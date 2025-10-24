ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए सुबह खाली पेट पिएं ये 5 ड्रिंक्स, डायबिटीज का खतरा हो जाएगा कम

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। डायबिटीज आज एक सामान्य बीमारी बनती जा रही है। अनियमित लाइफस्टाइल और गलत खान-पान की आदतों के कारण डायबिटीज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में ब्लड शुगर कंट्रोल (Blood Sugar Control) करना काफी जरूरी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ब्लड शुगर कंट्रोल करने में कुछ ड्रिंक्स (Morning Drinks to Control Blood Sugar) काफी मददगार साबित हो सकते हैं। अगर रोज सुबह के समय इन ड्रिंक्स को पिया जाए, तो ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहता है और सेहत को दूसरे भी कई फायदे मिलते हैं। आइए जानें 5 ऐसे ही ड्रिंक्स के बारे में, जो शुगर कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकते हैं।

दालचीनी का पानी दालचीनी न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि यह ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी अहम भूमिका निभाती है। इसमें मौजूद तत्व इंसुलिन की काम करने की क्षमता को बढ़ाते हैं और सेल्स को ग्लूकोज का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। एक कप पानी में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर उबाल लें। इसे छानकर हल्का गुनगुना होने पर सुबह खाली पेट पिएं। यह मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करने का काम करता है।

आंवला जूस आंवला विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। यह पैनक्रियाज को स्वस्थ रखने और इंसुलिन के सीक्रेशन में मदद करता है। आंवले में क्रोमियम भी पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए फायदेमंद होता है। ताजे आंवले का जूस निकालकर दो चम्मच जूस एक गिलास पानी में मिलाएं। स्वादानुसार थोड़ा-सा काला नमक मिला सकते हैं।

ग्रीन टी ग्रीन टी न केवल वजन घटाने में मदद करती है, बल्कि यह टाइप-2 डायबिटीज के जोखिम को कम करने में भी मददगार है। इसमें मौजूद पॉलीफेनोल्स एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लड शुगर लेवल को कम करने और इंसुलिन की काम करने की बढ़ाने का काम करते हैं। एक कप गर्म पानी में एक चम्मच ग्रीन टी की पत्तियां डालकर 2-3 मिनट के लिए छोड़ दें। छानकर बिना चीनी के सुबह नाश्ते से पहले पिएं। यह शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करती है।