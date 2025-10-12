Diwali 2025: लड्डू-बर्फी छोड़िए, इस बार दीपावली पर बनाइए ये 5 टेस्टी डिशेज, मेहमान भी कहेंगे वाह

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली (Diwali 2025) का त्योहार आते ही घर-घर में मिठाइयों और पकवानों की खुशबू फैल जाती है। लड्डू, बर्फी, जलेबी और बालूशाही जैसी मिठाइयों का अपना ही आनंद है, लेकिन क्या आप भी इस दीवाली कुछ अलग और नया ट्राई करना चाहते हैं?

अगर हां, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं! इस बार की दीवाली को यादगार बनाने के लिए, हम आपको 5 ऐसी टेस्टी और यूनिक डिशेज (Diwali Unique Dishes) के बारे में बताएंगे, जो न सिर्फ आपके मेहमानों की जुबान पर चढ़ जाएंगी, बल्कि सेहत के लिहाज से भी बेहतर हैं। आइए जानें इनके बारे में।

(Picture Courtesy: Freepik) डार्क चॉकलेट और नट्स की शुगर-फ्री बार्क डार्क चॉकलेट एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है और नट्स प्रोटीन का पावरहाउस हैं। इसे बनाना बेहद आसान है। बस डार्क चॉकलेट को डबल बॉयलर में पिघलाकर उसमें बारीक कटे बादाम, अखरोट और काजू मिलाएं। इस मिश्रण को एक फ्लैट ट्रे में फैलाकर ठंडा होने के लिए रख दें। जमने के बाद इसे टुकड़ों में तोड़ लें। यह क्रंची और रिच डिश बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आएगी।

शकरकंद का शाही हलवा मौसमी सब्जियों का इस्तेमाल मिठाइयों में कम ही देखने को मिलता है। इस बार सादे सूजी के हलवे से आगे बढ़कर शकरकंद का हलवा बनाएं। शकरकंद विटामिन-ए और फाइबर से भरपूर होता है। उबाले हुए शकरकंद को मैश करके दूध और गुड़ के साथ पकाएं। इसमें इलायची पाउडर और थोड़ा केसर मिलाकर एक रॉयल टेक्सचर दें। ऊपर से बादाम और पिस्ता की स्लाइस से गार्निश करें। इसका नेचुरल स्वीटनेस और मलाईदार टेक्सचर सभी को खूब पसंद आएगा।

कोकोनट और रोजवॉटर लड्डू अगर आपको लड्डू पसंद हैं, लेकिन आटे और बेसन के लड्डू से बोर हो गए हैं? तो यह रेसिपी आपके लिए ही है। ताजा ग्रेटेड नारियल, थोड़ा कंडेंस्ड मिल्क, रोजवॉटर और चिरौंजी को एक साथ मिलाकर हल्का सा पकाएं। ठंडा होने पर छोटे-छोटे लड्डू बना लें। रोजवॉटर की खुशबू और नारियल का टेक्सचर इसे एक शानदार कॉम्बिनेशन बनाता है। यह लड्डू बिना तले बनता है, इसलिए हल्का और पचने में आसान है।

आमचूर और मस्टर्ड का नमकीन मिक्स दीवाली पर सिर्फ मीठा ही नहीं, नमकीन का भी अपना मजा है। इस बार सादे चिवड़ा या मठरी की जगह कुछ तीखा और टेंगी ट्राई करें। भुने हुए चना दाल, मूंगफली, मुरमुरे और नमकीन सेव में आमचूर पाउडर, काला नमक और थोड़ा सरसों के तेल का तड़का लगाएं। आमचूर की टैंगीनेस और मस्टर्ड के स्वाद का कॉम्बिनेशन इसे एकदम अनोखा और चटकारेदार बना देगा।