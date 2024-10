Diwali 2024: क्या आपका मावा असली है या नकली? घर बैठे इन 5 ट्रिक्स से मिनटों में करें पहचान

क्या आप जानते हैं कि दीपावली के त्योहार (Diwali 2024) के चलते बाजार में नकली मावा घड़ल्ले से बिक रहा है? इस धोखे से बचने के लिए इस आर्टिक में हम आपको बताने जा रहे हैं असली और नकली मावा (Real vs Fake Mawa) को पहचानने के 5 अचूक तरीके जिन्हें अपनाकर आप न सिर्फ अपनी सेहत को बचाएंगे बल्कि दीपावाली का त्योहार भी सुरक्षित तरीके से मना सकेंगे।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीपावली (Diwali 2024) पर मावा की मिठाई तो हर किसी को पसंद होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि त्योहारों के दिनों में बाजार में मिलावटी मावा भी खूब तेजी से बिकता है? जी हां, इन दिनों मावा खरीदते समय आपको खास सावधानी बरतने की जरूरत होती है नहीं तो इसमें होने वाली मिलावट आपकी सेहत की चमक को फीका भी कर सकती है। इसलिए, इस आर्टिकल में हम आपको असली और नकली मावा की पहचान करने के 5 ट्रिक्स (How To Check Real Or Fake Mawa) बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से घर बैठे ही इसकी शुद्धता का पता लगाया जा सकता है। आइए जानें।

5 तरीकों से करें असली और नकली मावा की पहचान रबिंग टेस्ट मावा की शुद्धता जांचने के लिए रबिंग टेस्ट एक कारगर तरीका है। असली मावा में नेचुरल चिकनाई होती है, जिसकी वजह से इसे रगड़ने पर यह चिकना और थोड़ा दानेदार महसूस होगा। इसके बजाय, नकली मावा में आर्टिफिशियल चीजों की मिलावट होती है, जो इसे रबड़ जैसा बना देती है। ऐसे में, इसे रगड़ने पर यह खिंचता है और इसमें रासायनिक पदार्थों की तीखी गंध भी आ सकती है। आयोडीन टेस्ट