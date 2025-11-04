सिर्फ चेहरे ही नहीं, पीठ पर भी हो सकते हैं एक्ने, बैकने से छुटकारा पाने के लिए आजमाएं ये 5 टिप्स

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चेहरे पर होने वाले मुंहासों के बारे में तो हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन पीठ और कंधों पर होने वाले एक्ने, जिन्हें ‘बैक एक्ने’ (Back Acne) या ‘बैकने’ (Bacne) कहा जाता है, एक समान रूप से आम और परेशान करने वाली समस्या है। गर्मी और पसीने के कारण यह समस्या और भी बढ़ सकती है। टाइट कपड़े, पसीना, और सही देखभाल की कमी इसके अहम कारण हैं।

लेकिन घबराइए नहीं, कुछ आसान उपायों को अपनाकर आप इसे काफी हद तक कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं बैक एक्ने ठीक करने के 5 असरदार टिप्स (Back Acne Treatment Ti[s)। सही तरीके से सफाई और एक्सफोलिएशन है जरूरी बैक एक्ने से बचाव के लिए सही सफाई बेहद जरूरी है। रोजाना नहाते समय पीठ की त्वचा की अच्छी तरह सफाई करें। एक माइल्ड, ऑयल-फ्री क्लीन्जर या सैलिसिलिक एसिड वाले बॉडी वॉश का इस्तेमाल करें। सैलिसिलिक एसिड त्वचा के पोर्स में जमा एक्स्ट्रा ऑयल और डेड स्किन सेल्स को निकालने में मदद करता है। हफ्ते में 2-3 बार जेंटल एक्सफोलिएशन जरूर करें। इसके लिए आप एक्सफोलिएटिंग ग्लव्स या लूफा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें ज्यादा रगड़ने से त्वचा में जलन हो सकती है और समस्या बढ़ सकती है। नहाने के बाद साफ, मुलायम तौलिए से पीठ को सुखाएं, लेकिन रगड़ें नहीं।

पसीने वाले कपड़े तुरंत बदलें वर्कआउट करने, धूप में घूमने या किसी भी वजह से पसीना आने के बाद गीले या पसीने से तर कपड़ों को तुरंत बदल लेना चाहिए। नमी और गर्मी बैक्टीरिया के पनपने के लिए परफेक्ट कंडीशन बनाते हैं, जिससे एक्ने बढ़ सकते हैं। सूती और ऐसे कपड़े पहनें जो त्वचा को ‘सांस’ लेने दें। टाइट और सिंथेटिक कपड़े पहनने से बचें, क्योंकि ये रगड़ और पसीने को जमा करके पोर्स बंद कर सकते हैं।

मॉइस्चराइज करना न भूलें कई लोगों को लगता है कि ऑयली स्किन को मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं होती, लेकिन यह एक गलत फहमी है। नहाने के बाद त्वचा का नेचुरल मॉइस्चर कम हो जाता है। अगर आप त्वचा को हाइड्रेट नहीं करेंगे, तो यह और भी ज्यादा ऑयल बनाने लगेगी। इसलिए, एक नॉन-कॉमेडोजेनिक, ऑयल-फ्री और हल्के मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल जरूर करें। इससे त्वचा हाइड्रेटेड रहेगी और एक्ने का खतरा कम होगा।

हेयर केयर प्रोडक्ट्स का रखें ध्यान अक्सर हम इस बात पर ध्यान नहीं देते, लेकिन शैम्पू, कंडीशनर और हेयर सीरम जैसे प्रोडक्ट्स नहाते समय पीठ पर बहते हैं और वहीं जमा हो जाते हैं। ये प्रोडक्ट्स ऑयली और केमिकल वाले होते हैं जो त्वचा के पोर्स को बंद कर सकते हैं। इससे बचने के लिए, नहाते समय बालों को सबसे पहले शैम्पू और कंडीशन करें, और फिर शरीर को क्लीन्जर से धोएं ताकि पीठ से केमिकल्स साफ हो जाए। कोशिश करें कि हेयर प्रोडक्ट्स पीठ पर कम से कम लगें।