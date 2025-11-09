Language
    रोज एक संतरा खाने से बदल जाएगी आपकी सेहत, शरीर को मिलेंगे 6 कमाल के फायदे

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 03:18 PM (IST)

    संतरा सिर्फ अपने खट्टे-मीठे स्वाद के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद (Orange Benefits) माना जाता है। इसलिए अपनी डाइट में रोज एक संतरा शामिल करना आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। आइए जानें अगर आप रोज एक संतरा खाना शुरू कर दें, तो आपकी सेहत को क्या फायदे मिल सकते हैं।           

    संतरा खाने से शरीर में क्या बदलाव होंगे? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं अगर आप रोज एक संतरा खाएंगे तो क्या होगा? दरअसल, आमतौर पर संतरे को सिर्फ विटामिन-सी का सोर्स माना जाता है (Orange Health Benefits), लेकिन इसमें और भी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं।

    इसलिए रोजाना एक संतरा खाना आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद (Benefits of Eating Oranges) साबित हो सकता है। आइए जानें रोज एक संतरा खाने से आपकी सेहत में क्या सुधार हो सकते हैं। 

    इम्युनिटी मजबूत होती है

    संतरा विटामिन-सी का बेहतरीन सोर्स है। एक संतरे में लगभग 70-90 मिलीग्राम विटामिन-सी पाया जाता है, जो रोज की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी है। विटामिन-सी व्हॉइट ब्लड सेल्स बनाने को बढ़ावा देकर हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को मजबूत बनाता है। यह सर्दी-जुकाम जैसी सामान्य बीमारियों से लड़ने में मदद करता है और शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है। 

    त्वचा में निखार

    संतरे में मौजूद विटामिन-सी कोलेजन बनाने के लिए जरूरी है। कोलेजन त्वचा की इलास्टिसिटी बनाए रखने और झुर्रियों को रोकने में मदद करता है। इसके अलावा, संतरे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं, जिससे त्वचा में चमक आती है और उम्र बढ़ने के लक्षण धीमे होते हैं। रोज एक संतरा खाना किसी नेचुरल ब्यूटी ट्रीटमेंट से कम नहीं है।

    दिल की सेहत के लिए फायदेमंद

    संतरे में फाइबर, पोटैशियम, विटामिन-सी और कोलीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो दिल की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। पोटैशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, जबकि फाइबर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में सहायक है। इसलिए नियमित रूप से एक संतरा खाने से दिल की सेहत को दुरुस्त रखने में काफी मदद मिलती है।

    पाचन तंत्र को मजबूत बनाए

    एक मध्यम आकार के संतरे में लगभग 3-4 ग्राम डाइटरी फाइबर पाया जाता है, जो पाचन तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद है। फाइबर कब्ज की समस्या को दूर करता है और आंतों की सफाई में मदद करता है। संतरे में मौजूद फाइबर पेट के कैंसर के खतरे को भी कम करने में सहायक होता है। रोज एक संतरा खाने से पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है।

    आंखों की रोशनी के लिए लाभदायक

    संतरे में विटामिन-ए और कैरोटीनॉयड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आंखों की सेहत के लिए जरूरी हैं। ये तत्व मोतियाबिंद और उम्र से जुड़ी आंखों की रोशनी जाने के खतरे को कम करते हैं। विटामिन-ए रेटिना के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है और नाइट ब्लाइंडनेस जैसी समस्याओं से बचाता है।

    एनर्जी बूस्टर और वजन मैनेज

    संतरे में फ्रक्टोज और कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, जो शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। वहीं, इसका हाई फाइबर और पानी की मात्रा पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराती है, जिससे एक्स्ट्रा कैलोरी इनटेक कम होती है। इस तरह संतरा वजन कम करने में सहायक है। 

     
    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।