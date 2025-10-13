उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगा आलू-पनीर का यह क्रंची कॉम्बिनेशन, इस आसान रेसिपी से करें ट्राई
क्या आप शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा और टेस्टी स्नैक ढूंढ रहे हैं या फिर बच्चों को कुछ नया खिलाना चाहते हैं? अगर हां, तो इस बार ट्राई करें पनीर और आलू का यह क्रंची कॉम्बिनेशन, जिसे एक बार खाने के बाद आप बार-बार बनाना चाहेंगे। यह रेसिपी जितनी स्वादिष्ट है, उतनी ही बनाने में भी आसान है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप रोज-रोज वही पुराने स्नैक्स खाकर बोर हो गए हैं? क्या बच्चों के टिफिन या शाम की चाय के लिए कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो देखते ही मुंह में पानी आ जाए? अगर हां, तो पेश है पनीर और आलू का ऐसा जादू, जिसे एक बार चख लिया तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे।
यह सिर्फ एक रेसिपी नहीं, बल्कि स्वाद और क्रंच का एक ऐसा बेजोड़ कॉम्बिनेशन है जो आपके मेहमानों और घर वालों का दिल जीत लेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाना बच्चों का खेल है। आइए, बिना देर किए जानते हैं इस शानदार और आसान रेसिपी के बारे में।
आलू-पनीर कटलेट बनाने के लिए सामग्री
- 2 उबले हुए आलू (मीडियम साइज)
- 100 ग्राम पनीर
- 1 बारीक कटी हरी मिर्च
- 1 चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
- आधा चम्मच गरम मसाला
- आधा चम्मच चाट मसाला
- बारीक कटा हरा धनिया
- 2-3 चम्मच ब्रेड क्रम्ब्स (मिश्रण के लिए)
- थोड़े से ब्रेड क्रम्ब्स (ऊपर कोटिंग के लिए)
- नमक स्वादानुसार
- तेल तलने के लिए
आलू-पनीर कटलेट बनाने की विधि
- सबसे पहले, एक बड़े कटोरे में उबले हुए आलू को अच्छी तरह मैश कर लें।
- अब इसमें पनीर को कद्दूकस करके डालें।
- इसके बाद, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, चाट मसाला, हरा धनिया और नमक डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें।
- मिश्रण को थोड़ा गाढ़ा बनाने के लिए इसमें 2-3 चम्मच ब्रेड क्रम्ब्स मिलाएं। इससे कटलेट को आकार देना आसान हो जाएगा।
- अपने हाथों पर हल्का सा तेल लगाकर मिश्रण से छोटे-छोटे कटलेट या टिक्की का आकार दें।
- अब इन कटलेट्स को ब्रेड क्रम्ब्स से कोट करें। इससे तलने के बाद ये और भी क्रंची बनेंगे।
- एक कड़ाही में तेल गरम करें और मध्यम आंच पर कटलेट्स को सुनहरा भूरा होने तक तलें।
- जब दोनों तरफ से अच्छी तरह तल जाएं, तो उन्हें किचन पेपर पर निकाल लें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए।
- आपके गर्मा-गर्म और स्वादिष्ट पनीर-आलू कटलेट तैयार हैं। इन्हें हरी चटनी या टोमेटो केचप के साथ परोसें और इनके क्रंची टेस्ट का मजा लें।
