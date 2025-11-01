बालों को हेल्दी रखने के लिए कितने दिन में धोना चाहिए? जानें आपके बालों के लिए क्या है सही रुटीन
क्या आप भी अक्सर यह सोचते हैं कि बालों को हेल्दी रखने के लिए कितने दिनों पर हेयर वॉश करना सही है? दरअसल, इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं है। हर हेयर टाइप के लिए शैम्पू करने की फ्रिक्वेंसी (Hair Wash Frequency) अलग होती है। इसलिए आइए जानें अपने हेयर टाइप के मुताबिक आपको कितने दिनों में बाल धोने चाहिए।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। "कितने दिन में बाल धोने चाहिए?" (How Often to Wash Hair) यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी के लिए अलग होता है। कोई रोज शैम्पू करता है तो कोई हफ्ते में एक बार।
लेकिन अगर आपके बाल डैमेज, रूखे या बेजान हो रहे हैं, तो हो सकता है कि इसकी एक बड़ी वजह आपकी शैम्पू करने की आदत ही हो। बालों को डैमेज से बचाने के लिए शैम्पू करने का सही समय (Hair Shampoo Routine) जानना बेहद जरूरी है। आइए जानें बालों को हेल्दी रखने के लिए कितने दिनों पर शैम्पू करना सही है।
कितने दिनों पर करना चाहिए हेयर वॉश?
बालों को शैम्पू करने का कोई पक्का नियम नहीं है। यह पूरी तरह से आपके बालों की प्रकृति, आपके स्कैल्प की स्थिति और आपकी लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है।
- ऑयली स्कैल्प वाले बाल- अगर आपकी स्कैल्प बहुत जल्दी ऑयली हो जाती है, तो आपको हर दूसरे दिन या हर दिन हल्के शैम्पू से बाल धोने की जरूरत हो सकती है। ऐसा न करने पर तेल और गंदगी जमा होकर फॉलिकल्स बंद कर सकते हैं, जिससे डैंड्रफ और हेयर फॉल की समस्या हो सकती है।
- ड्राई या नॉर्मल स्कैल्प वाले बाल- अगर आपके बाल रूखे या सामान्य हैं, तो उन्हें प्राकृतिक तेलों को बनने और बालों तक पहुंचने का समय देना चाहिए। ऐसे में सप्ताह में 2-3 बार शैम्पू करना सही माना जाता है। रोजाना शैम्पू करने से बालों की प्राकृतिक नमी छिन जाती है, जिससे वे और भी रूखे, कमजोर और डैमेज हो सकते हैं।
- घुंघराले बाल- कर्ली हेयर टेक्सचर में सीबम को स्कैल्प से बालों की लंबाई तक पहुंचने में ज्यादा समय लगता है। इसलिए इन बालों को प्राकृतिक रूप से नमी की बहुत जरूरत होती है। ऐसे बालों के लिए सप्ताह में एक बार शैम्पू करना काफी होता है। बीच-बीच में केवल कंडीशनिंग भी की जा सकती है।
- रंगे हुए या केमिकल ट्रीटमेंट वाले बाल- अगर आपने बालों को रंगा है, केराटीन ट्रीटमेंट कराया है या स्ट्रेट किया है, तो ये बाल पहले से ही कमजोर और नाजुक होते हैं। इन्हें बचाने के लिए सप्ताह में एक या दो बार से ज्यादा शैम्पू नहीं करना चाहिए। हमेशा सल्फेट-फ्री और जेंटल शैम्पू का ही इस्तेमाल करें।
शैम्पू की ओवर-वाशिंग से कैसे होता है डैमेज?
जब आप बालों को जरूरत से ज्यादा बार शैम्पू से धोते हैं, तो आप स्कैल्प के नेचुरल ऑयल को पूरी तरह से साफ कर देते हैं। इनके निकल जाने से-
- बाल रूखे, फ्रिजी और बेजान हो जाते हैं।
- बालों की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, जिससे वे टूटने लगते हैं।
- रंगे हुए बालों का रंग जल्दी उड़ने लगता है।
अंडर-वाशिंग के नुकसान
वहीं दूसरी ओर, बहुत कम बार शैम्पू करने से स्कैल्प पर गंदगी, डेड स्किन सेल्स और तेल जमा हो जाता है। इससे स्कैल्प के रोमछिद्र बंद हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप-
- स्कैल्प में खुजली और डैंड्रफ की समस्या।
- बालों का झड़ना।
- बालों का ग्रोथ साइकिल प्रभावित होना।
- बाल चिपचिपे और भारी लगना।
