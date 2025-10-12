लंबे और घने बालों के लिए सरसों तेल में मिलाएं ये एक खास चीज, मिलेंगे खूबसूरत और सिल्की बाल
आजकल की स्ट्रेस भरी जिंदगी में बालों की सेहत पर काफी बुरा असर पड़ता है। साथ ही, प्रदूषण और खराब खान-पान के कारण भी बाल कमजोर होने लगते हैं। ऐसे में बालों को मजबूत बनाने के लिए ऑयलिंग बेहद जरूरी है। इसमें सरसों तेल फायदेमंद साबित हो सकता है। सरसों तेल में एक खास चीज मिलाकर लगाने से बाल काले, घने और लंबे बनेंगे।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और प्रदूषण भरे माहौल में घने, लंबे और काले बाल एक सपना बनते जा रहे हैं। उस पर से बाजार में केमिकल वाले महंगे प्रोडक्ट्स बालों को नुकसान ही ज्यादा पहुंचाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में छिपा है बालों की खूबसूरती का राज?
जी हां, सरसों का तेल और मेथी दाना, यह दोनों मिलकर एक जादुई नुस्खा तैयार करते हैं जो आपके बालों को घना, लंबा, काला और रेशम जैसा मुलायम बना सकता है। आइए इस आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन के गुणों और इस्तेमाल के तरीके के बारे में जानते हैं।
(Picture Courtesy: Freepik)
सरसों का तेल- बालों के लिए वरदान
सरसों के तेल को आयुर्वेद में बालों के लिए अमृत माना गया है। इसमें मौजूद गुण बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक पोषण पहुंचाते हैं।
- गर्म तासीर- सरसों के तेल की गर्म तासीर सिर की त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है। इससे बालों की जड़ों तक ज्यादा ऑक्सीजन और पोषण पहुंचता है, जिससे बालों का झड़ना कम होता है और नए बाल तेजी से उगते हैं।
- एंटी-बैक्टीरियल गुण- यह तेल स्कैल्प पर होने वाले इन्फेक्शन, रूसी और फंगस को दूर रखता है, जिससे बालों का बेहतर विकास होता है।
- ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन- सरसों के तेल में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन-ई और एंटीऑक्सीडेंट्स बालों को अंदर से मजबूत बनाते हैं, उनकी चमक बढ़ाते हैं और समय से पहले सफेद होने से रोकते हैं।
मेथी दाना- बालों का सुपरफूड
मेथी दाने में प्रोटीन, निकोटिनिक एसिड और लेसिथिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं।
- प्रोटीन का भंडार- बाल मुख्य रूप से प्रोटीन से बने होते हैं। मेथी दाना बालों को प्रोटीन देकर उन्हें मजबूती देता है और टूटने से बचाता है। इससे बाल लंबे और घने बनते हैं।
- बाल झड़ने को रोकना- मेथी में हार्मोन बैलेंस करने वाले गुण होते हैं, जो हार्मोनल इंबैलेंस के कारण होने वाले बाल झड़ने की समस्या को कम करते हैं।
- कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज- मेथी दाना बालों को प्राकृतिक रूप से कंडीशन करके उन्हें मुलायम, चमकदार और सिल्की बनाता है।
- रूसी दूर करना- इसके एंटी-फंगल गुण सिर की रूसी और खुजली को जड़ से खत्म करते हैं।
कैसे तैयार करें यह जादुई तेल?
4-5 चम्मच सरसों का तेल में 2 चम्मच मेथी दाना मिलाकर गर्म कर लें। इस तेल को हल्का ठंडा होने दें और एक बोतल में भरकर रख लें। हफ्ते में दो दिन इस तेल से बालों की मालिश करें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।