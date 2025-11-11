Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एंटी-ऑक्सीडेंट्स और विटामिन का पावरहाउस है आंवले का मुरब्बा; पढ़ें इसे घर पर बनाने का आसान तरीका

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 10:40 AM (IST)

    सर्दी के मौसम में आंवले के मुरब्बे को डाइट में शामिल करना काफी फायदेमंद (Amla Murabba Benefits) साबित हो सकता है। दरअसल, आंवले का मुरब्बा एंटी-ऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स से भरपूर होता है और अगर इसे गुड़ के साथ बनाया जाए, तो यह आयरन की कमी भी दूर करने में मदद करता है। आइए जानें घर पर आंवले का मुरब्बा बनाने की रेसिपी।

    prefferd source google
    Hero Image

    सेहत के लिए काफी फायदेमंद है आंवले का मुरब्बा (Picture Courtesy: Instagram)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ठंड का मौसम लगभग आ चुका है। ऐसे में सर्दी-जुकाम, फ्लू आदि का खतरा काफी बढ़ जाता है। इसलिए इन परेशानियों से बचने के लिए डाइट पर खास ध्यान देना चाहिए। ऐसे में डाइट में गुड़ के साथ बना आंवले का मुरब्बा को शामिल करना काफी फायदेमंद (Amla Murabba Benefits) साबित हो सकता है।  

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आंवले का मुरब्बा न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। आइए जानें आंवले का मुरब्बा खाने से आपकी सेहत को क्या फायदे मिल सकते हैं और घर पर कैसे आप टेस्टी मुरब्बा बना सकते हैं (Amla Murabba Recipe)। 

    आंवले के मुरब्बे के फायदे

    इम्युनिटी बढ़ाना

    • आंवले में विटामिन-सी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है।
    • यह शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करता है, जिससे सर्दी, खांसी और वायरल इन्फेक्शन से बचाव में मदद मिलती है।

    पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद

    बालों और त्वचा के लिए

    • इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन-सी त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाने में मदद करते हैं।
    • यह बालों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, बालों का झड़ना कम करता है और सफेद होने की प्रक्रिया को धीमा करता है।

    आंखों की रोशनी के लिए

    खून की कमी दूर करना

    • अगर आप गुड़ का मुरब्बा खाते हैं, तो गुड़ में मौजूद आयरन के कारण यह शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने और एनीमिया को दूर करने में भी मदद कर सकता है।

    एंटीऑक्सीडेंट का भंडार

    • आंवला फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से सेल्स की रक्षा करता है, जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी होती है।
    Amla Murabba
    (Picture Courtesy: Instagram)

    गुड़ का आंवला मुरब्बा बनाने की रेसिपी

    जरूरी सामग्री-

    • आंवला- 500 ग्राम 
    • गुड़- 750 ग्राम से 800 ग्राम 
    • पानी- 1 कप 
    • काला नमक- 1/4 छोटा चम्मच

    विधि-

    • सबसे पहले आंवले को अच्छी तरह धो लें और एक फोर्क से हर आंवले में छेद कर लें।
    • अब एक बर्तन में पानी गरम करें और आंवले को डालकर 10-15 मिनट तक नरम होने तक उबाल लें और पानी से निकाल कर एक तरफ रख दें।
    • इसके बाद एक कड़ाही में गुड़ और 1 कप पानी डालें।
    • धीमी आंच पर गुड़ को चलाते हुए पूरी तरह से पिघलने दें। ध्यान रहे, गुड़ को ज्यादा पकाना नहीं है, बस उसे पूरी तरह से पिघलाना है।
    • अब गुड़ की चाशनी को एक महीन कपड़े या छलनी से फिल्टर कर लें ताकि उसमें मौजूद गंदगी निकल जाए। छनी हुई चाशनी को वापस कड़ाही में डालें।
    • अब इसमें उबले हुए आंवले डाल दें। आंच को मध्यम-धीमा रखें। इसे धीमी आंच पर 45 मिनट से 1 घंटे तक पकाएं।
    • इसे तब तक पकाएं जब तक कि चाशनी गाढ़ी न हो जाए।
    • गैस बंद करने से कुछ मिनट पहले थोड़ा काला नमक डालकर अच्छे से मिला लें।
    • मुरब्बे को पूरी तरह से ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद चाशनी थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी।
    • मुरब्बे को एक साफ, सूखे कांच के जार में भरकर रखें।