Diwali 2025: त्योहारों का मजा खराब न कर दे मिलावटी मावा! इन 5 तरीकों से पहचानें असली है नहीं

भारतीय मिठाइयों की जान मावा (खोया) ही है, लेकिन दीवाली (Diwali 2025) के दिनों में मुनाफाखोर बेखौफ होकर मिलावटी मावा बेचना शुरू कर देते हैं। जी हां, यह नकली मावा न सिर्फ आपकी मिठाइयों का स्वाद खराब करता है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें अक्सर स्टार्च, मैदा और यहां तक कि डिटर्जेंट जैसी चीजों की मिलावट की जाती है।