डैंड्रफ और हेयर फॉल से छुटकारा दिलाएंगे आंवला और एलोवेरा, इन 4 असरदार तरीकों से कर सकते हैं इस्तेमाल
आजकल प्रदूषण और बिगड़ती खान-पान की आदतों के कारण बाल झड़ने और डैंड्रफ जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में बालों को स्वस्थ और घना बनाने में आंवला और एलोवेरा काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। कुछ खास तरीकों से इनका इस्तेमाल करने से बालों की नेचुरल चमक लौटेगी और वे मजबूत भी बनेंगे।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सुंदर और मजबूत बालों की ख्वाहिश तो हर कोई रखता है। लेकिन प्रदूषण, खराब खान-पान और केमिकल के ज्यादा इस्तेमाल के कारण बाल कमजोर, रूखे और बेजान हो जाते हैं। ऐसे में बालों को फिर से हेल्दी और मजबूत बनाने के लिए कुछ प्राकृतिक उपाय अपनाना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है।
ऐसे में आंवला और एलोवेरा बालों के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। ये दोनों ही ऐसे गुणों से भरपूर होते हैं, जो बालों को मजबूत और घना बनाने में मदद करते हैं। आइए जानें बालों को स्वस्थ और चमकदार बनाने के लिए आंवला और एलोवेरा का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्यों फायदेमंद हैं आंवला और एलोवेरा?
आंवला विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। यह बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है, रूसी दूर करता है और समय से पहले सफेद होने से रोकता है। वहीं एलोवेरा में मॉइस्चराइजिंग, कूलिंग और हीलिंग गुण होते हैं। यह स्कैल्प को शांत करता है, खुजली और जलन को कम करता है तथा बालों को नेचुरल चमक देता है।
आंवला और एलोवेरा का इस्तेमाल कैसे करें?
आंवला और एलोवेरा का हेयर मास्क
यह मास्क बालों को गहराई से पोषण देकर मजबूत और चमकदार बनाता है।
सामग्री-
- 2 चम्मच ताजा आंवला पाउडर
- 2 चम्मच ताजा एलोवेरा जेल
- 1 चम्मच दही या नींबू का रस
बनाने की विधि-
- सभी सामग्रियों को अच्छी तरह मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट बना लें।
- इस पेस्ट को स्कैल्प और बालों की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं।
- लगभग 30-45 मिनट तक लगा रहने दें।
- ठंडे पानी से बाल धो लें।
- हफ्ते में एक बार इस मास्क का इस्तेमाल करें।
आंवला और एलोवेरा का कंडीशनिंग हेयर रिन्स
यह एक प्राकृतिक कंडीशनर का काम करता है और बालों को मुलायम बनाता है।
सामग्री-
- 1 कप पानी
- 2 चम्मच आंवला पाउडर
- 3 चम्मच एलोवेरा जेल
बनाने की विधि-
- आंवला पाउडर को पानी में उबालकर ठंडा होने दें।
- इसमें एलोवेरा जेल मिलाएं और अच्छी तरह मिक्स कर लें।
- शैम्पू करने के बाद, इस मिश्रण से बालों को अच्छी तरह रिंस करें।
- इसे 5-10 मिनट तक लगा रहने दें, फिर साफ पानी से धो लें।
आंवला तेल और एलोवेरा का मिश्रण
यह मिश्रण बालों के विकास को बढ़ावा देने और रूसी को दूर करने में मददगार है।
सामग्री-
- 2 बड़े चम्मच आंवला तेल
- 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल
बनाने की विधि-
- आंवला तेल और एलोवेरा जेल को मिलाकर हल्का गर्म कर लें।
- इस मिश्रण से स्कैल्प की 10-15 मिनट तक मालिश करें।
- 1-2 घंटे के लिए छोड़ दें या रात भर के लिए लगा रहने दें।
- माइल्ड शैम्पू से बाल धो लें।
- सप्ताह में दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं।
ताजे आंवले और एलोवेरा का पैक
अगर आपके पास ताजा आंवला उपलब्ध है, तो यह विधि बहुत फायदेमंद रहेगी।
सामग्री-
- 2-3 ताजे आंवले
- 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल
बनाने की विधि-
- आंवलों का रस निकाल लें या उन्हें बारीक पीसकर पेस्ट बना लें।
- इसमें एलोवेरा जेल मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें।
- इस पेस्ट को स्कैल्प और बालों पर लगाएं।
- 45 मिनट बाद बाल धो लें।
इन बातों का रखें ध्यान
- पहली बार इस्तेमाल करने से पहले, एलोवेरा जेल से एलर्जी की जांच करने के लिए त्वचा के एक छोटे से हिस्से पर पैच टेस्ट जरूर कर लें।
- अगर बाल बहुत ज्यादा रूखे हैं, तो इन मास्क में थोड़ा-सा नारियल तेल या जोजोबा ऑयल मिला सकते हैं।
- बालों को हेल्दी रखने के लिए सही हेयर केयर देखभाल और हेल्दी डाइट लेना भी उतना ही जरूरी है।
