बालों को हेल्दी रखने के लिए कितने दिन में धोना चाहिए? जानें आपके बालों के लिए क्या है सही रुटीन

बालों को शैम्पू करने का कोई पक्का नियम नहीं है। यह पूरी तरह से आपके बालों की प्रकृति, आपके स्कैल्प की स्थिति और आपकी लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है।

ऑयली स्कैल्प वाले बाल- अगर आपकी स्कैल्प बहुत जल्दी ऑयली हो जाती है, तो आपको हर दूसरे दिन या हर दिन हल्के शैम्पू से बाल धोने की जरूरत हो सकती है। ऐसा न करने पर तेल और गंदगी जमा होकर फॉलिकल्स बंद कर सकते हैं, जिससे डैंड्रफ और हेयर फॉल की समस्या हो सकती है।

ड्राई या नॉर्मल स्कैल्प वाले बाल- अगर आपके बाल रूखे या सामान्य हैं, तो उन्हें प्राकृतिक तेलों को बनने और बालों तक पहुंचने का समय देना चाहिए। ऐसे में सप्ताह में 2-3 बार शैम्पू करना सही माना जाता है। रोजाना शैम्पू करने से बालों की प्राकृतिक नमी छिन जाती है, जिससे वे और भी रूखे, कमजोर और डैमेज हो सकते हैं।

घुंघराले बाल- कर्ली हेयर टेक्सचर में सीबम को स्कैल्प से बालों की लंबाई तक पहुंचने में ज्यादा समय लगता है। इसलिए इन बालों को प्राकृतिक रूप से नमी की बहुत जरूरत होती है। ऐसे बालों के लिए सप्ताह में एक बार शैम्पू करना काफी होता है। बीच-बीच में केवल कंडीशनिंग भी की जा सकती है।