सर्दी के मौसम में किसी सुपरफूड से कम नहीं हैं ये 5 सब्जियां, सेहत से जुड़ी कई परेशानियां रहेंगी दूर
सर्दी के मौसम में कड़कती ठंड और सुस्ती से लड़ने के लिए कुछ सब्जियां सुपरफूड का काम करती हैं। जी हां, इसलिए इन्हें डाइट का हिस्सा बनाने से आपकी सेहत को काफी फायदा मिलता है। ये सब्जियां कई पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, जो सेहत को दुरुस्त बनाए रखने के लिए जरूरी हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ठंड की कड़कती हवाएं, दिन का छोटा होता समय और शरीर में एक अजीब-सी सुस्ती... सर्दी का मौसम अपने साथ कई चुनौतियां लेकर आता है। लेकिन इस मौसम में कुछ ऐसी सब्जियां भी आती हैं, जो इन मुसीबतों से लड़ने में हमारी मदद कर सकती हैं।
ये सब्जियां न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन होती हैं, बल्कि इनमें वो सारे पोषक तत्व भरे होते हैं जो हमें ठंड से लड़ने, इम्युनिटी बढ़ाने और सेहतमंद रहने की ताकत देते हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही 5 सब्जियों के बारे में जो सर्दियों में किसी सुपरफूड से कम नहीं हैं।
पालक
सर्दियों में बाजार में दिखने वाली मुलायम और ताजी पालक स्वास्थ्य के लिए वरदान है। यह आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम और विटामिन-ए, सी और के जैसे जरूरी विटामिन्स से भरपूर होती है। इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को मजबूत बनाते हैं और सर्दी-जुकाम जैसी समस्याओं से बचाव करते हैं। फाइबर से भरपूर होने के कारण यह पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखती है।
गाजर
ठंड के मौसम की सबसे चमकदार और मीठी सब्जी गाजर बेहद गुणकारी है। गाजर का नारंगी रंग उसमें बीटा-कैरोटीन की मौजूदगी की वजह से होता है, जो शरीर में जाकर विटामिन-ए में बदल जाता है। यह आंखों की रोशनी के लिए अमृत माना जाता है और त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। गाजर में फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है, जो पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में सहायक है।
मेथी
मेथी देखने में भले ही साधारण लगती है, लेकिन उसके गुण असाधारण हैं। स्वाद में थोड़ी कड़वी मेथी डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करके पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। यह डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है। इसमें आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं।
चुकंदर
चुकंदर आयरन का एक शानदार सोर्स है और एनीमिया से लड़ने में बेहद कारगर है। इसके अलावा, चुकंदर में नाइट्रेट्स पाए जाते हैं, जो ब्लड प्रेशर को कम करने और दिल के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण शरीर की इम्युनिटी बूस्ट करते हैं।
शलजम
शलजम को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसके फायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह विटामिन-सी और एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है, जो सर्दी-खांसी से लड़ने और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करती है। शलजम में फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, जो कब्ज की समस्या को दूर करती है और पाचन को बेहतर बनाती है।
