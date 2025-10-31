हेयर फॉल रोकने के लिए घर पर बनाएं आंवले का स्पेशल तेल, बाल बनेंगे लंबे और घने

सबसे पहले सूखे आंवलों को अच्छी तरह साफ कर लें। अगर आपके पास ताजे आंवले हैं, तो उन्हें धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और कुछ दिनों के लिए धूप में सूखा लें। सूखे आंवले तेल में अपने गुणों को आसानी से छोड़ते हैं।

कढ़ाई या भगोने में नारियल तेल गर्म करना शुरू करें। तेल को मध्यम आंच पर गर्म करें।

जब तेल हल्का गर्म हो जाए, तो उसमें सूखे आंवले के टुकड़े डाल दें। ध्यान रखें, तेल बहुत ज्यादा गर्म न हो, नहीं तो आंवले के पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं।

तेल और आंवले के मिश्रण को लगभग 10-15 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें। आप देखेंगे कि आंवले का रंग तेल में आने लगेगा और आंवले काले पड़ जाएंगे। इसके बाद गैस बंद कर दें और मिश्रण को ठंडा होने दें।