रोज एक संतरा खाने से बदल जाएगी आपकी सेहत, शरीर को मिलेंगे 6 कमाल के फायदे

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं अगर आप रोज एक संतरा खाएंगे तो क्या होगा? दरअसल, आमतौर पर संतरे को सिर्फ विटामिन-सी का सोर्स माना जाता है (Orange Health Benefits), लेकिन इसमें और भी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसलिए रोजाना एक संतरा खाना आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद (Benefits of Eating Oranges) साबित हो सकता है। आइए जानें रोज एक संतरा खाने से आपकी सेहत में क्या सुधार हो सकते हैं। इम्युनिटी मजबूत होती है संतरा विटामिन-सी का बेहतरीन सोर्स है। एक संतरे में लगभग 70-90 मिलीग्राम विटामिन-सी पाया जाता है, जो रोज की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी है। विटामिन-सी व्हॉइट ब्लड सेल्स बनाने को बढ़ावा देकर हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को मजबूत बनाता है। यह सर्दी-जुकाम जैसी सामान्य बीमारियों से लड़ने में मदद करता है और शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है।

त्वचा में निखार संतरे में मौजूद विटामिन-सी कोलेजन बनाने के लिए जरूरी है। कोलेजन त्वचा की इलास्टिसिटी बनाए रखने और झुर्रियों को रोकने में मदद करता है। इसके अलावा, संतरे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं, जिससे त्वचा में चमक आती है और उम्र बढ़ने के लक्षण धीमे होते हैं। रोज एक संतरा खाना किसी नेचुरल ब्यूटी ट्रीटमेंट से कम नहीं है।

आंखों की रोशनी के लिए लाभदायक संतरे में विटामिन-ए और कैरोटीनॉयड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आंखों की सेहत के लिए जरूरी हैं। ये तत्व मोतियाबिंद और उम्र से जुड़ी आंखों की रोशनी जाने के खतरे को कम करते हैं। विटामिन-ए रेटिना के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है और नाइट ब्लाइंडनेस जैसी समस्याओं से बचाता है।