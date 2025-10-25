हाई ब्लड प्रेशर भी बन सकता है हार्ट अटैक की वजह, कंट्रोल करने के लिए आज से ही शुरू कर दें ये 5 काम

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हाई ब्लड प्रेशर (High Blood Pressure) को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है। इस वजह से इस बारे में जल्दी पता नहीं चल पाता। हालांकि, आजकल यह एक आम समस्या बनती जा रही है। लाइफस्टाइल और डाइट के कारण हाई ब्लड प्रेशर की समस्या तेजी से बढ़ रही है।

इसे कंट्रोल करने के लिए दवाओं के साथ-साथ लाइफस्टाइल में कुछ सुधार भी जरूरी हैं। ये बदलाव (Tips to Control High BP Naturally) बीपी कंट्रोल करने में नेचुरली मदद करते हैं। आइए जानें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को कम करने के लिए क्या करना चाहिए।

हेल्दी डाइट और कम नमक डाइट में बदलाव ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए सबसे जरूरी है। DASH डाइट अपनाना काफी फायदेमंद हो सकता है। इसमें ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लो-फैट डेयरी प्रोडक्ट्स और लीन प्रोटीन शामिल हैं। सबसे जरूरी बात, नमक कम खाएं। हर दिन 5 ग्राम से कम नमक ही खाएं। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड में ज्यादा मात्रा में सोडियम होता है, इसलिए इनसे परहेज करें।

नियमित एक्सरसाइज नियमित एक्सरसाइज दिल को मजबूत बनाता है, जिससे यह कम मेहनत में ज्यादा ब्लड पंप कर पाता है। इससे आर्टरीज पर दबाव कम होता है और ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। हर दिन कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज, जैसे तेज चलना, जॉगिंग, साइकिल चलाना या स्विमिंग फायदेमंद साबित हो सकता है। योग और प्राणायाम भी बेहद असरदार हैं।

वजन कम करें शरीर का वजन बढ़ना सीधे तौर पर ब्लड प्रेशर से जुड़ा हुआ है। वजन कम करने से ब्लड वेसल्स बेहतर तरीके से फैल और सिकुड़ सकती हैं। केवल 5-10% वजन कम करने से भी ब्लड प्रेशर पर काफी प्रभाव पड़ सकता है।