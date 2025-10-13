Language
    Diwali 2025: इस दीवाली मिठाइयों के साथ-साथ इन 5 लजीज नमकीन डिशेज से जीतें मेहमानों का दिल

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 02:22 PM (IST)

    दीवाली (Diwali 2025) पर मेहमानों के लिए मीठे के साथ नमकीन स्नैक्स भी जरूरी हैं ताकि वे बोर न हों। आइए जानें दीवाली के मौके पर बनाने के लिए 5 स्वादिष्ट और कुरकुरे नमकीन स्नैक्स की रेसिपी बताता है, जिनका कुरकुरा और नमकीन स्वाद मेहमानों का दिल जीत लेगा और त्योहार का मजा भी दोगुना हो जाएगा।

    Hero Image

    दीपावली के लिए बनाएं ये टेस्टी स्नैक्स (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली (Diwali 2025) का त्योहार केवल रोशनी और पटाखों का ही नहीं, बल्कि स्वादिष्ट व्यंजनों और मिठाइयों का भी त्योहार है। इस मौके पर घर पर मेहमानों का आना-जाना लगा रहता है। ऐसे में मिठाइयों के साथ-साथ स्नैक्स में कुछ नमकीन भी होना चाहिए, ताकि मेहमान मीठा खा-खाकर बोर न हो जाएं।

    अगर आप भी इस बार दीवाली पर मेहमानों के लिए कुछ लजीज नमकीन स्नैक्स बनाना चाहते हैं, तो ये 5 डिशेज सभी का दिल जीत लेंगी। इनका स्वाद लाजवाब होता है और इनका कुरकुरा-नमकीन स्वाद स्नैक्स से मेहमानों का दिल जीत लेंगे।

    Diwali Namkeen Snacks

    (Picture Courtesy: Instagram)

    मसाला काजू 

    मसाला काजू न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन होते हैं, बल्कि ये सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। इन्हें बनाने के लिए काजू को हल्के तेल में कुरकुरा होने तक भून लें। अब एक अलग कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल गर्म करें, उसमें जीरा, हींग, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी चाट मसाला डालकर भूनें। इसमें भुने हुए काजू डालकर अच्छी तरह मिलाएं, ताकि सारे मसाले काजू पर चिपक जाएं। ठंडा होने पर एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें।

    मठरी 

    मठरी उत्तर भारत की पारंपरिक नमकीन है, जो दीवाली पर जरूर बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए दो कप मैदा में एक चौथाई कप सूजी, नमक, अजवाइन और काली मिर्च पाउडर मिलाएं। घी डालकर मिश्रण को अच्छी तरह मलें जब तक कि घी पूरी तरह मिल न जाए। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर कड़ा आटा गूंथ लें। छोटी-छोटी लोइयां बनाकर उन्हें बेल लें और कांटे से छेद कर दें। मध्यम आंच पर तेल में सुनहरा होने तक तलें।

    नमक पारे 

    नमक पारे बनाने में बेहद आसान होते हैं और ये सभी को पसंद आते हैं। इनके लिए दो कप मैदा में आधा कप घी, नमक और काली मिर्च मिलाएं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मुलायम आटा गूंथ लें। आटे को थोड़ी देर के लिए ढककर रख दें। फिर छोटी-छोटी लोइयां बनाकर उन्हें बेल लें और त्रिकोण आकार में काट लें। गर्म तेल में धीमी आंच पर तलें जब तक कि ये हल्के सुनहरे हो जाएं।

    मूंग दाल पकौड़े

    मूंग दाल के पकौड़े न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि प्रोटीन से भरपूर भी होते हैं। इन्हें बनाने के लिए एक कप धुली मूंग दाल को 4-5 घंटे के लिए भिगो दें। पानी निथार कर दाल को बारीक पीस लें। इसमें हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाएं। अब इस मिश्रण को छोटे-छोटे आकार में गर्म तेल में डालकर तलें जब तक कि पकौड़े सुनहरे और कुरकुरे न हो जाएं। इन्हें हरी चटनी के साथ परोसें।

    चकली 

    चकली महाराष्ट्र की पारंपरिक नमकीन है, जो दीवाली पर खासतौर से बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए एक कप चावल का आटा, एक कप बेसन, दो चम्मच तिल, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक और थोड़ा सा घी मिलाएं। अब इसमें पानी डालकर कड़ा आटा गूंथ लें। इस आटे को चकली मोल्ड में भरकर गोल-गोल आकार में निकालें। इन्हें धीमी आंच पर तलें जब तक कि ये कुरकुरी न हो जाएं।

