एंटी-ऑक्सीडेंट्स और विटामिन का पावरहाउस है आंवले का मुरब्बा; पढ़ें इसे घर पर बनाने का आसान तरीका

यह शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करता है, जिससे सर्दी, खांसी और वायरल इन्फेक्शन से बचाव में मदद मिलती है।

आंवले में विटामिन-सी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है।

यह पेट के एसिड को बैलेंस रखने में भी मदद करता है।

यह बालों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, बालों का झड़ना कम करता है और सफेद होने की प्रक्रिया को धीमा करता है।

इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन-सी त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाने में मदद करते हैं।

अगर आप गुड़ का मुरब्बा खाते हैं, तो गुड़ में मौजूद आयरन के कारण यह शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने और एनीमिया को दूर करने में भी मदद कर सकता है।

आंवला फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से सेल्स की रक्षा करता है, जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी होती है।

(Picture Courtesy: Instagram)

गुड़ का आंवला मुरब्बा बनाने की रेसिपी

गुड़- 750 ग्राम से 800 ग्राम

सबसे पहले आंवले को अच्छी तरह धो लें और एक फोर्क से हर आंवले में छेद कर लें।

अब एक बर्तन में पानी गरम करें और आंवले को डालकर 10-15 मिनट तक नरम होने तक उबाल लें और पानी से निकाल कर एक तरफ रख दें।

इसके बाद एक कड़ाही में गुड़ और 1 कप पानी डालें।

धीमी आंच पर गुड़ को चलाते हुए पूरी तरह से पिघलने दें। ध्यान रहे, गुड़ को ज्यादा पकाना नहीं है, बस उसे पूरी तरह से पिघलाना है।

अब गुड़ की चाशनी को एक महीन कपड़े या छलनी से फिल्टर कर लें ताकि उसमें मौजूद गंदगी निकल जाए। छनी हुई चाशनी को वापस कड़ाही में डालें।

अब इसमें उबले हुए आंवले डाल दें। आंच को मध्यम-धीमा रखें। इसे धीमी आंच पर 45 मिनट से 1 घंटे तक पकाएं।

इसे तब तक पकाएं जब तक कि चाशनी गाढ़ी न हो जाए।

गैस बंद करने से कुछ मिनट पहले थोड़ा काला नमक डालकर अच्छे से मिला लें।

मुरब्बे को पूरी तरह से ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद चाशनी थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी।