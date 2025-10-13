इस Diwali जब घर पर बन सकते हैं हलवाई जैसे रसीले गुलाब जामुन तो बाहर क्यों जाना? पढ़ें आसान रेसिपी
दीवाली का त्योहार करीब है और इस खुशी के मौके पर घर में कुछ मीठा न बने, ऐसा भला कैसे हो सकता है? जी हां, अगर इस दीवाली आप भी हलवाई जैसे रसीले गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं, तो यह आसान रेसिपी आपके बहुत काम आएगी।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का त्योहार (Diwali 2025) आते ही, हमारे मन में सबसे पहले जो चीज आती है, वो है मिठाइयां। बाजार की दुकानों पर लगी लंबी लाइनें और हलवाई की शॉप से आती मिठाइयों की खुशबू, फेस्टिव सीजन में ये सब चीजें हमें बहुत आकर्षित करती हैं।
ऐसे में, क्या आपने कभी सोचा है कि बाजार के गुलाब जामुन से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट और रसीले गुलाब जामुन आप खुद अपने घर पर बना सकते हैं? जी हां, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। इस दीवाली, जब आपके हाथ से बने मुलायम और स्वादिष्ट गुलाब जामुन की मिठास आपके अपनों के दिल को छू लेगी, तो आपका मन खुशी से भर जाएगा। आइए, बिना देर किए जान लीजिए इन्हें बनाने की आसान रेसिपी (Halwai-Style Gulab Jamun Recipe)।
गुलाब जामुन बनाने के लिए सामग्री
- 200 ग्राम गुलाब जामुन मिक्स
- एक चौथाई कप दूध (आवश्यकतानुसार)
- 1 चम्मच घी
चाशनी के लिए:
- 2 कप चीनी
- 1.5 कप पानी
- 4-5 इलायची
- कुछ धागे केसर (ऑप्शनल)
तलने के लिए:
- तेल या घी (मीडियम आंच पर तलने के लिए)
गुलाब जामुन बनाने की विधि
- एक बड़े और साफ बर्तन में गुलाब जामुन मिक्स पाउडर लें। इसमें धीरे-धीरे दूध और घी मिलाएं। ध्यान रखें कि दूध थोड़ा-थोड़ा करके ही डालें, ताकि डो ज्यादा गीला न हो जाए।
- डो को हल्के हाथों से मसलते हुए एक मुलायम और चिकना आटा गूंथ लें। डो को सख्त न रखें, वरना गुलाब जामुन तलते समय फट सकते हैं।
- डो को 10-15 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि वह सेट हो जाए। इससे गुलाब जामुन बहुत मुलायम बनेंगे।
- एक बड़े पैन में चीनी, पानी, और कुटी हुई इलायची डालें। आप चाहें तो इसमें कुछ केसर के धागे भी डाल सकते हैं, जिससे चाशनी में एक खूबसूरत रंग और शानदार महक आएगी।
- इस मिश्रण को मध्यम आंच पर गरम करें और चीनी को पूरी तरह घुलने तक लगातार चलाते रहें।
- जब चीनी घुल जाए, तो आंच को धीमा करके इसे 5-7 मिनट तक और पकने दें। हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस इतनी चिपचिपी हो कि उंगलियों के बीच हल्की सी महसूस हो।
- डो से छोटे-छोटे और चिकने गोले बना लें। ध्यान रखें कि गोले में कोई दरार न हो, वरना वे तलते समय फट सकते हैं।
- एक कड़ाही में तेल या घी गरम करें। तेल बहुत ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए, वरना गुलाब जामुन ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे।
- अब तैयार किए हुए गुलाब जामुन के गोलों को धीरे-धीरे कड़ाही में डालें।
- इन्हें धीमी आंच पर सुनहरा-भूरा होने तक तलें। तलते समय इन्हें पलटते रहें ताकि ये चारों तरफ से एक समान पकें।
- फिर तले हुए गुलाब जामुन को सीधे गरम चाशनी में डाल दें।
- इन्हें कम से कम 2-3 घंटे के लिए चाशनी में ही रहने दें, ताकि वे चाशनी को अच्छी तरह से सोख लें और पूरी तरह से रसीले हो जाएं।
- जब गुलाब जामुन चाशनी को पूरी तरह से सोख लें, तो उन्हें एक सर्विंग बाउल में निकाल लें।
- ऊपर से कटे हुए बादाम या पिस्ता से सजाकर, गरम या ठंडे परोसें। यकीन मानिए, आपके हाथों से बने ये स्वादिष्ट गुलाब जामुन मेहमानों को जरूर पसंद आएंगे।
