इस Diwali जब घर पर बन सकते हैं हलवाई जैसे रसीले गुलाब जामुन तो बाहर क्यों जाना? पढ़ें आसान रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का त्योहार (Diwali 2025) आते ही, हमारे मन में सबसे पहले जो चीज आती है, वो है मिठाइयां। बाजार की दुकानों पर लगी लंबी लाइनें और हलवाई की शॉप से आती मिठाइयों की खुशबू, फेस्टिव सीजन में ये सब चीजें हमें बहुत आकर्षित करती हैं।

ऐसे में, क्या आपने कभी सोचा है कि बाजार के गुलाब जामुन से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट और रसीले गुलाब जामुन आप खुद अपने घर पर बना सकते हैं? जी हां, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। इस दीवाली, जब आपके हाथ से बने मुलायम और स्वादिष्ट गुलाब जामुन की मिठास आपके अपनों के दिल को छू लेगी, तो आपका मन खुशी से भर जाएगा। आइए, बिना देर किए जान लीजिए इन्हें बनाने की आसान रेसिपी (Halwai-Style Gulab Jamun Recipe)।