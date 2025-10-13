Diwali 2025: इस दीवाली मिठाइयों के साथ-साथ इन 5 लजीज नमकीन डिशेज से जीतें मेहमानों का दिल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली (Diwali 2025) का त्योहार केवल रोशनी और पटाखों का ही नहीं, बल्कि स्वादिष्ट व्यंजनों और मिठाइयों का भी त्योहार है। इस मौके पर घर पर मेहमानों का आना-जाना लगा रहता है। ऐसे में मिठाइयों के साथ-साथ स्नैक्स में कुछ नमकीन भी होना चाहिए, ताकि मेहमान मीठा खा-खाकर बोर न हो जाएं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अगर आप भी इस बार दीवाली पर मेहमानों के लिए कुछ लजीज नमकीन स्नैक्स बनाना चाहते हैं, तो ये 5 डिशेज सभी का दिल जीत लेंगी। इनका स्वाद लाजवाब होता है और इनका कुरकुरा-नमकीन स्वाद स्नैक्स से मेहमानों का दिल जीत लेंगे।

(Picture Courtesy: Instagram) मसाला काजू मसाला काजू न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन होते हैं, बल्कि ये सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। इन्हें बनाने के लिए काजू को हल्के तेल में कुरकुरा होने तक भून लें। अब एक अलग कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल गर्म करें, उसमें जीरा, हींग, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी चाट मसाला डालकर भूनें। इसमें भुने हुए काजू डालकर अच्छी तरह मिलाएं, ताकि सारे मसाले काजू पर चिपक जाएं। ठंडा होने पर एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें।

मठरी मठरी उत्तर भारत की पारंपरिक नमकीन है, जो दीवाली पर जरूर बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए दो कप मैदा में एक चौथाई कप सूजी, नमक, अजवाइन और काली मिर्च पाउडर मिलाएं। घी डालकर मिश्रण को अच्छी तरह मलें जब तक कि घी पूरी तरह मिल न जाए। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर कड़ा आटा गूंथ लें। छोटी-छोटी लोइयां बनाकर उन्हें बेल लें और कांटे से छेद कर दें। मध्यम आंच पर तेल में सुनहरा होने तक तलें।

नमक पारे नमक पारे बनाने में बेहद आसान होते हैं और ये सभी को पसंद आते हैं। इनके लिए दो कप मैदा में आधा कप घी, नमक और काली मिर्च मिलाएं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मुलायम आटा गूंथ लें। आटे को थोड़ी देर के लिए ढककर रख दें। फिर छोटी-छोटी लोइयां बनाकर उन्हें बेल लें और त्रिकोण आकार में काट लें। गर्म तेल में धीमी आंच पर तलें जब तक कि ये हल्के सुनहरे हो जाएं।

मूंग दाल पकौड़े मूंग दाल के पकौड़े न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि प्रोटीन से भरपूर भी होते हैं। इन्हें बनाने के लिए एक कप धुली मूंग दाल को 4-5 घंटे के लिए भिगो दें। पानी निथार कर दाल को बारीक पीस लें। इसमें हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाएं। अब इस मिश्रण को छोटे-छोटे आकार में गर्म तेल में डालकर तलें जब तक कि पकौड़े सुनहरे और कुरकुरे न हो जाएं। इन्हें हरी चटनी के साथ परोसें।