    ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए सुबह खाली पेट पिएं ये 5 ड्रिंक्स, डायबिटीज का खतरा हो जाएगा कम

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 03:32 PM (IST)

    आजकल डायबिटीज तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। हालांकि, हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट की मदद से इससे बचा जा सकता है। अगर आप सुबह के समय कुछ ड्रिंक्स (Drinks to Control Sugar) पीना शुरू कर दें, तो ब्लड शुगर कंट्रोल करने में आपको काफी मदद मिल सकती है। 

    डायबिटीज से बचाव में मदद करेंगे ये ड्रिंक्स (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। डायबिटीज आज एक सामान्य बीमारी बनती जा रही है। अनियमित लाइफस्टाइल और गलत खान-पान की आदतों के कारण डायबिटीज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में ब्लड शुगर कंट्रोल (Blood Sugar Control) करना काफी जरूरी है। 

    ब्लड शुगर कंट्रोल करने में कुछ ड्रिंक्स (Morning Drinks to Control Blood Sugar) काफी मददगार साबित हो सकते हैं। अगर रोज सुबह के समय इन ड्रिंक्स को पिया जाए, तो ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहता है और सेहत को दूसरे भी कई फायदे मिलते हैं। आइए जानें 5 ऐसे ही ड्रिंक्स के बारे में, जो शुगर कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकते हैं। 

    मेथी का पानी

    मेथी को ब्लड शुगर कंट्रोल करने की रामबाण औषधि माना जाता है। इसमें सॉल्यूबल फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो पाचन क्रिया को धीमा करके शुगर के अब्जॉर्प्शन को कम करता है। रात को एक गिलास पानी में एक चम्मच मेथी के दाने भिगोकर रख दें। सुबह खाली पेट इस पानी को छानकर पी लें और साथ ही मेथी के दानों को चबा भी सकते हैं। नियमित रूप से इसे पीने से इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

    दालचीनी का पानी

    दालचीनी न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि यह ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी अहम भूमिका निभाती है। इसमें मौजूद तत्व इंसुलिन की काम करने की क्षमता को बढ़ाते हैं और सेल्स को ग्लूकोज का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। एक कप पानी में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर उबाल लें। इसे छानकर हल्का गुनगुना होने पर सुबह खाली पेट पिएं। यह मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करने का काम करता है।

    आंवला जूस

    आंवला विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। यह पैनक्रियाज को स्वस्थ रखने और इंसुलिन के सीक्रेशन में मदद करता है। आंवले में क्रोमियम भी पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए फायदेमंद होता है। ताजे आंवले का जूस निकालकर दो चम्मच जूस एक गिलास पानी में मिलाएं। स्वादानुसार थोड़ा-सा काला नमक मिला सकते हैं। 

    ग्रीन टी

    ग्रीन टी न केवल वजन घटाने में मदद करती है, बल्कि यह टाइप-2 डायबिटीज के जोखिम को कम करने में भी मददगार है। इसमें मौजूद पॉलीफेनोल्स एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लड शुगर लेवल को कम करने और इंसुलिन की काम करने की बढ़ाने का काम करते हैं। एक कप गर्म पानी में एक चम्मच ग्रीन टी की पत्तियां डालकर 2-3 मिनट के लिए छोड़ दें। छानकर बिना चीनी के सुबह नाश्ते से पहले पिएं। यह शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करती है।

    करेले का जूस

    करेले का जूस स्वाद में कड़वा जरूर होता है, लेकिन डायबिटीज के मरीजों के लिए यह अमृत के समान है। इसमें चारेंटिन और पॉलीपेप्टाइड-पी जैसे कंपाउंड पाए जाते हैं, जो प्राकृतिक रूप से इंसुलिन की तरह काम करते हैं और ब्लड शुगर को कम करते हैं। ताजे करेले का जूस निकाल लें। आधा कप जूस लेकर उसमें थोड़ा सा पानी और नींबू का रस मिलाकर सुबह खाली पेट पिएं। स्वाद को सुधारने के लिए थोड़ा सा सेब या खीरे का जूस भी मिलाया जा सकता है।

    ये सावधानियां जरूर बरतें

    • इनमें से किसी भी ड्रिंक को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, खासकर अगर आप पहले से ही कोई दवा ले रहे हैं।
    • शुरुआत कम मात्रा से करें और शरीर का रिएक्शन देखें। किसी भी तरह की एलर्जी या परेशानी होने पर उस ड्रिंक को पीना बंद कर दें और डॉक्टर से सलाह लें।
    • इन ड्रिंक्स को दवा का विकल्प न समझें। 
    • नियमित एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। 

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।