ करता है।

    हालांकि, अब आपको बाजार के भरोसे रहने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ बेहद आसान तरीकों से घर बैठे तुरंत पता लगा सकते हैं कि आपका मावा असली भी है या नहीं (How To Check Purity of Mawa)। आइए जानते हैं।

    असली मावा पहचानने के 5 आसान तरीके

    हथेली पर रगड़कर देखें

    • असली मावा: इसे अपनी हथेली या अंगूठे पर जोर से रगड़ें। अगर यह शुद्ध होगा, तो हल्की-सी चिकनाहट या घी आपकी त्वचा पर छूट जाएगी, और इसमें से दूध की भीनी-भीनी खुशबू आएगी। इसका टेक्सचर हल्का दानेदार होता है।
    • नकली मावा: यह रबड़ जैसा महसूस होगा, चिपचिपा लगेगा, या रगड़ने पर खिंचने लगेगा। इसमें से कोई खुशबू नहीं आएगी या फिर केमिकल जैसी गंध आ सकती है।

    पानी में घोलकर जांचें

    • असली मावा: मावे के एक छोटे से टुकड़े को एक गिलास गर्म पानी में डालें। असली मावा पानी में घुलता नहीं है, बल्कि टुकड़ों में टूटकर गिलास के नीचे बैठ जाता है।
    • नकली मावा: अगर मावा नकली है, जिसमें स्टार्च या मैदा मिला हो, तो वह पानी में आसानी से घुलना शुरू हो जाएगा और पानी का रंग हल्का दूधिया हो सकता है।

    गोली बनाकर देखें

    • असली मावा: मावे की छोटी-सी गोली बनाकर देखें। अगर मावा शुद्ध होगा, तो गोली बिना फटे आसानी से बन जाएगी और टूटेगी नहीं।
    • नकली मावा: मिलावटी या नकली मावे की गोली बनाने पर वह बार-बार टूटने लगेगी या उसमें दरारें नजर आएंगी।

    हल्का गर्म करके देखें

    • असली मावा: मावे को धीमी आंच पर हल्का गर्म करें। अगर यह असली होगा, तो गर्म होने पर यह घी छोड़ना शुरू कर देगा और देसी घी जैसी महक आएगी।
    • नकली मावा: अगर मावा नकली है, तो यह गर्म होने पर घी के बजाय पानी छोड़ना शुरू कर देगा, और इसमें से बदबू या केमिकल की गंध आ सकती है।

    चखकर करें पहचान

    • असली मावा: असली मावा मुंह में डालते ही आसानी से घुल जाएगा और आपको कच्चे दूध जैसा मीठा, प्राकृतिक स्वाद महसूस होगा।
    • नकली मावा: मिलावटी मावा मुंह में चिपकने लगेगा, चबाने में रबड़ जैसा लगेगा और इसका स्वाद फीका या किसी केमिकल जैसा हो सकता है।

