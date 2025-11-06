Language
    स्किन के डेड सेल्स साफ करने के लिए ट्राई करें ये 5 बॉडी स्क्रब्स, मिलेगी कोमल और निखरी हुई त्वचा

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 03:45 PM (IST)

    हम अक्सर चेहरे पर ध्यान देते हैं, लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे डेड सेल्स जमा हो जाते हैं और त्वचा रूखी हो जाती है। इसलिए हफ्ते में एक बार बॉडी एक्सफोलिएट करना जरूरी है। घर पर प्राकृतिक सामग्री से बने स्क्रब (DIY Body Scrubs) त्वचा को मुलायम, चमकदार और स्वस्थ बनाते हैं, साथ ही डेड सेल्स को हटाकर नई जान फूंकते हैं।

    Hero Image

    मुलायम स्किन के लिए जरूरी है बॉडी एक्सफोलिएशन (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जितना ध्यान हम अपने चेहरे पर देते हैं, उतना ध्यान हम अपने शरीर के बाकी हिस्सों पर नहीं देते। इसके कारण बॉडी पर डेड सेल्स जमा होने लगते हैं और त्वचा रूखी व बेजान नजर आती है। इसलिए हफ्ते में एक बार एक्सफोलिएट (Natural Body Exfoliators) करना काफी जरूरी है। 

    बॉडी एक्सफोलिएट करने के लिए आप घर पर भी कुछ नेचुरल चीजों की मदद से बॉडी स्क्रब बना सकते हैं। प्राकृतिक होने की वजह से ये स्किन को नुकसान भी नहीं पहुंचाते और त्वचा मुलायम व चमकदार भी बनती है। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 नेचुरल बॉडी स्क्रब्स (Natural Body Scrubs) के बारे में, जो डेड सेल्स को साफ करके आपकी त्वचा में नई जान फूंक देंगे। 

    चीनी और नींबू का स्क्रब

    चीनी एक नेचुरल एक्सफोलिएंट है। इसके छोटे दाने त्वचा को नुकसान पहुंचाए बिना डेड सेल्स को हटा देते हैं। वहीं, नींबू में मौजूद सिट्रिक एसिड त्वचा की गहराई से सफाई करता है और उसकी रंगत को निखारता है।

    • बनाने की विधि- दो चम्मच चीनी में एक चम्मच नींबू का रस और आधा चम्मच नारियल या बादाम का तेल मिलाएं। इस पेस्ट को शॉवर लेते समय गीली त्वचा पर हल्के हाथों से 2-3 मिनट तक सर्कुलर मोशन में मसाज करें। फिर ठंडे पानी से धो लें। यह स्क्रब त्वचा को कोमल और चमकदार बनाएगा।
    body scrubs
    (Picture Courtesy: Freepik)

    कॉफी स्क्रब

    कॉफी न सिर्फ आपको सुबह की एनर्जी देती है, बल्कि यह आपकी त्वचा के लिए भी वरदान साबित हो सकती है। कॉफी के दाने डेड सेल्स को हटाने का बेहतरीन काम करते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को टाइट करते हैं और सेल्युलाईट की समस्या को कम करने में मददगार हैं।

    • बनाने की विधि- दो चम्मच कॉफी पाउडर लें। इसमें एक चम्मच दही और एक चम्मच शहद मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। इससे पूरे शरीर की मसाज करें और 10 मिनट बाद नहा लें। इससे त्वचा मुलायम और सॉफ्ट हो जाएगी।

    बेसन और दही का स्क्रब

    यह नुस्खा सदियों से भारतीय घरों में इस्तेमाल हो रहा है। बेसन त्वचा से गंदगी और डेड सेल्स को साफ करने का काम करता है, वहीं दही में मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा को प्राकृतिक रूप से मॉइश्चराइज और एक्सफोलिएट करता है।

    • बनाने की विधि- दो चम्मच बेसन में दो चम्मच दही और एक चुटकी हल्दी मिलाएं। इसे अपने शरीर पर लगाएं और सूखने दें। जब यह हल्का सूख जाए, तो गीले हाथों से हल्के-हल्के रगड़ते हुए स्क्रब करें और फिर पानी से धो लें। यह स्क्रब रंगत निखारने में भी बहुत कारगर है।

    ओटमील और शहद का स्क्रब

    अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और आसानी से इरिटेट हो जाती है, तो ओटमील और शहद का स्क्रब आपके लिए परफेक्ट है। ओटमील में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो त्वचा को शांत करते हैं, जबकि शहद एक नेचुरल मॉइश्चराइजर और एंटीबैक्टीरियल एजेंट है।

    • बनाने की विधि- दो चम्मच बारीक पिसा ओटमील लें। इसमें एक चम्मच शहद और एक चम्मच गुलाबजल मिलाकर पेस्ट बना लें। इस मिश्रण को नम त्वचा पर लगाएं और 5-7 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करने के बाद धो लें। यह स्क्रब त्वचा को कोमलता और चमक देगा।
    body scrubs (1)
    (Picture Courtesy: Instagram)

    सी सॉल्ट और ऑलिव ऑयल का स्क्रब

    सी सॉल्ट में मौजूद मिनरल्स त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। यह शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। ऑलिव ऑयल गहराई से मॉइश्चराइज करता है।

    • बनाने की विधि- आधा कप सी सॉल्ट में एक चौथाई कप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मिलाएं। आप इसमें अपनी पसंद के एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें भी मिला सकते हैं। इस मिश्रण से पूरे बॉडी की स्क्रबिंग करें और फिर गुनगुने पानी से नहा लें। यह स्क्रब आपकी त्वचा और मन दोनों को तरोताजा कर देगा।