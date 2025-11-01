Language
    दिल की बीमारियों से बचाएगा अमरूद! जानें कोलेस्ट्रॉल, बीपी और शुगर कंट्रोल करने में कैसे है फायदेमंद

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 04:16 PM (IST)

    क्या आप जानते हैं अमरूद आपके दिल के लिए कितना फायदेमंद है? दरअसल, यह एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो दिल की बीमारियों से बचाने में काफी मददगार (Guava for Heart Health) होते हैं। इसके अलावा, इससे और भी कई फायदे मिलते हैं। इसलिए रोज अमरूद खाना आपकी दिल की सेहत के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। 

    दिल की बीमारियों से कैसे बचाएगा अमरूद? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अमरूद एक साधारण सा दिखने वाला फल है, लेकिन इसके गुण बेहद असाधारण हैं। विटामिन-सी, फाइबर, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर यह फल दिल की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद (Guava Benefits for Heart) है। आइए जानते हैं कि कैसे यह फल आपके दिल के स्वास्थ्य को मजबूत बनाने में मददगार साबित हो सकता है।

    कोलेस्ट्रॉल पर कंट्रोल

    अमरूद में मौजूद सॉल्युबल फाइबर शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में सहायक होता है। यह फाइबर पाचन तंत्र में कोलेस्ट्रॉल के अब्जॉर्प्शन को रोकता है, जिससे आर्टरीज में प्लाक जमने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा, अमरूद में मौजूद पेक्टिन भी कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में अहम भूमिका निभाता है।

    (Picture Courtesy: Freepik)

    ब्लड प्रेशर कंट्रोल

    पोटैशियम से भरपूर अमरूद ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। पोटैशियम शरीर में सोडियम के प्रभाव को संतुलित करता है और ब्लड वेसल्स को आराम पहुंचाता है, जिससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है और दिल पर एक्स्ट्रा दबाव कम होता है। नियमित रूप से अमरूद खाने से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है।

    एंटीऑक्सीडेंट्स का भंडार

    अमरूद विटामिन-सी और लाइकोपीन जैसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं, जो सेल्स को नुकसान पहुंचाकर दिल की बीमारियों का कारण बन सकते हैं। विटामिन-सी आर्टरीज की दीवारों को मजबूत बनाने और सूजन को कम करने में भी मदद करता है।

    डायबिटीज कंट्रोल

    अमरूद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिसके कारण यह ब्लड शुगर के स्तर को अचानक बढ़ने नहीं देता। डायबिटीज और दिल की बीमारियां आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए ब्लड शुगर को नियंत्रित रखना दिल की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। अमरूद में मौजूद फाइबर ग्लूकोज के अब्जॉर्प्शन को धीमा करके डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद करता है।

    वजन कम करने में मदद

    मोटापा दिल की बीमारियों के अहम रिस्क फैक्टर्स में से एक है। अमरूद कैलोरी में कम और फाइबर में ज्यादा होता है, जिसके कारण यह वजन कम करने में सहायक होता है। इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है और अनहेल्दी स्नैकिंग की संभावना कम हो जाती है।

    सूजन कम करना

    अमरूद में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं। दिल की बीमारियों में सूजन एक अहम भूमिका निभाती है।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।