डैंड्रफ और हेयर फॉल से छुटकारा दिलाएंगे आंवला और एलोवेरा, इन 4 असरदार तरीकों से कर सकते हैं इस्तेमाल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सुंदर और मजबूत बालों की ख्वाहिश तो हर कोई रखता है। लेकिन प्रदूषण, खराब खान-पान और केमिकल के ज्यादा इस्तेमाल के कारण बाल कमजोर, रूखे और बेजान हो जाते हैं। ऐसे में बालों को फिर से हेल्दी और मजबूत बनाने के लिए कुछ प्राकृतिक उपाय अपनाना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है।

ऐसे में आंवला और एलोवेरा बालों के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। ये दोनों ही ऐसे गुणों से भरपूर होते हैं, जो बालों को मजबूत और घना बनाने में मदद करते हैं। आइए जानें बालों को स्वस्थ और चमकदार बनाने के लिए आंवला और एलोवेरा का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।

क्यों फायदेमंद हैं आंवला और एलोवेरा? आंवला विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। यह बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है, रूसी दूर करता है और समय से पहले सफेद होने से रोकता है। वहीं एलोवेरा में मॉइस्चराइजिंग, कूलिंग और हीलिंग गुण होते हैं। यह स्कैल्प को शांत करता है, खुजली और जलन को कम करता है तथा बालों को नेचुरल चमक देता है।

आंवला और एलोवेरा का इस्तेमाल कैसे करें? आंवला और एलोवेरा का हेयर मास्क यह मास्क बालों को गहराई से पोषण देकर मजबूत और चमकदार बनाता है। सामग्री- 2 चम्मच ताजा आंवला पाउडर

2 चम्मच ताजा एलोवेरा जेल

1 चम्मच दही या नींबू का रस बनाने की विधि- सभी सामग्रियों को अच्छी तरह मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट बना लें।

इस पेस्ट को स्कैल्प और बालों की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं।

लगभग 30-45 मिनट तक लगा रहने दें।

ठंडे पानी से बाल धो लें।

हफ्ते में एक बार इस मास्क का इस्तेमाल करें। आंवला और एलोवेरा का कंडीशनिंग हेयर रिन्स यह एक प्राकृतिक कंडीशनर का काम करता है और बालों को मुलायम बनाता है।

सामग्री- 1 कप पानी

2 चम्मच आंवला पाउडर

3 चम्मच एलोवेरा जेल बनाने की विधि- आंवला पाउडर को पानी में उबालकर ठंडा होने दें।

इसमें एलोवेरा जेल मिलाएं और अच्छी तरह मिक्स कर लें।

शैम्पू करने के बाद, इस मिश्रण से बालों को अच्छी तरह रिंस करें।

इसे 5-10 मिनट तक लगा रहने दें, फिर साफ पानी से धो लें। आंवला तेल और एलोवेरा का मिश्रण यह मिश्रण बालों के विकास को बढ़ावा देने और रूसी को दूर करने में मददगार है।