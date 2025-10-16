Language
    Diwali 2025: इस दीवाली मेहमानों को परोसें ये 5 अल्कोहल-फ्री ड्रिंक्स, स्वाद और सेहत का मिलेगा डबल डोज

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 02:53 PM (IST)

    दीवाली पर मेहमानों के लिए आप कुछ टेस्टी और अल्कोहल फ्री ड्रिंक्स (Drinks for Diwali) भी बना सकते हैं। ये ड्रिंक्स सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं और बनाने में भी काफी आसान हैं। आइए जानें दीवाली पर बनाने के लिए कुछ रिफ्रेशिंग और अल्कोहल फ्री ड्रिंक्स के बारे में। 

    मेहमानों को खुश कर देंगी ये 5 लाजवाब ड्रिंक्स (Picture Courtesy: Instagram)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का त्योहार दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर मनाने में ही आनंद आता है। इस मौके पर घर पर मेहमानों का आना-जाना भी लगा रहता है। ऐसे में मेहमानों के स्वागत के लिए घर पर कई टेस्टी डिशेज और ड्रिंक्स बनाई जाती हैं।

    हालांकि, त्योहार के मौके पर अल्कोहल से दूरी बनाकर रखना ही फायदेमंद है। साथ ही, यह सेहत के लिए लिहाज से भी काफी अच्छा होता है। आइए अगर आप भी इस दीवाली पर अल्कोहल-फ्री ड्रिंक्स (Non-Alcoholic Beverages) के साथ मेहमानों को हैरान करना चाहते हैं, तो यहां जानिए 5 आसान और लाजवाब ऑप्शन।

    अनार का शरबत

    Pomegranate Drinks

    (Picture Courtesy: Instagram)

    ताजे अनार के दानों का रस निकाल लें या बाजार का 100% शुद्ध अनार जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जग में अनार का जूस, थोड़ी चीनी, एक चुटकी काली मिर्च पाउडर और एक चम्मच नींबू का रस मिलाएं। इसे अच्छी तरह चला लें और ठंडा परोसें। गिलास के किनारे पर अनार के दाने और पुदीने की पत्ती से सजाकर सर्व करें। यह ड्रिंक एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर है और पाचन में सहायक है।

    मसाला छाछ

    Masala chhach

    (Picture Courtesy: Instagram)

    दीवाली पर तले-भुने स्नैक्स के साथ छाछ से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। यह न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि पेट के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। एक बड़े बाउल में ताजी छाछ लें। उसमें भुना जीरा पाउडर, काला नमक, हरी मिर्च और ताजे पुदीने की पत्तियां मिलाएं। इसे अच्छी तरह फेंट लें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा बारीक कटा हरा धनिया भी मिला सकते हैं। इसे ठंडा ही परोसें। यह ड्रिंक शरीर को ठंडक पहुंचाता है और हैवी खाना पचाने में मदद करता है।

    गुलाब फालूदा मिल्क शेक

    Falooda Milkshake

    (Picture Courtesy: Instagram)

    अगर आप कुछ खास और दिखने में शानदार ड्रिंक बनाना चाहते हैं, तो गुलाब फालूदा मिल्कशेक से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। एक ब्लेंडर में ठंडा दूध, गुलाब सिरप, वनीला आइसक्रीम और थोड़ी चीनी डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। सर्व करने वाले गिलास में पहले फालूदा डालें, फिर ऊपर से ब्लेंड किया हुआ मिल्कशेक डालें। ऊपर से कुछ पिस्ता और बादाम बुरादा और गुलाब की पंखुड़ियां डालकर सजाएं।

    कीवी मिंट कूलर

    Kiwi mint cooler

    (Picture Courtesy: Instagram)

    यह ड्रिंक ताजगी से भरपूर है। 2-3 पके हुए कीवी को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें। एक जग में कीवी, एक मुट्ठी पुदीने की पत्तियां, नींबू का रस और चीनी या शहद डालकर अच्छी तरम मैश कर लें या हल्का ब्लेंड कर लें। अब इसमें ठंडा सोडा या स्पार्कलिंग वाटर मिलाएं। बर्फ के टुकड़ों के साथ परोसें। इसका हरा रंग और ताजा स्वाद पार्टी को एक नई एनर्जी देगा।

    बादाम खजूर शेक

    Almond Dates Milkshake

    (Picture Courtesy: Instagram)

    यह ड्रिंक न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी एक टॉनिक की तरह काम करता है। रातभर पानी में भीगे हुए बादाम को छील लें। 2-3 बिना बीज वाली खजूर लें। एक ब्लेंडर में बादाम, खजूर, एक केला, एक चुटकी इलायची पाउडर और ठंडा दूध डालकर करीमी और स्मूद शेक तैयार कर लें। इसे गिलास में डालकर ऊपर से बादाम का बुरादा लगाकर सर्व करें।