डॉक्टर की चेतावनी- "आज ही घर से बाहर फेंक दें ये 3 फूड आइटम्स, वरना सेहत को होगा बड़ा नुकसान"
अगर आप लॉन्ग और हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तो यह चेतावनी खास आपके लिए ही है। दरअसल, फोर्टिस हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभम वत्स 3 ऐसी फूड आइटम्स को आपकी रसोई से तुरंत बाहर निकालने की सलाह दे रहे हैं, जो आपकी सेहत के लिए 'जहर' का काम करती हैं। आइए, विस्तार से जानते हैं इनके बारे में।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं कि ऐसी कई चीजें हैं, जिन्हें आप हेल्दी या टेस्टी मानकर रोज खाते हैं और अपनी सेहत के लिए एक बड़ी परेशानी को नजदीक बुला रहे हैं। जी हां, फोर्टिस के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभम वत्स ने एक इंस्टाग्राम रील के जरिए ऐसी 3 चीजों के बारे में बताया है, जो धीरे-धीरे शरीर को बीमारियों का घर बनाने की ताकत रखती हैं। ऐसे में, डॉक्टर का कहना है कि आप जितनी जल्दी इन्हें लेकर सावधान हो जाएं और अपनी डाइट से इन्हें निकालकर बाहर फेंक दें, तो उसी में समझदारी है।
View this post on Instagram
नमकीन
यहां 'नमकीन' का मतलब आपके घर पर बने फ्रेश स्नैक्स से नहीं, बल्कि बाजार में मिलने वाली पैकेटबंद भुजिया, चिप्स, और नमकीन मिक्सचर से है। जी हां, यह अनहेल्दी स्नैकिंग की आदत हमारी सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। वजह है किइन स्नैक्स में सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा नमक खाने से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, जिसका सीधा असर आपके दिल और किडनी पर पड़ता है।
- रिफाइंड आटा और तेल: ये स्नैक्स अक्सर मैदे से बने होते हैं, जिसमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता। इन्हें तलने के लिए इस्तेमाल होने वाला तेल बार-बार गर्म किया जाता है, जिससे यह ट्रांस-फैट्स से भर जाता है। यह कॉम्बिनेशन पाचन संबंधी समस्याएं और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है।
फ्लेवर्ड योगर्ट
हम अक्सर सोचते हैं कि फ्लेवर्ड योगर्ट एक हेल्दी नाश्ता है, क्योंकि इसमें 'योगर्ट' शब्द है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह किसी कोल्ड ड्रिंक से कम नहीं है।
- हिडन शुगर: कंपनियों को योगर्ट को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें बहुत ज्यादा चीनी मिलानी पड़ती है। एक छोटे कप फ्लेवर्ड योगर्ट में 4-5 चम्मच तक चीनी हो सकती है। यह चीनी आपके ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाती है, जिससे आपको डायबिटीज और मोटापे का खतरा होता है।
- फायदे कम, नुकसान ज्यादा: दही के नेचुरल प्रोबायोटिक्स का फायदा, इतनी ज्यादा चीनी के साथ खत्म हो जाता है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि इसकी जगह सादा दही खाएं और उसमें ताजे फल या थोड़ा शहद मिलाकर खाएं।
मेयोनीज
सैंडविच, बर्गर, और मोमोज के साथ मेयोनीज का इस्तेमाल आजकल बहुत बढ़ गया है, लेकिन इसका ज्यादा सेवन करना दिल के लिए खतरे की घंटी है।
- अनहेल्दी फैट्स: मेयोनीज में मुख्य रूप से तेल का इस्तेमाल होता है। बाज़ार में मिलने वाली मेयोनीज अक्सर सस्ते, रिफाइंड तेलों और अस्वस्थ ट्रांस-फैट्स से भरी होती है। यह ट्रांस-फैट शरीर में 'बैड कोलेस्ट्रॉल' को बढ़ाता है और 'गुड कोलेस्ट्रॉल' को कम करता है, जो हार्ट अटैक का सीधा कारण बन सकता है।
- हाई कैलोरी: मेयोनीज में कैलोरी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। छोटी-सी मात्रा भी आपके खाने में बहुत ज्यादा कैलोरी जोड़ देती है, जिससे वजन बढ़ना तय है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि इसकी जगह आप घर पर बनी हरी चटनी, दही की डिप या हमस का इस्तेमाल करें।
डॉक्टर कहते हैं, अच्छी सेहत कोई जादू नहीं, बल्कि सही चुनाव का परिणाम है। इन तीन चीजों को अपनी डाइट से हटाकर आप अपने दिल, वजन और लम्बी उम्र की तरफ एक बड़ा कदम उठा सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।