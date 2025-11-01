दिल की बीमारियों से बचाएगा अमरूद! जानें कोलेस्ट्रॉल, बीपी और शुगर कंट्रोल करने में कैसे है फायदेमंद

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अमरूद एक साधारण सा दिखने वाला फल है, लेकिन इसके गुण बेहद असाधारण हैं। विटामिन-सी, फाइबर, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर यह फल दिल की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद (Guava Benefits for Heart) है। आइए जानते हैं कि कैसे यह फल आपके दिल के स्वास्थ्य को मजबूत बनाने में मददगार साबित हो सकता है।

कोलेस्ट्रॉल पर कंट्रोल अमरूद में मौजूद सॉल्युबल फाइबर शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में सहायक होता है। यह फाइबर पाचन तंत्र में कोलेस्ट्रॉल के अब्जॉर्प्शन को रोकता है, जिससे आर्टरीज में प्लाक जमने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा, अमरूद में मौजूद पेक्टिन भी कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में अहम भूमिका निभाता है।

एंटीऑक्सीडेंट्स का भंडार अमरूद विटामिन-सी और लाइकोपीन जैसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं, जो सेल्स को नुकसान पहुंचाकर दिल की बीमारियों का कारण बन सकते हैं। विटामिन-सी आर्टरीज की दीवारों को मजबूत बनाने और सूजन को कम करने में भी मदद करता है।