टॉप 38 रैप्स की लिस्ट में काठी रोल को मिला छठा स्थान, यहां पढ़ें कैसे हुई थी मशहूर स्ट्रीट फूड की खोज

टेस्ट एटल्स ने भारतीय काठी रोल को दुनिया के टॉप 38 रैप्स में छठा स्थान दिया है। यह लोकप्रिय स्ट्रीट फूड की खोज कोलकाता में हुई थी, जिसका कनेक्शन अंग्रेजों से जुड़ा है। इस स्ट्रीट फूड का चटपटा स्वाद हर किसी को खूब भाता है। आइए जानें काठी रोल को बनाने की आसान रेसिपी।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। काठी रोल (Kathi Roll) का नाम सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है न? वैसे आप अकेले नहीं है, जिसे काठी रोल इतना पसंद है और अब तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसे खास पहचान मिल चुकी है। दरअसल, जानी-मानी फूड गाइट 'टेस्ट एटल्स' (Taste Atlas) ने अपनी दुनिया के टॉप 38 रैप्स की लिस्ट में भारत के इस स्वादिष्ट काठी रोल को छठा स्थान दिया है।
यह रैंक काठी रोल के अनोखे और लाजवाब स्वाद का ही नतीजा है। इस लिस्ट में काठी रोल ने कई देशों को रैप्स को पीछे छोड़ते हुए अपनी जगह बनाई है। हालांकि, पहला स्थान ग्रीस के गायरोस को मिला है, जो मीट को पीता ब्रेड में सब्जियों और सॉस के साथ रैप करके बनाया जाता है। अब काठी रोल का नाम सुनकर आपका भी मन इसे खाने का कर गया है, तो चलिए यहां जानते हैं इसे बनाने की रेसिपी।
काठी रोल की कहानी कोलकाता की ऐतिहासिक गलियों से शुरू होती है। माना जाता है कि इस अनोखी डिश की शुरुआत शहर के मशहूर निजाम रेस्तरां में हुई थी। अंग्रेज अधिकारी, जो कबाब को हाथ से खाने में हिचकिचाते थे, उनकी सुविधा के लिए रसोइयों ने उन रसीले कबाबों को एक मुलायम, परतदार पराठे में लपेट दिया। यह एक साधारण सॉल्युशन था, जो समय के साथ एक लीजेंड बन गया। 'काठी' यानी कटार, जिस पर मांस के टुकड़े सजाकर ग्रिल किए जाते थे, इसका नाम बन गया। आज यह डिश न केवल कोलकाता बल्कि पूरे देश में स्ट्रीट फूड कल्चर का एक अहम हिस्सा है।
काठी रोल की रेसिपी
यह रेसिपी वेजिटेरियन है, जिसमें पनीर का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आप अपनी पसंद के अनुसार चिकन, अंडा या अन्य सब्जियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
सामग्री (2 रोल के लिए):
- मैदा - 1 कप
- तेल - 1 बड़ा चम्मच
- नमक - स्वादानुसार
- पानी - गूंथने के लिए पर्याप्त
- भरावन के लिए:
- पनीर - 200 ग्राम (लंबे टुकड़ों में कटा हुआ)
- प्याज - 1 (पतले लच्छों में कटी हुई)
- शिमला मिर्च - 1 (पतली स्ट्रिप्स में कटी हुई)
- अदरक-लहसुन का पेस्ट - 1 छोटा चम्मच
- हरी मिर्च - 1-2 (बारीक कटी हुई)
- लाल मिर्च पाउडर - ½ छोटा चम्मच
- हल्दी पाउडर - ¼ छोटा चम्मच
- धनिया पाउडर - ½ छोटा चम्मच
- गरम मसाला - ½ छोटा चम्मच
- नींबू का रस - 1 छोटा चम्मच
- तेल - 1 बड़ा चम्मच
- नमक - स्वादानुसार
- मेयोनेज / हरी चटनी / टमाटर सॉस - स्वादानुसार
- सलाद - बारीक कटी हुई प्याज, खीरा, पत्ता गोभी
बनाने की विधि:
- सबसे पहले एक कटोरे में मैदा, नमक और तेल डालें। धीरे-धीरे पानी डालकर एक नरम और स्मूद आटा गूंथ लें।
- अब आटे को ढककर 10-15 मिनट के लिए रख दें।
- इसके बाद आटे की दो बराबर लोइयां बनाएं और हल्के हाथों से गोल आकार में बेल लें और एक तवे को गरम करें और उस पर पराठे को दोनों तरफ से सेंक लें। हल्का सा तेल लगाकर इसे सुनहरा और कुरकुरा होने तक पकाएं। तैयार पराठों को अलग रख लें।
- दूसरी तरफ एक कड़ाही में तेल गरम करें। उसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर भूनें जब तक कि खुशबू न आने लगे।
- अब इसमें पतले कटे हुए प्याज और शिमला मिर्च डालें और 2-3 मिनट तक तेज आंच पर चलाते हुए पकाएं। ध्यान रहे कि सब्जियां थोड़ी क्रंची बनी रहें, यह ज्यादा नरम न हों।
- अब सारे मसाले, जैसे- लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
- इस मसालेदार मिश्रण में पनीर के टुकड़े डालें और हल्के हाथ से मिक्स करें ताकि सारे टुकड़े मसाले में कोट हो जाएं।
- आखिर में नींबू का रस डालें और गैस बंद कर दें।
- अब एक पराठा लेकर उसे सपाट सतह पर रखें और उसके बीचों-बीच अपनी पसंद की चटनी लगाएं।
- चटनी के ऊपर तैयार पनीर का भरावन रखें और उसके ऊपर थोड़ी ताजी कटी सलाद डालें।
- अब पराठे के दोनों साइड के किनारों को अंदर की ओर मोड़ें और नीचे से ऊपर की तरफ टाइट रोल की तरह लपेटते जाएं।
- इसे सर्व करने के लिए, रोल के नीचे के हिस्से को बटर पेपर या फॉयल से लपेट दें, ताकि खाते वक्त हाथ गंदे न हों और रोल टूटे नहीं।
