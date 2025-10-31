हेयर फॉल रोकने के लिए घर पर बनाएं आंवले का स्पेशल तेल, बाल बनेंगे लंबे और घने
क्या आपके बाल भी काफी टूट रहे हैं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। हेयर फॉल की समस्या से आजकल कई लोग जूझ रहे हैं, जिसके पीछे हमारा खान-पान, प्रदूषण और केमिकल शामिल हैं। ऐसे में बालों को मजबूत बनाने के लिए आंवले के तेल का इस्तेमाल करना काफी फायदेमंद (Amla Oil Benefits) साबित हो सकता है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बढ़ते प्रदूषण, गलत खान-पान और तनाव के इस दौर में बालों का झड़ना एक आम समस्या बन गई है। ऐसे में प्राकृतिक उपचार सबसे सुरक्षित विकल्प हैं। इन प्राकृतिक उपायों में आंवले का नाम सबसे आगे आता है। आंवला विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो बालों को मजबूती देकर झड़ने से रोकता है (Amla Hair Oil Benefits)।
हालांकि, बाजार से आंवला तेल खरीदने के बजाय आप घर पर भी आंवले का तेल बना सकते हैं, जो केमिकल फ्री होगा और बालों को भी फायदा पहुंचाएगा। आइए जानें घर पर कैसे बनाएं आंवले का तेल और इस्तेमाल करने का तरीका।
तेल बनाने के लिए सामग्री-
- 100 ग्राम सूखे आंवले (बीज निकले हुए)
- 500 मिली लीटर शुद्ध नारियल तेल
- 1 मध्यम आकार का स्टील या कांच का बरतन
- छलनी या महीन कपड़ा
तेल बनाने की विधि-
- सबसे पहले सूखे आंवलों को अच्छी तरह साफ कर लें। अगर आपके पास ताजे आंवले हैं, तो उन्हें धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और कुछ दिनों के लिए धूप में सूखा लें। सूखे आंवले तेल में अपने गुणों को आसानी से छोड़ते हैं।
- कढ़ाई या भगोने में नारियल तेल गर्म करना शुरू करें। तेल को मध्यम आंच पर गर्म करें।
- जब तेल हल्का गर्म हो जाए, तो उसमें सूखे आंवले के टुकड़े डाल दें। ध्यान रखें, तेल बहुत ज्यादा गर्म न हो, नहीं तो आंवले के पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं।
- तेल और आंवले के मिश्रण को लगभग 10-15 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें। आप देखेंगे कि आंवले का रंग तेल में आने लगेगा और आंवले काले पड़ जाएंगे। इसके बाद गैस बंद कर दें और मिश्रण को ठंडा होने दें।
- जब तेल पूरी तरह से ठंडा हो जाए, तो एक साफ छलनी या महीन मलमल के कपड़े की मदद से तेल को किसी साफ शीशी या जार में छान लें। छनने के बाद बचे हुए आंवले के टुकड़ों को अच्छी तरह निचोड़ कर भी तेल निकाल सकते हैं।
आंवले के तेल का इस्तेमाल कैसे करें?
- तेल को हल्का गर्म करके अपनी उंगलियों की मदद से स्कैल्प पर अच्छी तरह मसाज करें। मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और तेल की गर्माहट पोर्स में अंदर तक जाने में मदद करती है।
- तेल लगाने के बाद इसे कम से कम 45 मिनट या फिर रातभर के लिए छोड़ दें। इसके बाद हल्के शैम्पू से बाल धो लें।
- बेहतर परिणामों के लिए सप्ताह में 2-3 बार इस तेल से मसाज करें।
