Diwali 2025: दीवाली के खास मौके पर मेहमानों के लिए बनाएं ये टेस्टी स्नैक्स, खुद शेफ ने बताई रेसिपीज

जागरण, नई दिल्ली। दीपावली सिर्फ रोशनी और आतिशबाजी का नहीं, बल्कि स्वजनों, मित्रों के साथ स्वाद और खुशियों का जश्न मनाने का भी समय है। इस बार मैंने अपने पिटारे से पांच ऐसे अनोखे व्यंजन (Unique Diwali Party Snacks) चुने हैं, जो हमारी आउटडोर केटरिंग और दीपावली पार्टियों में मेहमानों के बीच सबसे लोकप्रिय रहे।

इनका जादू सिर्फ स्वाद में ही नहीं, बल्कि इस बात में भी है कि इनमें भारतीय परंपरा और अंतरराष्ट्रीय पकवानों की झलक एक साथ मिलती है। हर बाइट में नया अनुभव, हर प्रस्तुति में उत्सव का रंग और हर स्वाद में त्योहार की खुशी है।

व्यंजनों की विधि 1. एवोकाडो और टमाटर गोलगप्पे, क्रैनबेरी और काले नमक के पानी में सामग्री: गोलगप्पे - 12 , एवोकाडो - 1 (मैश किया हुआ), टमाटर - 1 कप (बारीक कटा हुआ), क्रैनबेरी - ¼ कप (सूखी) , काला नमक - ½ चम्मच, नींबू का रस - 1 चम्मच, हरा धनिया - सजावट के लिए